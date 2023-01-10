2023/01/10,
商業

巨大董事長：集團無金流問題，代國外客戶採購才提出票期展延需求

巨大董事長：集團無金流問題，代國外客戶採購才提出票期展延需求
Photo Credit: 中央社

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雖然近來景氣越來越低迷，但是巨大集團董事長杜綉珍強調，日前爆出票期展延一事，是中低階車款庫存高，而當時客戶表示暫時無法付款，才會提出展延票期的需求，在和供應鏈業者溝通方式可以更好，並重申無任何營運問題。

全球經濟開始走下坡，國內外裁員消息不斷。日前知名自行車龍頭——巨大集團（Giant）爆出要求「展延供應商票期」，引發各界對其營運憂心。對此，董事長杜綉珍出席「2023天下經濟論壇」坦承「中低階車款庫存高」，但展延一事是因為巨大代為採購，當時客戶表示暫時無法付款，才會提出展延票期的需求，重申無任何營運問題。

自行車業「由盛轉衰」，高庫存引發營運危機

2021年自行車產業需求旺盛，巨大在歐美中市場營收獲利都有明顯成長，同年集團合併營收與獲利雙雙突破歷史新高，繳出合併營收新台幣818.4億（下同），每股盈餘（EPS）15.81元的優異成績。

未料，全球馬上面臨高通膨困境，各國啟動循環升息致使經濟走下坡，原來一片榮景的消費市場受到打擊，各大產業也跟著開始「調整庫存」。日前，巨大發給協力廠商一封信，信中宣布要展延供應商45天票期，從原先90天拉高到135天，市場一陣譁然。

市場多猜測巨大因為高庫存影響，遇到現金流動性問題，而再加上大環境的自行車市場需求低落，種種因素可能導致經營上遇到困難，才會有展延票期的不尋常情況。

杜綉珍指出，「低階自行車去化」開始慢了下來，導致巨大零件廠商也要慢下來，而許多國外客戶是OEM（Original Equipment Manufacturer）業者，由於巨大是代為採購，當客戶表示暫時無法付款，才會向下游供應商提出展延票期的需求。

杜綉珍笑著重申，集團並無任何金流問題，一切在於溝通方式出了錯，方式是不對的。他說同仁應該要針對每一個接觸到的上下游老闆打電話，和人家情商，而不是一只公文貼出造成不必要的誤會。

晶片要等1年，單車零件要等36個月

杜綉珍指出：「過去3年營運非常好，許多民眾避開人群自己騎車，或者跟著家人去騎。他們認為那是最好的運動，在之前大家很難想像，巨大的出貨一下子漲了3倍，但是解封之後自行車狂潮也就快速退去。」

各地陸續疫情復燃，供應鏈仍持續中斷。他強調，過去大家將目光放到了半導體產業上，但卻忽略了各類零件，如齒輪、鋼架等自行車零組件也面臨短缺的窘境。杜綉珍說：「各位都聽過IC短缺，等貨要超過1年，但是我們則要等超過36個月。」

自行車的零組件調度更困難，成套的配件永遠無法準時出貨。此外，杜綉珍強調，還有更誇張的歐洲的品牌商，它們零件需要兩個或是三個才可以配成套得出貨，但是永遠都無法配成套，一來一往耗費時間更長。

巨大強調，因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，巨大分別於2023年6月與11月24日分別完成可轉換公司債新台幣40億元與現金增資27億5千萬元

巨大表示，優先償還銀行借款後，目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。杜綉珍再次強調，巨大現金流無虞、營運也沒有問題，但預計受市場調整影響，2023年上半年將調整庫存；不過，庫存要到2024年年初才可望回歸正常水位，對未來展望仍十分樂觀。

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核稿編輯：翁世航


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