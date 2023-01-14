【韓劇】《黑暗榮耀》：唯一的蹧點是，復仇劇不一次放完要等到三月真的很讓人心癢難耐

文：夜半的故事備忘錄

（本文含有部分劇透）

「生命的那些時刻，例如對某一個人有好感，也能去喜歡對方的時刻，如果說是那些時刻造就了人生，那麼我真正活過的日子，究竟有幾天呢？」

文同珢（宋慧喬飾）曾有夢，夢想成為建築師，夢想在平凡又困苦的日子裡可以靠著努力一點一滴改變現狀。直到有一天，她的身體被火無情地吻過一次又一次，在冰天雪地只能卸去衣物舒緩自己疼痛難耐的傷，任憑著皮肉和靈魂無盡哭喊，卻依舊沒人伸出援手。

她成為了徹底被孤立的女孩。

同珢有著悽慘的校園霸凌回憶，硬生生跟隨了她18年。

失去了師長、命運、金錢等生命中最重要的依存要素，她憑藉著自己的力量從工廠女工生活掙脫，上了大學、朝她的夢想（或者說夢靨）朴涎鎮（林智妍飾）邁進。她的人生，或許早在某一天就已經死去，剩下的軀殼，僅僅是為了成就慢慢變成廢墟，那復仇之後會隨之枯萎的自己。

被害者、旁觀者、加害者，文同珢在這三個角色裡游移，每走一步，就像是下圍棋時，把對方包圍起來、在沉默中展露慾望，又逐一扒光的過程。

故事用校園霸凌鋪墊，再結合「火」的元素，加強了整體氛圍的殘酷性，因為它是在身體和心理受傷「看不見」的情況下，「看得見」又永不可抹滅的兇殘元素。疤痕跟著自己的同時，就像同珢說的：「我已經不剩一絲尊嚴，是不能再荒蕪的廢墟，我想要更忠誠的，信仰憤怒與邪惡。」

圖片來源：《黑暗榮耀》

慶幸的是，曾經的暴力相待，沒有讓同珢的道德觀被摧毀。她仍然理性沉著，知道自己的目標與方向。如同任教的第一天，她對班上孩子說的：

「以後在這個教室裡，以下三樣東西沒有任何力量：父母的職業、父母的財力、父母的人脈。還有以下三件事，希望大家都要遵守，不要因為你有更好的衣服搭更好的車，住在更好的房子裡，就去欺負朋友，如果你還是要欺負朋友，那麼老師，會讓買衣服給你的媽媽、開車載你的爸爸，還有買房子給你的爺爺奶奶，都來請求朋友的原諒。」

一席話，不只象徵了階級之下人與人相處平等的可貴、暴力之下沒人能因為階級而倖存；更代表著加害者世世代代都必須要贖罪，每一件罪狀都息息相關的巨大影響力。一樁悲劇，沒有人可以置身事外，讓被害者受傷害的原因，絕非一個人、一件事可以造成。因此，無論階級、無論身分，善良，才是一輩子得以置身事外的真理，更與你的信仰無關（劇中涎鎮一家有著自己的信仰）。

除了道德觀，同珢反過來的幫助被害者（姜賢南和其女兒）的情誼也令人動容。劇中，比起加害者結盟的各懷鬼胎、心機暴露；賢南（廉惠蘭飾）和同珢之間的同病相憐和真誠相待，更顯現了人性不被暴力擊碎，還會反過來真心相待的可貴。

而我們的人生，不也是如此？一輩子，無論那個人與你親近與否，我們都有可能曾被其深深傷害過。傷害過後，我們可能會有一些報復心理、想要冷漠以待的心，但同珢卻教會了我們，心靈殘破之下不忘釋出善意的可貴。雖然她不想變得比加害者過得更好，但種種的行為都襯托著：在徒手建立的復仇王國背後，她無論心智、心態、處事、看待世界都早已超越加害者五人幫，是那麼樣地深思熟慮又勇敢。

圖片來源：《黑暗榮耀》 朴涎鎮（林智妍飾）

談到愛情線，通常在這種以殘酷的復仇劇為底的題材，主角背後都會有個對你不離不棄的他／她。他可以是一心一意愛著你的公主或王子，他會為了你不顧一切、只想為你付出一切。過去以愛情劇成名的編劇金銀淑當然也有塑造這樣一個角色——由李道硯飾演的朱如炡。

有著優越的成長環境、讓人仰慕的職業、使人愛不釋手的清新笑容，可是誰能想到，他竟是會在深夜，默默從數十把尺寸不同的手術刀裡，演練殺死自己父親殺人魔的心理疾病患者？這樣的設定，不禁讓我對本劇增添了另一層次的興趣，更與同珢出身貧困的復仇做了一個對比。究竟，有著陽光背景的如炡如果真的復仇，和同珢相比，他又會做出甚麼不一樣的選擇、做到哪一個地步才會罷休？他們兩人會用甚麼方式一起跳起復仇的行刑舞？

圖片來源：《黑暗榮耀》 李道硯飾演的朱如炡

而賢南，她會選擇把女兒送出國留學，繼續與同珢站在同一邊嗎？加害者五人幫的結局又會是甚麼？同珢真的可以逐一擊垮他們嗎？相信都是下半部（第九～十六集）會解的謎。

《黑暗榮耀》有著極為堅強的編導組合，加上一線演員的加持，集滿了成就名作的必要元素。目前完食上半部，的確對得起開播前我對它的種種期待，沒有任何廢話的劇情、對白，角色與事件之間都環環相扣，演員們撇除在好壞角色背後的精湛演技，留下的種種疑點，都能成為我推薦給大家的理由。

唯一的蹧點是：復仇劇怎麼沒有一次放完，等到三月真的很讓人心癢難耐。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航