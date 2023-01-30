震驚戰後日本的國鐵三大疑案（一）下山事件1：總裁消失900分鐘後，成為鐵路迷屍
我們想讓你知道的是
下山從9點37分進入三越百貨的大門，到成為鐵路迷屍，整整消失了900分鐘，在這段空白期間內，日本國鐵總裁究竟去哪了？下山事件的弔詭之處，在於越是努力釐清，真相卻越是淹沒在巨大的時代謎團中。
文：Hasami綠
消失的總裁
對日本國鐵總裁下山定則而言，1949年7月5日是命運之日。他這些日子來一直非常苦惱，身為總裁，理應背負著許多人的生計，卻夾在如火如荼的罷工活動與駐日美軍最高司令部（GHQ）的裁員指令動彈不得，多次的斡旋耗費了他所有的心力。
就在7月5日上午8點10分，下山從自宅離開後，告訴自己的隨行司機大西先生，想要到三越百貨買點東西，途中經過了千代田銀行總行。千代田銀行就是三菱東京UFJ銀行，由於戰後駐日美軍最高司令部（GHQ）佔領日本時期實施財閥解體，故當時被視為侵略戰爭的經濟基礎的財閥面臨崩解的命運，因此三菱財閥旗下的企業體被迫改名。
下山在銀行逗留了20分鐘左右，9點37分到達三越百貨的南門。 下山下了車，身影沒入百貨公司裏面。這一去，就是永遠的離別，那是大西司機最後一次見到下山總裁。世人下一次見到下山時，已經是殘缺不全的冰冷屍體。轟動全日本的國鐵三大懸案，在此揭開序幕。
警方一無所獲，疑點重重
隔天7月6日凌晨，上野車站開往松戶的火車，經過東武線高架橋的十字路口時，駕駛發現了四分五裂的男性屍體。雨越下越大，現場所有人都傻了，由於死狀過於淒慘，工作人員驚魂未定的報了警。
警察匆匆而至，從口袋拿出死者的車票夾，上面寫著下山的名字，接著陸續在車道附近發現頭部、右腕、及缺了左腳的軀幹，散落的屍塊。凌晨4點，上野車站的旅客係長（曾任下山的秘書）前來確認屍體長相。雖然現場可以採集的血液非常稀少，由於下山的血型是稀有的 AMQ血型，得以確認為下山本人。
透過法醫的解剖，下山的屍體有著諸多疑點：屍體下是乾的，沒有任何血跡。找不到下山總裁的平日配戴的眼鏡。死因不明，無法確認死後時間，但大致是7月5日晚間死亡。 外出血少。 屍體斷面沒有生命反應。右肩襯衫有一大片灰黑色黏漬和五顏六色的殘渣。
綜上所述，法醫認為屍體是死後才遭碾斷，因此鐵軌極有可能不是第一現場，屍體當然不會憑空移動，而是死後被運送到鐵軌上，貨車經過後導致屍體的破壞。鐵道附近有一條綾瀨川，但當日未有船隻通勤，水運的可能性被扼殺了。據現場人員判斷，男屍是被稍早的貨運列車所輾斃，貨車的乘務員，隸屬於東京鐵道局水戶機關區。
下山從9點37分進入三越百貨的大門，到成為鐵路迷屍，整整消失了900分鐘，在這段空白期間內，日本國鐵總裁究竟去哪了？想要解開總裁消失之謎，我們必須抽絲剝繭，才能抵達深層的真相。但下山事件的弔詭之處，在於越是努力釐清，真相卻越是淹沒在巨大的時代謎團中。
怪事連發，令人摸不著邊際的死亡預告
所有的懸案，都有一些離奇的徵兆，7月5日上午11點，下山總裁預計與GHQ高層主管協商國鐵裁員一事，9點起就在國鐵本廳恭候的秘書，卻遲遲等不到總裁。另一方面，大西司機一直到5點以後，才從車上的收音機得知總裁失蹤。
當時下山總裁生死未卜，但東鐵的工會支部卻收到一通奇怪的電話，說下山總裁在一場汽車事故喪生了。這通死亡電話的來源無人知曉，只能確定來源是田端站車庫事務所。負責人在5日下午6點鎖上辦公室大門，6日凌晨發現門鎖遭到破壞，有破門而入的痕跡。
發死亡預告電話的人有可能是兇手嗎？事情卻沒有這麼簡單。
在下山總裁死亡前幾日，出現了威脅下山的恐嚇海報，上頭寫著洩憤般的標語，諸如「去死吧」、「讓下山見不明日的太陽」等等。另外，像是要消滅兇手的存在般，7月1日到5日國鐵夜班的值日記錄簿竟然被人撕去，無從找起。
我們回到下山本人的狀況，上述法醫驗屍時所發現的疑點六：襯衫的黏漬和殘渣，化驗後確認為焦煤染料，但焦油只出現在內衣，上衣卻沒有。這透露了兩個訊息，一為焦油是從內外往外滲透，二為當時下山死亡時只有身著內衣，而上衣是事後才套上去的。腳底則是染上了葉綠色的染料，附著物的出處有助於釐清案發地點的所在。
令人玩味的是，在事發3、4天後，有人在現場看到美軍派軍事警察，把鐵軌枕木的血跡消除。這一點，警方透過魯米諾反應證實了血跡的存在，自上野車站到現場，鐵軌一直斷斷續續有血跡，中間斷了100公尺後，接近現場後血跡又出現了。這可以推論，某人把屍體透過鐵路運到現場，然後等待下一班列車來碾碎下山的屍體。
下山總裁在彎道陳屍處，是往綾瀨車站方向距離陸橋500公尺處，而之後國鐵三大懸案之一的松川事件，竟也一樣發生在彎道附近，這難道是巧合嗎？
這恐怕不是偶然，而是刻意為之。兇手有利用彎道的習慣，但要能在彎道處丟棄屍體，必須要能精確計算行車時間與地點。當時沒有目擊者，兩邊的房子也都背對著鐵路，是很好的犯案地點。以上不可能是孤身犯案，綁架、運送、以及放置於鐵軌上，至少有兩組人馬，在背後運作整件事情。甚至利用電話，作出了下山的死亡預告。
但即使如此，警方對於偵案方向卻有截然不同的結論：搜查一課代表的自殺說與二課的他殺說，在意見相左的情況下，警視廳最後採認了自殺的說法。兩個截然不同辦案方向，最後集結成兩種版本的「下山國鐵總裁事件搜查報告」並由《文藝春秋》和《改造》雜誌個別發表。
自殺說被許多人認為破綻百出，特別是社會派推理作家松本清張，特地在其著作《日本的黑霧》撰寫此事的來龍去脈。下山身上沾到的油量之大，在戰後缺油的時刻，顯得格外詭異。而最後調查油料最為熱心的搜查二課係長吉武警部補，在中途就被調離。下山事件被官方刻意導向為自殺，而想要釐清真相的搜查二課在調查過程受到重重阻礙。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。