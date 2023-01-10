《媽的多重宇宙》楊紫瓊寫下歷史，成為45年來首位於國家評論協會獎稱后的亞洲女星

奧斯卡典禮宣布入圍名單在即，對於北美影壇而言，許多獎項風向球也已經在近日陸續揭曉獎項並舉辦頒獎典禮。由國家評論協會（National Board of Review）所舉辦的國家評論協會獎（National Board of Review Awards），於美國時間8日舉辦頒獎典禮，其中，早已知曉獲獎的華裔女星楊紫瓊，憑藉《媽的多重宇宙》獲得最佳女主角，成為45年首位獲得此獎的亞洲女演員，寫下影史紀錄。

Photo Credit: GettyImages 楊紫瓊於國家評論協會獎獲獎致詞

國家評論協會身為美國歷史最悠久影評人協會之一，是在1909年誕生，當時因應電影審查而成立的機構，到了1929年起頒發國家評論協會獎，旨在表彰電影製作的卓越成就。

不過，當初的頒獎形式是僅公佈年度10大美國電影以及5大外語片（非英語發音），而後到了1937年時，才新增演技等獎項，而國家評論協會獎開始細分獎項，並以單一獎項得主的方式進行榮耀影人的方式，要一直到二戰結束那年，1945年才大致有了延續至今的輪廓。

美國時間8日頒發的第94屆國家評論協會獎，則在紐約曼哈頓舉行頒獎典禮，鼓勵了去（2022）年的電影，由一群電影愛好者、製片、專業人士、學者和學生從269部電影選出得獎者，其中最大獎最佳影片，由喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導、湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士：獨行俠》獲得。

對於這部去年的票房奇蹟，於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代硬是於全球拿下14.88億美元票房的《捍衛戰士：獨行俠》，國家評論協會的總裁Annie Schulhof表示：「喬瑟夫柯辛斯基、湯姆克魯斯和整個電影製作團隊，成功地製作了一部非常受歡迎的電影，成功將觀眾帶回電影院，同時這也是一部擁有全面性成就的電影。」至於湯姆克魯斯未按計劃出席頒獎典禮，而另一位主演麥爾斯泰勒（Miles Teller）則因身體不適也並未於典禮發表演講。

至於最佳導演則是由名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）憑藉《法貝爾曼》拿下。本片為史蒂芬史匹柏的半自傳電影，描述一名在亞利桑那州以及北加州長大，癡迷於電影的少年的成長故事。《法貝爾曼》從去年的多倫多影展出發，拿下觀眾票選獎後聲勢一路大漲，史蒂芬史匹柏也被看好能夠再度揮軍今（2023）年奧斯卡，問鼎最佳導演。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，史蒂芬史匹柏致詞時獲得全場的起立鼓掌，在掌聲中史蒂芬史匹柏表示：「我第一次意識到，我無法躲在母艦、霸王龍或從大型機械鯊魚的後面。能在銀幕上重溫童年，感覺就像『搬回我的父母和姐妹們。』

Photo Credit: GettyImages 史蒂芬史匹柏於國家評論協會獎獲獎致詞

至於最受華語影迷矚目的獎項，當數馬來西亞華裔女星楊紫瓊，憑藉《媽的多重宇宙》獲得國家評論協會獎的最佳女主角，過去45年從未有亞洲女演員拿下此獎，也讓楊紫瓊成為當晚典禮的最大亮點，而楊紫瓊的獲獎與致詞，在典禮現場獲得雷鳴般的掌聲。

對於獲得此殊榮，楊紫瓊表示：「我覺得我進入自己的超宇宙，通常當有人獲獎時，他們會站起來說，『我無法告訴你這個獎項對我來說意味著什麼』 ，但今晚我想誠實地告訴大家，這個獎項對我來說意味著什麼。」

楊紫瓊繼續說道：「我非常自豪，能夠成為45年以來首位獲得此榮譽的亞洲女演員，我希望這意味著好萊塢和電影界能夠認知，《媽的多重宇宙》是一部具有分水嶺意義的電影，以及這是我在40年職業生涯中，所代表和努力完成的所有事情。」

楊紫瓊縱橫影壇數十年，生涯早期在香港影視圈發跡，跟著洪金寶、唐季禮、王晶、杜琪峰等動作片名導，合作拍出《貓頭鷹與小飛象》、《警察故事3：超級警察》、《武俠七公主》、《東方三俠》等片。

而後到了千禧年，於李安的執導下，合作拍出了跨越東西隔閡，於世界影壇獲得一致讚譽的《臥虎藏龍》，此片最終順利入圍了奧斯卡10項大獎，寫下非英語發音的電影最多入圍紀錄，最終也獲得最佳外語片、攝影、原創配樂、藝術指導4項大獎；之後楊紫瓊又與章子怡合作，共同演出了《藝伎回憶錄》，此片也入圍奧斯卡6項大獎，並獲得最佳攝影、藝術指導、服裝設計3項大獎，而《臥虎藏龍》以及《藝伎回憶錄》的迴響效應，也讓西方觀眾逐步認識這名來自馬來西亞的女演員。

在《臥虎藏龍》、《藝妓回憶錄》之後，楊紫瓊也順利跨進好萊塢，與布蘭登費雪（Brendan Fraser）、李連杰演出了商業賣座大片《神鬼傳奇3》，而後楊紫瓊就成為東方、西方觀眾皆熟知的演員。

近年，楊紫瓊在好萊塢也交出了《星際異攻隊2》、《瘋狂亞洲富豪》、《去年聖誕節》、《尚氣與十環傳奇》等片，在好萊塢電影工業中佔有一席之地；華語電影也有《葉問外傳：張天志》等片。

而去年上映的《媽的多重宇宙》，在叫好叫座的情況下，讓楊紫瓊的聲勢重新攀上顛峰，除了國家評論協會獎之外，楊紫瓊也以此片入圍了其餘多個獎項的女主角獎，也被各界看好極有望能入圍今年的奧斯卡，與凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等人競逐影后桂冠。

Photo Credit: 双喜電影 《媽的多重宇宙》劇照

第94屆國家評論協會獎完整得獎名單

最佳影片：《捍衛戰士：獨行俠》

最佳導演：史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法貝爾曼》

最佳男主角：柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》

最佳女主角：楊紫瓊，《媽的多重宇宙》

最佳男配角：布蘭登格里森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》

最佳女配角：賈奈兒夢內（Janelle Monáe），《鋒迴路轉：抽絲剝繭》

最佳原創劇本：馬丁麥多納 (Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》

最佳改編劇本：《西線無戰事》

最佳動畫長片：《迷你網紅實貝秀》

最佳突破演出：丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》；加百列拉貝爾（Gabriel LaBelle），《法爾貝曼》

最佳首部導演作品：夏洛特威爾斯（Charlotte Wells），《日麗》

最佳外語片：《親密》

最佳紀錄片：《Sr.》

最佳整體演出：《Women Talking》

傑出攝影獎：克勞迪亞米蘭達（Claudio Miranda），《捍衛任務：獨行俠》

國家評論協會標誌人物獎：查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）

國家評論協會自由言論獎：《All the Beauty and the Bloodshed》、《Argentina, 1985》

十大影片

《日麗》

《阿凡達：水之道》

《伊尼舍林的女妖》

《媽的多重宇宙》

《法爾貝曼》

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》

《RRR》

《提爾：純真之死》

《女王》（The Woman King）

《Women Talking》

五大外語片