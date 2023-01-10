2023/01/10,
政治

南桃園33萬戶停水、張善政遭疑甩鍋中央，藍議員叫屈：專業人才不諳政治輿論

南桃園33萬戶停水、張善政遭疑甩鍋中央，藍議員叫屈：專業人才不諳政治輿論
張善政視察平鎮淨水場｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

由於水管破漏、搶修困難，南桃園多個行政區共有33萬用戶遭停水。張善政表示：「我們也會努力跟中央溝通，希望中央跟台水能夠負起責任」，此話一出卻引來民眾不滿，認為張善政是甩鍋中央，依法桃園市自來水事業的主管機關應為市政府。

由於水管破漏、搶修困難，南桃園楊梅、新屋、平鎮、觀音、中壢等多個行政區，共有33萬用戶從7日開始停水，最晚到9日才修復完成。對此，桃園市長張善政表示，希望中央與台灣自來水公司能夠負起責任，遭批評是把責任推給中央。

桃園三坑抽水站7日早上水管破漏，造成南桃園33萬用戶停水，台水公司原本預定在當天傍晚搶修後改換其他線路供水，但因封板點位於低處，且破損管徑過大，導致搶修點大量積水、無法焊接封板，最後在深夜凌晨才完成抽水作業並漏夜搶修。

不過，由於搶修難度高，復水時間延後，導致桃園部分區域甚至停水達3天。對此，張善政8日表示，台水因修復不及而無法趕上原本承諾恢復供水的時間，並表示市政府積極聯繫、調度資源，消防局也積極出動提供民眾用水。

遭疑甩鍋中央，藍議員為張善政抱不平

張善政提及：「我們也會努力跟中央溝通，希望中央跟台水能夠負起責任」，以找出問題發生原因並改善。此話一出，立刻引來民眾不滿，在底下留言貼上《自來水法》第2條：「自來水事業之主管機關：在中央為水利主管機關；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府」，認為張善政是甩鍋中央，依法桃園市自來水事業的主管機關應為市政府。

時事評論員溫朗東則在臉書上表示，2021年桃園因石門水庫蓄水量低迷而缺水時，前市長鄭文燦宣布緊急調度100輛水車、爭取國軍水車支援、工業大戶節水等措施，認為張善政現在在推卸責任，讓市民就連水庫滿水都沒水用。

桃園市議員黃敬平則為張善政叫屈，他透露自己9日早上曾詢問張，為何沒有找大家協力處理停水問題。張回應，在自來水廠的承諾時間過了以後，他有打電話詢問了解，第一時間卻沒人接，最後就決定自己帶相關局處長官親自去自來水廠處理，「第一時間只想要趕快處理」。

黃敬平直言，張善政是專業人才，卻在政治輿論「欠些火侯」，「只是先解決問題，卻忘了給大家看見」。

在台水施工團隊搶修之下，9日南桃園全面復水，此時，台水公司二區處又公告要辦理「龍潭廠高壓保護電驛修換工程」，預計在13日上午8時到下午5時施工停水，影響超過7萬戶、總共停水9小時。後來張善政介入協調，在不影響設備安全的原則下，將原訂工程另外擇期辦理。

至於後續賠償作業，張善政表示，經濟部長王美花有向他表示，會支持台水以「從優、從速」原則來補償居民損失。台水二區處長呂崇德說明，會與停水受災戶進行協商，預估災損金額在10萬元以內的案件，可於農曆年前完成賠償。

前朝未興建加壓站導致水管破裂？台水出面澄清

黃敬平後續提及，這次破管的原因是輸送水的管壓太大，沒有分段加壓、中繼送水，但其實自來水公司去（2022）年就有規劃，要在龍潭區三坑興建新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代已經3、40年的老舊破管。而自來水公司已向鄭文燦市府經發局提過多次，卻因都市計畫變更地目、地方回饋補助、怕噪音等原因，導致市府遲未同意興建。

台水對此澄清，加壓站用地在2022年舉辦3場說明會，但一直到去年選前，龍潭在地議員及民眾仍持不同意見反對。目前問題主要的癥結在於，居民對加壓站提出回饋補助、噪音、景觀共榮等意見，讓台水納入計劃、參考修正。

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核稿編輯：楊士範


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