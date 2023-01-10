日本學者小笠原欣幸：吳怡農選得很好，但要說民進黨止跌「言之過早」
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針對吳怡農與王鴻薇的得票差距縮小，小笠原認為，由於這次補選沒有第三勢力參選，民進黨沒有高興的理由；倘若與去（2022）年11月台北市長選舉相比較，王鴻薇和吳怡農都贏得了黃珊珊的支持者，只是吳怡農贏得更多。
（中央社）台北市第3選區立委補選由國民黨籍王鴻薇勝選。日本東京外國語大學教授小笠原欣幸9日分析，國民黨在此區支持結構強大，基於目前政治氣氛，吳怡農的選戰打得很好，民進黨或許會覺得欣慰，但要說民進黨已止跌，還言之過早。
第10屆立委台北市第3選區（中山、北松山）立委蔣萬安出任台北市長後，缺額補選8日舉行，據台北市選委會統計，投票率43.35％，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票、52.26％得票率當選，民進黨候選人吳怡農得到5萬4739票，得票率47.27％。
小笠原欣幸過去幾次準確預測台灣選舉結果獲關注，他9日透過臉書發布對這次立委補選的看法指出，國民黨歷來在第3選區擁有強大支持基礎，而在改為單一選區制後，民進黨在此選區未曾獲勝。
他分析，王鴻薇的當選符合預期，但並非壓倒性勝利。基於目前政治氣氛，吳怡農可以說打得很好，民進黨或許會覺得很欣慰，但是要說民進黨已止跌，還言之過早。
小笠原說，這次補選投票率43.4％，僅是雙方核心支持者間的攤牌，民進黨支持率雖未跌落谷底，但並不能說民進黨的衰敗已終止；他認為，最終還是要靠總統蔡英文和民進黨自己，來為民進黨的逆風踩剎車。
小笠原觀察，王鴻薇成功地訴諸與蔣萬安的合作，並集結眾多國民黨公職奧援，選前最後一晚的大型造勢活動，延續藍軍在該選區優勢；反觀吳怡農，則堅持一貫獨特競選風格，民進黨的動作亦顯得較遲緩，整個黨的危機感未被充分地傳達至基層。
針對吳怡農與王鴻薇的得票差距縮小，小笠原認為，由於這次補選沒有第三勢力參選，民進黨沒有高興的理由；倘若與去（2022）年11月台北市長選舉相比較，王鴻薇和吳怡農都贏得了黃珊珊的支持者，只是吳怡農贏得更多。
吳怡農此次提出遷移松山機場議題，小笠原認為，松機是爭論多年的難解問題，在蔡政府未有具體討論下提出遷移主張，太過突然；且首都周邊擁有兩座機場很正常、其中一座是備用，而松機具機動性，對台灣的安全影響很大。
小笠原指出，必須從處理中國全面入侵台灣前的「灰色地帶」角度思考松機的存在意義，松機的「機動性」讓美軍飛機（運輸機）在有任何動靜時，可立即降落在台北市中心，美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）等參眾議員搭專機訪台，即是例證。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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