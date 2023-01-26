《時間帶不走悲傷，但可以把悲傷化為力量》：Mina離世後，我們一家人該如何面對接下來的生活？
我們想讓你知道的是
記得Mina離開那天，我們的心破碎了，這樣的心痛是愛的代價，我們一家人原本感情多緊密，此刻就有多痛。這個家原本到處充滿了Mina的身影，她的歡笑聲、燦爛笑容，如今都已成雲煙。我緊緊抱著大女兒Oliver歇斯底里地大哭一場。不知道我們哭了多久，只知道心好痛好痛……痛到無法言喻，哭到眼睛腫得幾乎睜不開。
文：SMOK老宅甜所
留下來的我們
Mina離世後，我們一家人需要時間好好調整自己的心情、整理思緒、思考沒有Mina的日子我們一家人該如何面對，該如何接下來的生活？
記得Mina離開那天，我們的心破碎了，這樣的心痛是愛的代價，我們一家人原本感情多緊密，此刻就有多痛。這個家原本到處充滿了Mina的身影，她的歡笑聲、燦爛笑容，如今都已成雲煙。我緊緊抱著大女兒Oliver歇斯底里地大哭一場。不知道我們哭了多久，只知道心好痛好痛……痛到無法言喻，哭到眼睛腫得幾乎睜不開。
大哭過後，我跟Oliver說：「想妹妹的時候可以跟媽媽說，媽媽會陪妳一起想她，會陪妳一起哭。但我們不要每天哭哭啼啼的，這樣妹妹看到了會捨不得，也會走不開，雖然我們不能和妹妹一起生活了，但妹妹已經沒有病痛，對她來說是一種解脫。我們都捨不得看到妹妹一邊哭一邊喊著很痛的樣子對嗎？所以我們要祝福她不要讓她有牽掛。」
其實當時Oliver才9歲，也不知道她是否聽得懂我的意思，我只知道自從那次與我一同嚎啕大哭後，就再也沒聽到她大哭了。當時真的覺得她出乎我意料外的平靜與堅強，沒想到這一切都是偽裝的。
幾天後，我接到學校老師打來的電話，老師跟我說，Mina離開後她一直在關心注意Oliver的情緒，老師想抱抱她、鼓勵她，卻發現她非常堅強，老師覺得她太平靜、太堅強了，是個過於成熟的孩子，深怕她不懂得抒發自己的情緒，悶在心裡會生病的。老師建議我們跟她好好聊聊，多開導她會比較好。聽完老師的勸導後，我回家馬上找Oliver聊聊。
我：「妳……還好嗎？」
Oliver：「嗯……」
我：「妳會想妹妹嗎？」
Oliver突然緊緊抱著我開始放聲大哭：「我好想、好想妹妹……妹妹，我要妹妹……」
聽到她的哭喊我的心再度碎了一地，緊緊抱著她一起大哭。
我：「上次我們一起歇斯底里的大哭後，媽媽就沒再看妳哭過，妳是不是都憋在心裡，這樣媽媽會很擔心妳。」
Oliver：「媽媽妳不是說我們不能一直哭哭啼啼，這樣Mina會走不開，對Mina不好嗎？所以我不敢哭，我怕這樣會對妹妹不好……」
我：「我親愛的寶貝姊姊啊！妳未免也太聽話懂事了吧！媽媽的意思是說，我們可以想念Mina，我們會難過，當然也可以哭，我們怎麼可能不哭？況且哭可以抒發我們的心情，我們的心才不會生病啊！我們雖然難過悲傷，但日子總是要過，不能老是哭哭啼啼啊。」
就這樣，我們一邊哭、一邊笑、一邊聊天、一邊回憶以前和Mina在一起的點點滴滴，我們邊哭邊笑，邊笑邊哭，回想起的都是我們開心的回憶。
Mina狀況不太好的那些日子，我不敢想，如果、萬一我們真的失去她，我們該怎麼辦？日子該怎麼繼續下去？Mina離開後，我每天哭著睡去又在睡夢中心痛到哭著醒來，醒著哭、睡著也哭，真希望睡醒後這只是一場夢。
那時不管人在哪我都覺得心痛，不管有多少人陪在身邊都覺得心好空，不想接近人群只想靜靜地待在角落，淚水總是不自覺地不停從眼角落下。
白天工作時故作堅強，招待客人時我們沒哭，倒是客人先難過得落淚。我知道表面的平靜都是偽裝，因為我們還有姊姊要照顧、還有工作要做、還有事業要經營，所以只有在夜深人靜時以淚洗面，眼淚弄濕了枕頭，枕頭濕了又乾，乾了又濕。有時我會在洗澡時躲起來放聲大哭，不敢讓Kenny知道，更不敢讓女兒看到我失控的模樣。
那段時間什麼事都提不起勁，每天得過且過，宛如行屍走肉。就這樣虛度了好幾個月，有一天突然覺得自己不能再繼續這樣過日子了。Mina一定也不希望看到我們如此頹廢。
我們必須要振作、要堅強，要連Mina那一份一起勇敢地活下去，而且一定要活得更精采。
所以我們開始嘗試沒體驗過的生活，我們開始嘗試旅行，並且每個月安排全家人一起去露營，感受大自然的洗滌，慢慢轉移悲傷的情緒，心情似乎也變得平靜一些。
我也開始真正接觸瑜伽，無論多忙，每週堅持上三天的課程。
許多人會藉由瑜伽來減肥塑身，但瑜伽對我來說不只是運動，而是修身養性的活動。藉由調身的體位法、調息的呼吸法、調心的冥想法，達到身心靈合一。練習傾聽身體的感覺，讓身與心產生共鳴。
記得每次瑜伽課程後的大休息—全身關節舒展放鬆後，躺在地上，將身體放鬆，聽著老師頌缽的聲音，感覺自己的身體變得很輕很輕，就像躺在大地上或飄在雲層上的輕柔。我閉著眼睛，在這個當下，我能感受到Mina甜美可愛的臉龐彷彿就在我眼前，她笑著跟我說：「媽咪，我很好，妳也要好好的生活哦！」此刻Mina就在我身邊，就像沒有離開過。
這幾年上瑜伽課的日子，讓我覺得瑜伽除了舒展放鬆身體外，更撫慰了我的悲傷、療癒了心靈。真的很感謝我的好友兼瑜伽老師，那段時間為我帶來的鼓勵與能量。
Mina離開三年後的聖誕節，我們一家人第一次鼓起勇氣，走進醫院關懷病童與病童家庭。這對我們來說是一件非常不容易的事。我們親手製作天然手工杯子蛋糕並帶到醫院送給孩子們。在醫院，看到一個妹妹跟Mina的樣子很相似，忍不住又淚水狂流。
我以為三年的時間夠長，長到會讓自己變得勇敢， 但那天看到那位孩子不舒服的樣子，又讓我回想起Mina在醫院治療時的點點滴滴，心中更是五味雜陳，忍不住又默默落淚了。我想無論經過了多少年，這個痛將永遠在我心裡，無法淡忘。
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我們想讓你知道的是
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