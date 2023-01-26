《焦慮新解》：很遺憾，美味的麩質和乳製品在你的焦慮中扮演關鍵角色

文：艾倫・沃拉（Ellen Vora）

麩質與乳製品的進一步探討

看到「麩質與乳製品」這幾個字時，你可能會有兩種反應：其一是翻白眼，因為你已厭倦聽到這種每個人都在談論的、被捏造出來的過敏問題；另一種反應也是翻白眼，不過是因為這話題實在是太過時了，你已讀過每一本相關書籍，在各種媒體上聽過一大堆健康相關的節目討論這個，都快能自己寫出一篇麩質與乳製品的論文了。好的，不過我有一些新資訊要提出，是從焦慮的角度出發，非常值得你再看一眼。

我知道麩質不耐症是大家最愛嘲弄的一種飲食不耐症，而起司是神聖的。難怪每當有人試圖拿走我們的麩質和乳製品時，我們就會變得防衛性很強，畢竟這個組合構成了最受歡迎且為社會所容許的毒品。你有注意到嗎？所有的美式療癒美食都是由麩質和乳製品所組成：牛奶與餅乾、通心麵與起司、烤起司三明治、冰淇淋甜筒、巧克力布朗尼，還有披薩。這兩種成分與這世界幾乎所有來自食物的舒心與喜悅感都相關。所以我不會責怪你心想：為什麼這個虐待狂醫生竟想要奪走這些基本人權？

帶著我的哀悼之情，我堅持我們要來討論關於麩質和乳製品在你的焦慮中可能扮演的直接角色。這些食物藉由刺激腸道、造成系統性的全身發炎及成癮循環，增進了我們的發炎程度，並且就和其他的毒品一樣，只會讓我們興奮一時，接著很快就會陷入戒斷狀態，使我們疲憊又焦慮。

今日，我們突然看見了非乳糜瀉麩質敏感性的普遍程度，這是很奇怪的，尤其是考量到我們已食用麩質長達數千年都沒產生太多困擾。但我無法否認，我有許多具焦慮感的病人都在脫離麩質後有了明顯改善。這件事令人困惑的地方就在於：對我的許多病人，還有對我來說也一樣，當我們在美國吃麩質時便會出現症狀，但我們在歐洲和亞洲等地區卻都能夠承受麩質。乳糜瀉就是乳糜瀉，不論你身在何處，但看來麩質不耐的症狀會隨地理位置而有所不同。

對此，最經典的一個反駁意見就是：那只是因為你在度假時人比較放鬆的關係。的確，當我們處於放鬆狀態，腸道功能會發揮得比較好，但這真的能充分說明為何同樣的義大利麵在義大利度蜜月期間能輕易被消化，在平日生活中卻會讓我們脹氣脹到唉唉叫？

幾年前，我在自己身上檢驗了這個理論。我曾花了七個月的時間在世界各地生活並工作，在義大利、希臘、以色列、香港、澳洲和紐西蘭時，我吃各式各樣的麩質。而我的皮膚依舊容光煥發，消化系統運作得無比精準順暢。然後我到了考艾島，夏威夷群島最北邊的島嶼，回到了美國的土壤和美國的農業環境。才不過咬了一口口袋餅，我所有的麩質不耐症狀全都立刻回來了。我明明還處於度假模式，這正是天堂的定義，然而卻痛苦到連站都站不直。

到底怎麼一回事？我認為是大量噴灑於我們小麥作物上的農達（美國製造的藥），在許多美國人的麩質不耐症上扮演了要角。對我的地理位置理論來說，這是合理的，因為農達的使用在全球其他地區受到較多限制。所以，或許所有美國的麩質不耐症，其實都只是農達不耐症？

但農達又是怎麼一回事？其活性成分草甘膦，已被證實會導致腸道通透性增加，也稱為腸漏（美國國家環境保護局也懷疑，草甘膦可能會傷害或殺死93%受瀕臨絕種生物法案保護的動植物，不過這又是另一個毀滅性的話題了）。腸漏使得消化道的一些內容物進入血液，也包括部分被消化的麩質蛋白本身，而這會刺激具某些遺傳敏感性的人產生大量針對麩質的抗體大軍。

由於我們的小麥作物都大量噴灑了農達，幾乎就像是和麩質一起成套供應，這表示我們在攝取麩質的同時，也會攝取到導致腸漏的物質，於是確保了有些麩質會滲入至血液，並產生抗麩質的抗體。這些抗體可能會在此人吃下更多麩質時繼續攻擊小腸的內壁，進而造成腸道發炎的惡性循環（有些人或許會主張，這些抗麩質抗體也可能透過一種叫分子擬態的方式去攻擊甲狀腺組織，亦即甲狀腺組織的胺基酸序列與麩質非常相似，相似到足以讓抗麩質抗體以為它們是在攻擊麩質，但其實它們是在攻擊個體本身的甲狀腺。

此論點指出了麩質、甲狀腺疾病和如焦慮症和躁鬱症等心理健康問題之間，可能存在有關聯性，表示這些問題，有時可能只是偽裝成精神疾病的甲狀腺功能障礙罷了）。農達，一種世界衛生組織認定的可能致癌物，理論上也會損害腸道中的細菌多樣性，從而導致腸道神經系統失調。

你可能會想，好吧，那我可以只吃沒噴灑農達的有機麩質嗎？對一部分的人來說，答案是肯定的。你有可能是那個吃長時間發酵的有機酸麵團（部分麩質已在發酵過程中被消化掉且不含農達）不會出現問題的例子，但對其他人來說，在吃了一輩子充滿農達的麵包後，麩質本身已成為一種發炎蛋白，即使是經過發酵且為有機的形式，尤其是在持續腸漏的情況下。這不僅意味著農達促使我們的身體產生出對抗麩質的抗體，也暗示了這些抗體會長期存在。

若你發覺當自己不吃麩質時，焦慮便有所改善，但你仍渴望在某種程度上於生活中繼續保有麩質的話，只要你沒有乳糜瀉，就可以試試有機酸麵團，並於出國旅遊時在小麥作物不噴農達的地方吃吃麩質。而一如既往，最重要的還是：你感覺如何？若你能夠承受且無身體症狀或焦慮升高的現象，那麼......恭喜你！ 但若你發現自己感到緊張、悲傷、焦慮或腦袋昏昏沉沉，又或是在食用麩質的幾小時內抱著自己脹氣的腹部，那麼，你還是誠實面對自己必須小心駕馭此種食物的事實吧。