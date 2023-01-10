哈利王子回憶錄《備胎》提前遭釋出：自爆與哥哥威廉的肢體衝突，曾吸食大麻

英國哈利王子（Prince Harry）近日要出版的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）被視為出版界的年度大事，原訂將於英國時間10日正式發售。然而據《TIME》報導指出，在正式上架之前，內容遭到非法複製和小報洩露，意外進入西班牙書店，並因種種爆炸性的揭露被搶購一空。此事隨即佔據世界各大媒體頭條，將王室爭議再度推上高峰。

內容提前遭洩漏，銷售有增無減

西班牙出版商Plaza y Janes Editores的發言人對書本提前洩漏表達沮喪，預先錄製採訪的廣播公司則在洩漏後急忙釋出預告片段，確保獨家內容不會被破壞。

許多人懷疑提前洩露是否會影響銷售。《BBC》訪問貿易報《The Bookseller》編輯Philip Jones，他表示書本提前曝光帶來意料之外的宣傳，對出版商而言，「7成來說應該算是好事」。

數位行銷公司Go Up的聲譽管理專家兼執行長Edward Coram James也說，提前洩漏對銷售不會造成影響，在長達一週的報導後，甚至有望賣出更多。

伴隨哈利成長過程的備胎陰影

《衛報》指出，書名《備胎》源自於王室與貴族圈的古老諺語：「第一個兒子是頭銜、權力和財富的繼承人，第二個則是備胎，以防止老大有什麼意外。」

哈利表示他的父親查爾斯（Charles Philip Arthur George）就曾在在他出生當天對黛安娜（Diana, Princess of Wales）說過類似言論：「太好了！我的工作已經完成，你給了我一個繼承人和一個備胎。」而哈利對於身為備胎的不滿，不只明寫於標題，更貫穿全書。

他於書中回溯了童年、學校教育、身為王室成員以及在英國軍隊的生活。爭議性內容還包括他和父母、兄弟間的關係，與梅根（Meghan Markle）的相識，再到後來為人父母的經歷。據先拿到書稿的衛報指出，其中很多片段勢必引起王室不滿。

自爆與哥哥威廉的肢體衝突，曾吸食大麻

哈利寫道，威廉表示想談談他們與媒體災難般的關係，並提供協助。但隨後情緒激動，稱梅根「難相處」、「粗魯」和「惱人」，哈利則回嗆這樣的說法是隨媒體起舞。哈利寫道：「他並不理性，抓住我的衣領、扯掉我的項鍊，然後將我打倒在地。我感到頭暈目眩，而散落於地面的狗碗碎片導致我背部瘀傷和挫傷。」

哈利接著表示威廉以繼承人自居，無法理解為何他並不滿足於當一個備胎。《衛報》專欄作家Gaby Hinsliff表示，哈利的指控描寫的不僅僅只是皇室的拳腳相向，而是世襲權力的危險之處。他說：「這是手足間常見的比較和爭吵，但在皇室的世界裡，怨恨似乎無可避免的因世襲君主制而產生。在家庭行使權力的過程中，所有原始和潛在的破壞性情緒也如影隨形。」

《BBC》釋出的書內訊息還包含，哈利在喪母後吸食大麻和酗酒爭議。他承認就讀伊頓公學時曾嘗試過海洛因，他寫道：「這並不好玩，也沒有讓我感到特別快樂，但當時的我是一個17歲的男孩，會嘗試任何能改變既定秩序的事情。」另外，哈利也寫到他在阿富汗服役期間，擊殺了25名敵方戰鬥人員並稱之為棋盤上的旗子、2013年曾受恐慌症所苦，無法公開露面等。

亞馬遜預訂曾排名第一，民調最低點

《BBC》表示《備胎》一書的預訂曾在亞馬遜上排名第一。《太陽報》則報導，哈利的聲望跌落有史以來最低點，他也首次失去年輕人的支持，在18至24歲的人群中得分為0，梅根在英國人中的得分是負42分。

外媒指出，哈利將在未來幾天陸續接受ITV、CBS、Good Morning America和The Late Show with Stephen Colbert的採訪。從目前釋出的片段顯示，哈利勢必面對更巨大的難題。

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責任編輯：葉冠妤

核稿編輯：楊士範