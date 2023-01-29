大學教授遭解聘只因學生抗議分數太低，校方、教授、學生權益該由誰作主？
我們想讓你知道的是
現今的大學校園儼然是一個小型民主社會，學生們當然有權利表達感受與想法，但是大學該如何處理浮現出檯面愈來愈多的師生爭議？學生們的力量是否已經凌架在教師之上？校方是否缺乏對教師的保護作為？這些問題似乎都還停留在過去審判制度之下，缺乏多方對談的空間。
文：劉雨如（英國諾丁罕大學遺傳學博士）
去（2022）年10月初，《紐約時報》（The New York Times）詳細報導了紐約大學（New York University）有機化學教授瓊斯（Maitland Jones）的不續聘事件。此消息不只震撼了大學校園，更在新聞輿論中引發熱烈的討論。
事件的導火線——分數低不利就讀醫學院
瓊斯曾在普林斯頓大學（Princeton University）任教40多年，學術研究成果卓著，發表的學術研究文章更多達225篇。2007年退休之後，瓊斯在紐約大學以一年一簽的合約方式成為以教學為主的教師，繼續教授有機化學課程。
他在有機化學領域中享有盛名，尤其在教學方面更擁有數十年的經驗，還著有厚達1300頁、影響力極大的《有機化學》（Organic Chemistry）教科書，直至目前為止已經修訂再版五次。除此之外，他更改變了傳統學習有機化學的死記硬背，轉為強調實際解決問題的新教學方法。他也多次獲頒教學獎項，還曾經被選為紐約大學最酷的教授之一。
在瓊斯課堂上，大部分都是未來想要就讀醫學院的大學生。不過美國的學制跟台灣不太一樣，如果要念醫學院，通常須先取得四年制大學的學士學位才能申請醫學院入學考試（Medical College Admission Test, MCAT）。
雖然在美國的大學當中沒有實際設立的醫學院預科（pre-medical），但某些系所的確存在著醫學預科的氛圍，如營養科學、微生物學、醫學研究、物理、化學等科系。因此大多數學生都會申請修習醫學院的必修科目，並且非常努力地爭取高分，以期增加進入醫學院的機會，而有機化學課就是必修課程之一。
不過這堂課一直有著大刀（weed-out class）之稱，課程內容相對困難，並不是每個人都能拿到滿意的分數，很多學生甚至會在學期中途就退選。換言之，這堂課曾摧毀過許多學生進攻醫學院的夢想；當然相對的，如果能得到好成績，對於進入醫學院絕對是一大加分。
學科分數太低，是誰的錯？
2021年春天，由於學校教學受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，校園裡也開始傳出不一樣的聲音。瓊斯所開設的兩門課程，一門著重在解決問題的方法，另一門則是傳統的授課教學，共有350位學生修習。兩堂課的學生共享一個社群聊天平台，在學期結束得知成績之後，不滿意成績的學生們開始在平台裡集結意見並發動連署，最後有82位學生連署請願書，在去年5月正式上呈校方。
學生們認為瓊斯給的分數太低，無法反映他們為這堂課付出的時間和努力，而且瓊斯將期中考試的次數從三次減為兩次，讓他們平反低分的機會更少了。他們更表示瓊斯甚至不公開考試分數也不提供額外的加分機會，任意移除線上教學的會議連結，即使學生因為染疫而無法上課也不提供補課的資源，態度高傲且苛刻。他們還提及，一門課之所以會有這麼多人退選或是拿到超低分，罔顧學生的學習及健康，正反映了化學系甚至整個學校的失敗。
瓊斯當然提出了反對意見，他說減少考試次數是因為學校安排在六堂課之後就進行第一次考試，那實在太快了。他也沒有刻意不公開考試分數，而是因為完整的分數還需要加上25％的實習及實驗室考試分數；至於線上課程連結，則是教室裡的設備無法拍攝到白板的技術問題造成。他表示雖然有愈來愈多的學生因為想念醫學院而選修他的課，但是學生們在課堂上的專注度卻逐年降低。有些學生根本沒來上課，到了學期中來上課的人數已經降到50％。
瓊斯更表示，為了降低COVID-19疫情帶來的影響，他和其他兩位教授一起拍攝了52支有機化學課堂的影片，光是他個人就自掏腰包花了超過5000美元在這些影片上。學校現在也仍然在使用這些資源，不過這些教學資源和課程錄影根本沒幾個人看，每週開放的辦公室相談時間，來的都是成績頂呱呱的學生，而真正需要幫助的學生根本不會來，相當令人氣餒。
那麼校方如何處理呢？校長為了安撫學生情緒，提供只此一次的特例，讓他們有機會可以複查自己的成績，或是退選這一門課，讓分數不會列入最終成績清單中。紐約大學的發言人貝克漢（John Beckman）表示，在學生的課程評估中瓊斯的課程表現非常差，不只在化學系如此，在全校的科學課程中也是最差的。最令人意料之外的是，最終校方竟然直接通知瓊斯，表示來年不會再與他續約。
各方對於學校決議的看法
校方的做法引起了極大的反彈，有學生對於瓊斯被解聘感到震驚，因為連署中並沒有提到這樣的要求，學生們也不覺得有這個可能。瓊斯的教學助理則認為這份連署主要是在抗議考試分數太低，而不是瓊斯真的有不公平的對待他們。
幾位對於瓊斯的教學持正面看法的學生表示，聆聽瓊斯教授上課很有啟發性，他很樂於幫助提出問題的學生，只是他也很善於嘲諷那些在這堂課裡不怎麼漂亮的成績單。雖然校方並沒有開除瓊斯教授，只是不再續聘，但也顯示出校方面對學生施加的壓力，反而做出懦弱的作為。
接到校方的不續聘處分之後，瓊斯在再次寫給校方的反駁意見中提到，學生們讀錯考試題目的比例驚人的高，分數低到讓他不得不調整考試難度。但是因為COVID-19 疫情的影響愈來愈大，使得過去兩年學生們的學習狀況一落千丈，可以看到個位數、甚至零分的分數出現。瓊斯認為在疫情的干擾之下，學生們失去的不只是學習品質，而是根本就不知道怎麼學習了。
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