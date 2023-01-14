TNL+ 2023/01/14,
心理

《灌籃高手》角色人格剖析（上）：櫻木像極了ADHD，流川楓「愛睡覺」提升運動表現有科學根據

《灌籃高手》角色人格剖析（上）：櫻木像極了ADHD，流川楓「愛睡覺」提升運動表現有科學根據
Photo Credit: 《灌籃高手》

我們想讓你知道的是

如果櫻木在現實生活中，應該常會被叫去輔導室，因為他出現很多注意力缺乏過動症（ADHD）的特質。不耐久坐、粗心大意、經常遲到、工作效率差、和人溝通不良，經常衝動地和別人爭執，甚至見一個愛一個，告白失敗50次的勇氣...

你知道自己的性格（註1）是什麼嗎？心理學家Costa和McCrae認為人擁有「五大人格特質」（Big Five），而這些特質即為組成我們性格的基本要素。這個性格心理學理論假設所有人都有五個基本人格特徵：開放性、嚴謹性、外向性、友善性和神經質（註2）。這五項特質建構出一個人的性格表現，而每個向度的英文第一個字母，組合起來剛好是OCEAN這個字。每個人在這五項特質的表現上有高有低，呈現出一個剖面圖來刻畫性格特徵。

螢幕快照_2022-11-07_下午9_51_06
Photo Credit：《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》截圖

每個人的性格，可以從這五個向度來描述，每個人都在這五個向度有個位置，知道這五個向度後，在與人互動時，就可以窺探出其性格特徵。但如果在某些向度上位在兩端點的極端，那麼兩個人相處就容易有爭執衝突，例如嚴謹性高的喜歡按部就班、實事求是，如果遇到嚴謹性低的大而化之、不拘泥細節，那麼這兩種狀況的人要一起共事，如果沒有彼此了解達成共識，那麼就很容易出事。

接下來我們來看湘北籃球隊各個人物的性格特徵吧！

櫻木花道

未命名
Photo Credit: 《灌籃高手》

1
圖片來源：林俊成

平常很愛打架，還喜歡玩小鋼珠；但是開始打籃球後，就很少玩小鋼珠和打架了。一直堅持「我是天才！」，原本不愛籃球的他，因為愛（晴子），而開始愛上籃球。在全國大賽前他被安西教練留下來單獨練習投籃的情形，一個星期兩萬個球，按照每天八小時不間歇訓練，折算下來平均每10秒鐘一個球。

一開始櫻木有莽夫之勇和過人體力，從原本大而化之、粗心大意，嚴謹性非常的低，做事或說話常不經大腦，但經過了教練的連哄帶騙，開始找到自己的定位。不過也有不少優點，像是坦率直接、活潑好動、熱心助人、講義氣、喜歡打抱不平、少根筋的樂天派。只要找到喜歡做的事情，就能發揮所長。

  • 櫻木花道討厭籃球到加入籃球的態度轉變

透過心理學家Fritz Heider提出態度的平衡理論（Balance theory）（ref. 1），可以了解原本討厭籃球的櫻木，最後怎麼會選擇加入籃球隊。平衡理論講的是對人事物的態度及態度的轉變，如果當事人（P）、與當事人相關的人（O）和人事物（X）形成一個三角形，在三角形的邊上以喜歡/贊成（+）和討厭/反對（+）標記，如果斜邊正負三者相乘為正，則當事人心理則會呈現平衡的狀態。

但如果相成為負，那麼就會經歷不平衡，為了處理這種不平衡狀態帶來的不舒服，就得要想辦法讓相關的人（O）和人事物（X）產生轉變，才能達到平衡狀態。

1
圖片來源：林俊成
多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。