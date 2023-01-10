哈利王子回憶錄《備胎》提前遭釋出：自爆與哥哥威廉的肢體衝突，曾吸食大麻
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英國哈利王子（Prince Harry）的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）5日意外遭到釋出，瞬間被搶空。接下來的36個小時裡，新聞媒體火速就其416頁的內容進行報導，其中內容勁爆，包含呼麻爭議以及與哥哥威廉（Prince William）的肢體衝突。
英國哈利王子（Prince Harry）近日要出版的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）被視為出版界的年度大事，原訂將於英國時間10日正式發售。然而據《TIME》報導指出，在正式上架之前，內容遭到非法複製和小報洩露，意外進入西班牙書店，並因種種爆炸性的揭露被搶購一空。此事隨即佔據世界各大媒體頭條，將王室爭議再度推上高峰。
內容提前遭洩漏，銷售有增無減
西班牙出版商Plaza y Janes Editores的發言人對書本提前洩漏表達沮喪，預先錄製採訪的廣播公司則在洩漏後急忙釋出預告片段，確保獨家內容不會被破壞。
許多人懷疑提前洩露是否會影響銷售。《BBC》訪問貿易報《The Bookseller》編輯Philip Jones，他表示書本提前曝光帶來意料之外的宣傳，對出版商而言，「7成來說應該算是好事」。
數位行銷公司Go Up的聲譽管理專家兼執行長Edward Coram James也說，提前洩漏對銷售不會造成影響，在長達一週的報導後，甚至有望賣出更多。
伴隨哈利成長過程的備胎陰影
《衛報》指出，書名《備胎》源自於王室與貴族圈的古老諺語：「第一個兒子是頭銜、權力和財富的繼承人，第二個則是備胎，以防止老大有什麼意外。」
哈利表示他的父親查爾斯（Charles Philip Arthur George）就曾在在他出生當天對黛安娜（Diana, Princess of Wales）說過類似言論：「太好了！我的工作已經完成，你給了我一個繼承人和一個備胎。」而哈利對於身為備胎的不滿，不只明寫於標題，更貫穿全書。
他於書中回溯了童年、學校教育、身為王室成員以及在英國軍隊的生活。爭議性內容還包括他和父母、兄弟間的關係，與梅根（Meghan Markle）的相識，再到後來為人父母的經歷。據先拿到書稿的衛報指出，其中很多片段勢必引起王室不滿。
自爆與哥哥威廉的肢體衝突，曾吸食大麻
哈利寫道，威廉表示想談談他們與媒體災難般的關係，並提供協助。但隨後情緒激動，稱梅根「難相處」、「粗魯」和「惱人」，哈利則回嗆這樣的說法是隨媒體起舞。哈利寫道：「他並不理性，抓住我的衣領、扯掉我的項鍊，然後將我打倒在地。我感到頭暈目眩，而散落於地面的狗碗碎片導致我背部瘀傷和挫傷。」
哈利接著表示威廉以繼承人自居，無法理解為何他並不滿足於當一個備胎。《衛報》專欄作家Gaby Hinsliff表示，哈利的指控描寫的不僅僅只是皇室的拳腳相向，而是世襲權力的危險之處。他說：「這是手足間常見的比較和爭吵，但在皇室的世界裡，怨恨似乎無可避免的因世襲君主制而產生。在家庭行使權力的過程中，所有原始和潛在的破壞性情緒也如影隨形。」
《BBC》釋出的書內訊息還包含，哈利在喪母後吸食大麻和酗酒爭議。他承認就讀伊頓公學時曾嘗試過海洛因，他寫道：「這並不好玩，也沒有讓我感到特別快樂，但當時的我是一個17歲的男孩，會嘗試任何能改變既定秩序的事情。」另外，哈利也寫到他在阿富汗服役期間，擊殺了25名敵方戰鬥人員並稱之為棋盤上的旗子、2013年曾受恐慌症所苦，無法公開露面等。
亞馬遜預訂曾排名第一，民調最低點
《BBC》表示《備胎》一書的預訂曾在亞馬遜上排名第一。《太陽報》則報導，哈利的聲望跌落有史以來最低點，他也首次失去年輕人的支持，在18至24歲的人群中得分為0，梅根在英國人中的得分是負42分。
外媒指出，哈利將在未來幾天陸續接受ITV、CBS、Good Morning America和The Late Show with Stephen Colbert的採訪。從目前釋出的片段顯示，哈利勢必面對更巨大的難題。
新聞來源
- The Biggest Revelations From 60 Minutes and Prince Harry’s Other Bombshell Interviews（TIME）
- Prince Harry's Spare: Have leaks helped or hindered his book's PR strategy?（BBC）
- Prince Harry makes sensational claims in memoir Spare（BBC）
- Prince Harry details physical attack by brother William in new book（The Guardian）
- THE UNPOPULAR PRINCE Prince Harry’s popularity at all-time low with ‘two thirds of Brits having a negative opinion of him’（The Sun）
- Harry’s allegations are not just about a royal fistfight – but the very real dangers of hereditary power（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！