TNL+ 2023/01/11,
中國

打折卻遭中國車主「維權」砸店，特斯拉降價錯了嗎？

打折卻遭中國車主「維權」砸店，特斯拉降價錯了嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

特斯拉自去年9月以來，已連續6次推出優惠及降價來刺激中國銷情。當降價消息再一次落到眼前，中國車主還是接受不了，分別在北京、深圳、成都、西安和上海等地都有「降價維權」行動。有特斯拉門店的禮品、零食、水被搶，甚至有小型電動車被毀壞。

文：TaJ

特斯拉（Tesla）近日負面新聞不絕，由馬斯克買下Twitter，冷落了特斯拉，到股價持續暴跌，又遭鐵粉新加坡華裔富豪廖凱原痛罵，最新一則是破格降價引發一場賦有中國特式的車主維權事件。

話說特斯拉上周五（1月6日）宣布在中國的Model Y和Model 3降價，幅度介乎6%至13.5%，前者減至25.99萬人民幣，後者最新售22.99萬人民幣，均創歷史新低價。降價並非針對中國市場，南韓、新加坡、日本和澳洲均有減價，可對中國消費者而言，「還是被傷害了感情」，皆因特斯拉向來「傲嬌」，2016年馬斯克向員工發電郵指，除了陳列品或次貨，所有原廠出品的新車都不該打折，「要讓顧客絕對清楚明白，特斯拉會做正確的事。」

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Photo Credit: GettyImages

然而特斯拉自去年9月以來，已連續6次推出優惠及降價來刺激中國銷情。去年12月，特斯拉又向美國消費者提供3750美元折扣，再而在聖誕節前夕宣布將優惠倍增至7500美元。不過當降價消息再一次落到眼前，中國車主還是接受不了，而我們知道，中國消費者，尤其買得起特斯拉的一群，又豈是善男信女，其他市場看不到的，在中國就能上演，分別在北京、深圳、成都、西安和上海等地都有「降價維權」行動。

微博網民「不是鄭小康」指，有特斯拉門店的禮品、零食、水被搶，甚至有小型電動車被毀壞。中國汽車生產商比亞迪的員工王廣興遭發現參加西安特斯拉交付中心的維權抗議行動，被指是策劃者，他在網上發聲明，指自已的老婆是特斯拉車主，當日是代表老婆去抗議，與自己任職比亞迪西安規劃院的職務無關，否認故意詆毀、黑化特斯拉。他的聲明引來網民激烈討論，有人指責降價維權是無賴行為，微博網民「電盒校長」指，特斯拉門店連咖啡機都搬走了，銷售人員捱罵，抗議民眾還要在店內唱國歌，真丟臉。

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Photo Credit：微博圖片

不少分析指，特斯拉的降價行動反映了公司正面臨一個嚴重問題——增長黃金期已經過去。《金融時報》指，對於特斯拉的投資者而言，以往是擔心公司如何提升產能以應付市場需求，如今卻是要到哪裡找足夠客戶來證明大幅增產是合理的。倫敦Jefferies全球汽車分析師Philippe Houchois形容，這是一場「完美風暴」；供應增加、需求下滑、競爭加劇，全球汽車業或已身處嚴重衰退的邊緣。美國統一證券（Wedbush）分析師Dan Ives指，特斯拉真正的考驗會在今年首季出現，專家們將關注公司會否重返「傲嬌」路線，不再輕易降價，還是要走上傳統汽車業的舊路。

德意志銀行分析師Emmanuel Rosner認為，為使供應與需求平衡，特斯拉這次降價只是個開始。汽車業網站Edmunds分析師Ivan Drury估計，即使特斯拉不再降價，亦可能以維修或充電服務等優惠促銷。他指出，特斯拉曾經打破汽車業界的諸多規則，是行業的顛覆者，但現在卻落入所有汽車製造商相同的困境，投資者該意識到，特斯拉不再是領頭羊，而只不過是又一家車廠而已

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Photo Credit： 微博截圖
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