2023/01/10,
印太

泰國總理帕拉育正式加入「泰國民族團結黨」，暗示將在全國大選爭取連任

泰國總理帕拉育正式加入「泰國民族團結黨」，暗示將在全國大選爭取連任
2023年1月9日，泰國總理帕拉育在新成立的「泰國民族團結黨」（United Thai Nation Party）舉行的大會中發表演說。Photo Credit: GettyImages

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泰國新成立的「泰國民族團結黨」（United Thai Nation Party）在9日時於曼谷「詩麗吉王后國家展覽中心」舉行特別大會。現年68歲的總理帕拉育在大會中發表演說，並向約1萬名支持者表示，「許多事情必須繼續且需要做更多的工作，才能使國家向前邁進。」他說，「我今天來這裡不是因為我想要權力，而是因為泰國必須繼續前進。」

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在9日（週一）正式宣佈加入新成立的「泰國民族團結黨」（United Thai Nation Party），並暗示他將在今年舉行的全國大選中爭取連任總理寶座。

路透社》和《彭博社》報導，9日時，泰國民族團結黨在位於曼谷的「詩麗吉王后國家展覽中心」（Queen Sirikit Convention Centre）舉行特別大會。

現年68歲的帕拉育在大會中發表演說，並向約1萬名支持者表示「許多事情必須繼續且需要做更多的工作，才能使國家向前邁進。」他說，「我今天來這裡不是因為我想要權力，而是因為泰國必須繼續前進。」

世界日報》報導，帕拉育在演說中表示，他並不是「想坐大或掌控權力」。他說，「我這一生已擁有過許多權力，而權力伴隨著責任 ，且必須合乎程序。」帕拉育指出，他是經過數個月的考慮後才加入泰國民族團結黨。

他表示，為了因應全球挑戰，泰國必須更強、更團結。他指出，「我想了很多、很久，問自己應該要打包行李或繼續往前走？為了讓事情變得更好，我可以忍受疲累與壓力。國際社會已認可泰國，現在是人民做決定的時候了。」

曼谷時報》報導，帕拉育的演說是泰國民族團結黨舉行該場活動的焦點，並吸引數萬人參加。在大會會場，有許多支持者舉著與帕拉育相關的標語。

《彭博社》則進一步指出，帕拉育加入泰國民族團結黨的舉動，也代表他與和目前的執政聯盟、曾在4年前的大選中支持帕拉育的「人民力量黨」（Palang Pracharath Party）正式決裂。

帕拉育曾在去年12月初表示，雖然泰國憲法限制他只能再擔任總理2年，但他準備留任更長的時間。不過，目前的民調顯示，帕拉育的支持度遠遠落後泰國前總理戴克辛．欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。

泰國憲法規定，總理任期最長為8年，憲法法庭也在去年針對帕拉育的任期爭議進行裁定，認定帕拉育的總理任期應從2017年算起，因此理論上他可以擔任總理至2025年。如果帕拉育再次於今年大選中當選，他只能連任半個任期，即為2年。

根據泰國憲法，帕拉育尚未宣布解散國會，而泰國必須在今年5月之前舉行全國大選。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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