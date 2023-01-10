2023/01/10,
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大馬首相安華首度出訪印尼會見總統佐科威，兩國表示將共同打擊棕櫚油「歧視」

大馬首相安華首度出訪印尼會見總統佐科威，兩國表示將共同打擊棕櫚油「歧視」
2023年1月9日，印尼總統佐科威在位於印尼茂物的總統府與馬來西亞首相安華進行會談。Photo Credit: GettyImages

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歐盟在去年12月通過一項協議，該協議指出，由於棕櫚油的開發被認為與森林砍伐有關，因此計劃在2030年前逐步淘汰以棕櫚油為基礎的燃料。而印尼和馬來西亞是全球最大的棕櫚生產國，兩國產量佔全球80％以上。因此馬來西亞首相安華與印尼總統佐科威表示，將共同「打擊對棕櫚油的歧視」。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）9日前往雅加達會見印尼總統佐科威（Joko Widodo），談及貿易、棕櫚油等議題。在會上，佐科威表示，兩國同意將共同努力打擊對棕櫚油商品的「歧視」。此外，這也是安華在去年11月上任首相後的首度出訪。

路透社》和《聯合早報》報導，在安華與佐科威進行會面後，佐科威表示，印尼和馬來西亞將共同「打擊對棕櫚油的歧視」，並「透過棕櫚油生產國委員會加強合作」，以因應歐盟近期針對棕櫚油進口的限制。

報導指出，由於歐盟認為棕櫚油的開發與森林砍伐有關，因此計劃在2030年前逐步淘汰以棕櫚油為基礎的燃料。而印尼和馬來西亞是全球最大的棕櫚生產國，兩國產量佔全球80％以上，因此，歐盟在去年12月批准的協議將對兩國造成衝擊。

此外，兩國領導人也討論印尼新首都努山塔拉（Nusantara）的發展。《路透社》和《美聯社》報導，安華表示，目前至少有10家馬來西亞公司承諾投資努山塔拉。他說，努山塔拉鄰近馬來西亞位於婆羅洲的領土沙巴州（Sabah）及沙撈越州（Sarawak），因此努山塔拉的成長將有利於該區經濟。

《聯合早報》指出，安華也和佐科討論兩國的邊界劃分以及移工議題。針對印尼移工在馬來西亞遭受的待遇，如印尼幫傭遭虐待事件等，印尼曾多次表達不滿。對此，安華指出，不希望移工議題導致兩國關係緊張，甚至導致分裂。安華承諾，馬來西亞將尋求全面的解決方案，包括僱傭程序數位化，以確保仲介公司不會壓榨勞工。他也說，會盡快在馬來西亞國會討論此議題。

在雙邊會談中，安華與佐科威共簽署8項備忘錄，內容涵蓋航運、進出口融資、綠能、電池產業等，希望藉此深化跨境貿易與投資。而印尼為今年東協（ASEAN）的輪值主席國，安華承諾馬來西亞會全力支持，並期待東協在印尼的領導下更加強大。

此外，安華也在會中表示，印尼與馬來西亞「不是一般的外交關係」；印尼在他心中享有獨特地位，因為在他最為落魄時，印尼依舊待他如摯友和家人。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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