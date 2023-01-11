打折卻遭中國車主「維權」砸店，特斯拉降價錯了嗎？
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特斯拉自去年9月以來，已連續6次推出優惠及降價來刺激中國銷情。當降價消息再一次落到眼前，中國車主還是接受不了，分別在北京、深圳、成都、西安和上海等地都有「降價維權」行動。有特斯拉門店的禮品、零食、水被搶，甚至有小型電動車被毀壞。
文：TaJ
特斯拉（Tesla）近日負面新聞不絕，由馬斯克買下Twitter，冷落了特斯拉，到股價持續暴跌，又遭鐵粉新加坡華裔富豪廖凱原痛罵，最新一則是破格降價引發一場賦有中國特式的車主維權事件。
話說特斯拉上周五（1月6日）宣布在中國的Model Y和Model 3降價，幅度介乎6%至13.5%，前者減至25.99萬人民幣，後者最新售22.99萬人民幣，均創歷史新低價。降價並非針對中國市場，南韓、新加坡、日本和澳洲均有減價，可對中國消費者而言，「還是被傷害了感情」，皆因特斯拉向來「傲嬌」，2016年馬斯克向員工發電郵指，除了陳列品或次貨，所有原廠出品的新車都不該打折，「要讓顧客絕對清楚明白，特斯拉會做正確的事。」
然而特斯拉自去年9月以來，已連續6次推出優惠及降價來刺激中國銷情。去年12月，特斯拉又向美國消費者提供3750美元折扣，再而在聖誕節前夕宣布將優惠倍增至7500美元。不過當降價消息再一次落到眼前，中國車主還是接受不了，而我們知道，中國消費者，尤其買得起特斯拉的一群，又豈是善男信女，其他市場看不到的，在中國就能上演，分別在北京、深圳、成都、西安和上海等地都有「降價維權」行動。
微博網民「不是鄭小康」指，有特斯拉門店的禮品、零食、水被搶，甚至有小型電動車被毀壞。中國汽車生產商比亞迪的員工王廣興遭發現參加西安特斯拉交付中心的維權抗議行動，被指是策劃者，他在網上發聲明，指自已的老婆是特斯拉車主，當日是代表老婆去抗議，與自己任職比亞迪西安規劃院的職務無關，否認故意詆毀、黑化特斯拉。他的聲明引來網民激烈討論，有人指責降價維權是無賴行為，微博網民「電盒校長」指，特斯拉門店連咖啡機都搬走了，銷售人員捱罵，抗議民眾還要在店內唱國歌，真丟臉。
不少分析指，特斯拉的降價行動反映了公司正面臨一個嚴重問題——增長黃金期已經過去。《金融時報》指，對於特斯拉的投資者而言，以往是擔心公司如何提升產能以應付市場需求，如今卻是要到哪裡找足夠客戶來證明大幅增產是合理的。倫敦Jefferies全球汽車分析師Philippe Houchois形容，這是一場「完美風暴」；供應增加、需求下滑、競爭加劇，全球汽車業或已身處嚴重衰退的邊緣。美國統一證券（Wedbush）分析師Dan Ives指，特斯拉真正的考驗會在今年首季出現，專家們將關注公司會否重返「傲嬌」路線，不再輕易降價，還是要走上傳統汽車業的舊路。
德意志銀行分析師Emmanuel Rosner認為，為使供應與需求平衡，特斯拉這次降價只是個開始。汽車業網站Edmunds分析師Ivan Drury估計，即使特斯拉不再降價，亦可能以維修或充電服務等優惠促銷。他指出，特斯拉曾經打破汽車業界的諸多規則，是行業的顛覆者，但現在卻落入所有汽車製造商相同的困境，投資者該意識到，特斯拉不再是領頭羊，而只不過是又一家車廠而已。
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
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皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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