震驚戰後日本的國鐵三大疑案（四）松川事件：檢方調查列車出軌陰謀，引發一場司法鬧劇

文：Hasami綠

鐵軌跟真相，都被連根拔起

1949年，繼「下山事件」、「三鷹事件」之後，8月17日凌晨3點，一輛從福島站準時開出的412次客車行駛到金谷川至松川之間的彎道時，火車出軌翻覆車，後方幾節車廂也被硬生生牽引出軌，導致司機石田與其他數人死亡。

這個飛來橫禍，據案發現場的調查，鐵軌的魚尾板被人拆下，枕木的道釘也被拔掉，鐵軌飛落在距線路13公尺遠的地方。由於鐵軌長25公尺、重925公斤，體積與重量都不小，卻安然挺直地倒在地上，絲毫沒有破損，像是被刻意搬移開的。

偵查人員在事故現場發現了一根撬棍，就這樣躺在附近的稻田裡，除此之外，還發現一把24釐米的扳手。但奇妙的是，這項被視為鐵軌破壞的決定性證據，來源卻相當模糊，事後偵查人員始終說不清扳手是怎樣誰發現的。

事發隔日，吉田內閣的官房長官增田甲子七對新聞記者發表的談話，不意外將所有案情發展導向陰謀論： 「所有的一切，都是共產黨幹出來的好事。」（拍板結案） 但案情發展當然不會僅止於此。

有了「下山事件」、「三鷹事件」的前車之鑑，我們已經知道國鐵、共產黨與政府關係惡劣到互掐脖子的程度。警方一口咬定鐵路是由國鐵和東芝破壞的，甚至認為這個破壞行動，是雙方特地召開秘密會議共同策劃的結果。

當時，國鐵工會反對政府大批解僱，而東芝工會方面為反對根據《独占禁止法》──台灣稱之《公平交易法》，是美軍總司令部在1947年公布的一項反托拉斯的法令。這項名義上是要限制大企業的法律，實際上只起到扼殺日本小企業的作用，對大企業來說根本不痛不癢──裁員，所以檢察當局把其中的一次會議說成了是「共同策劃列車翻車」的陰謀而開的。

在如此風起雲湧的政治陰謀設定之下，照理來說，檢方應該要擺出大陣仗搜捕工會成員才是；然而最後，檢方卻選擇逮捕一名既不是共產黨員、也不是工會成員，僅僅是19歲的少年工赤間勝美。他因為朋友打過架，一開始被以傷害嫌疑的名義逮捕。但就因為「松川事件」，檢方對他進行了審訊，展開了一場荒唐的呈堂證供，順利宣告了所有關係人死刑。

Photo Credit: Associate professor @ CC BY-SA 4.0 火車出軌事發地的慰靈碑

嫌疑犯赤間勝美的自白

在偵查程序顯然很有問題的情況下，檢方拿到了嫌疑犯赤間勝美犯下「松川事件」的自白。由於檢察官的起訴和判決都是透過赤間自白作為破案唯一基礎，因此只要是邏輯抵觸到自白內容的部分，檢方就會想辦法製造各種情境圓回來──到這裡，各位疑案辦之友應該已經按耐不住了，想說這種操作也行？

事實上，司法真相就跟白海豚一樣可以轉彎。連詭計也談不上，這場鬧劇就建立在各種「因為…所以…可能…也許」上，可以說是一個建立在破綻百出證詞的假想犯罪。

讓我們來舉個例：

供詞裡提到。赤間、本田升和高橋晴雄等國鐵方的三人為了使列車出軌翻車，在16日晚上12點左右集合後，沿著鐵路走到案發現場。那天晚上是虛空藏菩薩的廟會，有四名養路工在道路口旁邊架起了帳篷擔任警戒的工作。

可是在赤間的供詞里，最初根本沒有提到這個帳篷，後來檢察官注意到，慌忙叫赤間在供詞中補上這一點。等於帳篷是事後才被加進去的證據。辯護方面認為這個前後不一致，就是因為赤間的供詞只是憑空編出來的。擔任警戒任務的工人們則作證說，他們根本沒有看見赤間等人從旁邊走過。

由於證詞前後矛盾，這一點現在也成了法庭上雙方攻防的中心。所以說那個帳篷呢？

若自白內容被證實有誤，這批煮熟的被告就要飛了。因此，當局無論如何也得咬定赤間會從帳篷前面走過。因此就形成了「赤間等人是從那裡走過的，只是守衛人員沒有注意到而已」如此牽強附會的論斷。

另外，當晚巡線工們誰也沒有聽見赤間等人走過的腳步聲。可是同一晚，在相距20公尺的地方出現一對情侶，工人們卻聽見了他們說話的聲音。所以只要有人走過，工人們必定會注意到。

另外，在現場尋獲的撬棍上，刻著像是英文字母X・Y的印記，但在當時國鐵的工具上沒有特別的印記。在松川事件後，這個問題引發不小的糾紛。為了區別，日後全面規定了刻上「フクホ」這樣的日式假名。

其次是扳手的問題。檢查局宣稱在現場發現的扳手，國鐵在鐵軌作業時是使用的是更大的長柄單口扳手。僅使用24釐米的來卸除魚尾板的螺栓帽幾乎是不可能的，值得懷疑。

最後是魚尾板，赤間宣稱，卸下一處魚尾板，是翻車事件的關鍵，但尷尬的是，區區單個魚尾板，列車是翻不了的。檢察官為了符合實情，在事件發生將近一年半後，又變成「遂認定，本案中系拆掉兩處」。

檢調人員面不改色地表示：一塊拆不了，就改成拆兩塊吧？並宣稱證據一直都在倉庫。屢次更改證詞的舉止，讓辯護人相當火大。新的物證在這以前一直收藏在倉庫里，由於大意，沒有看到。但好笑的是，自以為拿出的魚尾板可以，但規格根本不合。

看到這裡，相信各位看倌也只能發出「扯」的單音節。為所有牽強附會而被逮捕的人哀悼。但是當夜鐵軌被破壞是鐵打的事實，又該作何解釋？也許真正的兇手選擇了另一條的路徑。但諸多揣測始終穿不透名為「赤間勝美」與「檢方」的疑雲。

Photo Credit: Associate professor @ CC BY-SA 4.0 東日本旅客鐵道工會設立的紀念碑

全劇終是假的，結局砍掉重練是真的

基本上，松川事件的嫌疑者都是根據赤間供詞被定罪的，因此檢察當局和辯護人就深陷其中，不斷互相拉扯。自一審以來，被告赤間一直堅持他的供詞是逼迫之下編造出來的，最後，此案在1963年迎來結局，全體被告被宣判無罪收場。