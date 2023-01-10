半導體已從商品蛻變為戰略物資：美國精準打擊，中國缺軟體設備面臨「用手工畫IC設計圖」窘境
我們想讓你知道的是
拜登（Joe Biden）政府相較於川普（Donald Trump），在美中科技戰下，它們對於中國的管制更精準，除了從設備、軟體上著手以外，還針對中國海歸人才進行限制，這都造成中國半導體受到極大的衝擊。
全球晶片大戰下，東亞處於晶片製造的第一陣線，而在美中夾擊下，未來的機會與挑戰為何？路博邁投信董事總經理侯明孝於「2023天下經濟論壇冬季」中表示，美國前總統川普（Donald Tump）是「單點打擊」，而總統拜登（Joe Biden）則是「精準管制」，從高階晶片、設計軟體乃至於海歸人才的限制，中國面臨用「手工設計」半導體的窘境，而在此當中，台積電已經站穩全球並成相當重要的企業。
半導體是各國的戰略物資
侯明孝指出，每個時期半導體成長動能都不同，從電腦、手機各產業百花齊放，雖然其複合成長都高於全球平均經濟成長，但是兩者是密不可分，又因為科技進展導致半導體越來越重要。
半導體已經從商業產品蛻變為「戰略物資」。侯明孝說：「半導體已經是全世界各國安全的戰略資產⋯⋯其中比較明顯的是中美印等國。」他強調，各大經濟體發現「軍武必須大量使用半導體」，另一個則是汽車使用許多車用晶片，所以它的重要性是與日俱增。
過去20年中國半導體的銷售快速崛起，引發了美中之間的嫌隙，終於在美國前總統川普任內首次對中國發出制裁。在制裁之前，中國半導體IC設計公司成長是非常快的，也讓包含AI在內的技術得以跳躍式發展。他說：「當時很多人曾聽過，許多中企多到好像都是來騙『國家補助』，這當中當然是還是有好的公司。」這顯示出中國以大量來篩選出許多優秀公司。
美中對抗：川普「單點打擊」，拜登是「精準管制」
他強調，沒有一個國家有這麼誇張的成長的速度，這幾年大約超過700家。不過，2022年9至12月，開始就沒有中國半導體公司上市（IPO），這當然和美國的管制有關。
侯明孝指出，前美國總統川普的單點打擊，衝擊了包含中興、華為等。他說：「我認為這是隔靴搔癢（川普的政策），川普限制中國取得技術，但意外刺激到中國尋找不同供應商。意味著雖然有一點效果，像是搞死了一個華為，但是千千萬萬的小華為，產生了許多反效果。」
如果說川普的對中制裁是單點打擊，而2022年下半年，美國總統拜登就是「精準管制」。侯明孝舉例說明，先是電子設計自動化（Electronics Design Automation，EDA）的管制，中國未來不得再用此軟體，那等於說是「用手工畫晶片」的意思，連半導體設計都無法設計；再來是管制先進晶片，打擊人工智慧、GPU、CPU等產品供應；接著就是「管制半導體設備」；最後，再限制美國和美籍人才前往中企。
他強調，這些才是釜底抽薪的政策，特別在海歸人才這塊，這是讓2022年中國能夠有超過三千家半導體相關的業者，最主要的原因。如今，美國使海歸人才被迫要在美籍還是中企兩者中選擇，最終造成中企重要的人才來源被阻斷了。
台積電赴美設廠，侯明孝：沒有選擇中最好的選擇
最近許多人問，美國近來打擊中國半導體的措施是不是影響中國的半導體補助力道了呢？侯明孝語帶保留，過去5到10年中國砸了非常多錢，儘管效果不是很好，但是北京當局仍會會持續砸錢，近來外媒指出中國受到大環境影響可能要縮減投資，仍需要證實消息的真實性。
事實上，中國半導體不健全，資源分配不平均，龍頭公司掌握資源同時也是國企，雖然中國到處都有微型的小新創公司，但是它們認為如果要發展產業，必須集中火力，把資源放到龍頭公司才可以做大，這也窺見中美兩國半導體產業的調性極為不同。
基於以上種種，對台灣其實是一大利多，最好的狀態是能左右逢源，侯明孝認為，在美箝制下台灣不會受到中國激烈追趕，所以本次美國的管制，台灣是受惠的。說到半導體，就不得不提到台積電（TSMC），他說「台積電的客戶都是美國，因此沒有什麼選擇中最好的選擇⋯⋯而這些布局是非常政治正確。」
但是值得一提的是，台積電在美國移機儀式，當時美國總統拜登、蘋果執行長庫克（Tim Cook），兩位全球位高權重的人都親自出席，也可以解讀為台積電是被肯定。最後，巴菲特首次將選台積電進前10大持股，這也一再佐證目前台積電的投資決策仍在軌道上。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。