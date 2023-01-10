2023/01/10,
房市

《平均地權條例》修法三讀通過，建商怒批「私法人購屋許可制」將造成都更釘子戶

《平均地權條例》修法三讀通過，建商怒批「私法人購屋許可制」將造成都更釘子戶
Photo Credit: 中央社

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若按照私法人購屋許可制，未來建商在都更中途有變故（倒閉破產等）要易手另一家建商，原建商必須會被綁5年、不得轉手。建商強調，那這樣都更的速度將會被拖慢，形成另一種障礙。

立法院今（10）日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案，其中「私法人購屋許可制」條文引發熱議，部分建商表示，按照新條文，倘若都更危老時若遇到問題（破產、週轉等），要轉手給下個業者，必須要被鎖5年，5年不動工不是變釘子戶？對此，內政部強調，將適度放寬條文，納入「免經許可」要業者免驚。

「私法人購屋許可制」恐拖垮都更危老

今日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案，其中有5大修正重點，分別是：限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制，和建立私法人購買住宅許可制。

其中，針對三讀通過條文增訂「私法人購屋許可制」引起市場熱議。該條文指出未來「私法人」在買住宅時，必須要拿出使用計畫，並經中央主管機關許可，還限制私法人取得房屋後，5年內不得辦理移轉讓與或預告登記。內政部指出，將降低私法人透過大資本快速買賣炒房的問題。

不過，建立私法人購買住宅許可制有質疑聲浪。有許多業內建商告訴《工商時報》指出，該條例將會衝擊已簽約合建分屋都更案產權分回，將產生更多不公平的事情。

部分建商對此解釋，假設A公司已開始整合1筆都更案，有意擔任都更實施者，按照內政部本次推動的條文（都更前期整合階段，必須申請許可，且限5年不得買賣移轉），那這時若出現B公司想卡位，他們和官員關係好，可早一個星期獲得許可，先買到一戶。

還有，建商指出按照法令要「鎖5年不能轉賣」，建商遇到問題要轉手，接手的人受限於法規，那是不是製造出另一個釘子戶，也增加社會不安定感和法令的不確定性。

事實上，都更中途常有變故，建商被迫放棄，法令若太死，那都更的速度將會被拖慢，形成另一種障礙。對此，行政院說明，已將私法人因必要及正當用途取得住宅之情況納入修法，不會影響未來的業務營運。

行政院：將適度放寬，納入「免經許可」項目

行政院表示，私法人購買住宅許可制將依其取得之必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類。內政部明定；其中「需經內政部許可」部分，將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制。

行政院強調，目前規劃「免經許可」項目，將包含私法人依法或經營必須取得之情形，例如金融機構或其轉投資之資產管理公司（AMC）依法行使抵押權或承受不良資產、或依法優先購買購買住宅等。

至於，目前業者最關心因參與都更危老或一般合建，而依合建分售、合建分屋契約或合建附買回條款取得之住宅，因其為推動重建所必要且不涉及短期炒作，所以也將納入「免經許可」項目，並且不受5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制，以利私法人為後續必要之處分。

內政部補充，本次修法將「不溯及既往」，所以業者如在修法施行前已簽訂契約出售住宅給私法人，在修法施行後將不受許可制規定限制，以避免既有買賣交易另衍生交易糾紛。

OURs都市改革組織解釋，同時也將私法人購屋與轉讓納入控管，並就過去被人詬病的執法不力與揪團炒作等問題，也有對應的條文進行規範。

此外，台南市政府地政局長陳淑美告訴《中央社》，私法人住宅交易量會因平均地權條例修法而限縮，有助於管制炒房。最後行政院強調，過去對私法人購置住宅並無限制，易使住宅成為私法人投資炒作的標的，導致住宅市場發生投機壟斷，才推動修法健全房市。

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核稿編輯：翁世航


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