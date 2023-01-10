半導體已從商品蛻變為戰略物資：美國精準打擊，中國缺軟體設備面臨「用手工畫IC設計圖」窘境

全球晶片大戰下，東亞處於晶片製造的第一陣線，而在美中夾擊下，未來的機會與挑戰為何？路博邁投信董事總經理侯明孝於「2023天下經濟論壇冬季」中表示，美國前總統川普（Donald Tump）是「單點打擊」，而總統拜登（Joe Biden）則是「精準管制」，從高階晶片、設計軟體乃至於海歸人才的限制，中國面臨用「手工設計」半導體的窘境，而在此當中，台積電已經站穩全球並成相當重要的企業。

半導體是各國的戰略物資

侯明孝指出，每個時期半導體成長動能都不同，從電腦、手機各產業百花齊放，雖然其複合成長都高於全球平均經濟成長，但是兩者是密不可分，又因為科技進展導致半導體越來越重要。

半導體已經從商業產品蛻變為「戰略物資」。侯明孝說：「半導體已經是全世界各國安全的戰略資產⋯⋯其中比較明顯的是中美印等國。」他強調，各大經濟體發現「軍武必須大量使用半導體」，另一個則是汽車使用許多車用晶片，所以它的重要性是與日俱增。

過去20年中國半導體的銷售快速崛起，引發了美中之間的嫌隙，終於在美國前總統川普任內首次對中國發出制裁。在制裁之前，中國半導體IC設計公司成長是非常快的，也讓包含AI在內的技術得以跳躍式發展。他說：「當時很多人曾聽過，許多中企多到好像都是來騙『國家補助』，這當中當然是還是有好的公司。」這顯示出中國以大量來篩選出許多優秀公司。

Photo Credit: GettyImages 各類噴射機、戰鬥機和無人機都使用大量的「先進半導體」，這成為各國重要的科技零組件。

美中對抗：川普「單點打擊」，拜登是「精準管制」

他強調，沒有一個國家有這麼誇張的成長的速度，這幾年大約超過700家。不過，2022年9至12月，開始就沒有中國半導體公司上市（IPO），這當然和美國的管制有關。

侯明孝指出，前美國總統川普的單點打擊，衝擊了包含中興、華為等。他說：「我認為這是隔靴搔癢（川普的政策），川普限制中國取得技術，但意外刺激到中國尋找不同供應商。意味著雖然有一點效果，像是搞死了一個華為，但是千千萬萬的小華為，產生了許多反效果。」

如果說川普的對中制裁是單點打擊，而2022年下半年，美國總統拜登就是「精準管制」。侯明孝舉例說明，先是電子設計自動化（Electronics Design Automation，EDA）的管制，中國未來不得再用此軟體，那等於說是「用手工畫晶片」的意思，連半導體設計都無法設計；再來是管制先進晶片，打擊人工智慧、GPU、CPU等產品供應；接著就是「管制半導體設備」；最後，再限制美國和美籍人才前往中企。

他強調，這些才是釜底抽薪的政策，特別在海歸人才這塊，這是讓2022年中國能夠有超過三千家半導體相關的業者，最主要的原因。如今，美國使海歸人才被迫要在美籍還是中企兩者中選擇，最終造成中企重要的人才來源被阻斷了。

Photo Credit: GettyImages 美國總統拜登（Joe Biden）手持晶片，正式對外宣示晶片的重要性，也開始一連串外中國的管制措施。

台積電赴美設廠，侯明孝：沒有選擇中最好的選擇

最近許多人問，美國近來打擊中國半導體的措施是不是影響中國的半導體補助力道了呢？侯明孝語帶保留，過去5到10年中國砸了非常多錢，儘管效果不是很好，但是北京當局仍會會持續砸錢，近來外媒指出中國受到大環境影響可能要縮減投資，仍需要證實消息的真實性。

事實上，中國半導體不健全，資源分配不平均，龍頭公司掌握資源同時也是國企，雖然中國到處都有微型的小新創公司，但是它們認為如果要發展產業，必須集中火力，把資源放到龍頭公司才可以做大，這也窺見中美兩國半導體產業的調性極為不同。

基於以上種種，對台灣其實是一大利多，最好的狀態是能左右逢源，侯明孝認為，在美箝制下台灣不會受到中國激烈追趕，所以本次美國的管制，台灣是受惠的。說到半導體，就不得不提到台積電（TSMC），他說「台積電的客戶都是美國，因此沒有什麼選擇中最好的選擇⋯⋯而這些布局是非常政治正確。」

但是值得一提的是，台積電在美國移機儀式，當時美國總統拜登、蘋果執行長庫克（Tim Cook），兩位全球位高權重的人都親自出席，也可以解讀為台積電是被肯定。最後，巴菲特首次將選台積電進前10大持股，這也一再佐證目前台積電的投資決策仍在軌道上。

Photo Credit: GettyImages 台積電（TSMC）將半導體先進設備移入美國，現場與會來賓，冠蓋雲集，包含美國總統拜登（Joe Biden）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）等大咖科技人。

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核稿編輯：翁世航