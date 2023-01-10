《媽的多重宇宙》楊紫瓊寫下歷史，成為45年來首位於國家評論協會獎稱后的亞洲女星
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美國知名的國家評論協會獎，日前舉辦頒獎典禮最受華語影迷矚目的獎項，當數馬來西亞華裔女星楊紫瓊，憑藉《媽的多重宇宙》獲得最佳女主角，過去45年從未有亞洲女演員拿下此獎，也讓楊紫瓊成為當晚典禮的最大亮點，而楊紫瓊的獲獎與致詞，在典禮現場獲得雷鳴般的掌聲。楊紫瓊也表示「非常自豪」。
奧斯卡典禮宣布入圍名單在即，對於北美影壇而言，許多獎項風向球也已經在近日陸續揭曉獎項並舉辦頒獎典禮。由國家評論協會（National Board of Review）所舉辦的國家評論協會獎（National Board of Review Awards），於美國時間8日舉辦頒獎典禮，其中，早已知曉獲獎的華裔女星楊紫瓊，憑藉《媽的多重宇宙》獲得最佳女主角，成為45年首位獲得此獎的亞洲女演員，寫下影史紀錄。
國家評論協會身為美國歷史最悠久影評人協會之一，是在1909年誕生，當時因應電影審查而成立的機構，到了1929年起頒發國家評論協會獎，旨在表彰電影製作的卓越成就。
不過，當初的頒獎形式是僅公佈年度10大美國電影以及5大外語片（非英語發音），而後到了1937年時，才新增演技等獎項，而國家評論協會獎開始細分獎項，並以單一獎項得主的方式進行榮耀影人的方式，要一直到二戰結束那年，1945年才大致有了延續至今的輪廓。
美國時間8日頒發的第94屆國家評論協會獎，則在紐約曼哈頓舉行頒獎典禮，鼓勵了去（2022）年的電影，由一群電影愛好者、製片、專業人士、學者和學生從269部電影選出得獎者，其中最大獎最佳影片，由喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導、湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士：獨行俠》獲得。
對於這部去年的票房奇蹟，於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代硬是於全球拿下14.88億美元票房的《捍衛戰士：獨行俠》，國家評論協會的總裁Annie Schulhof表示：「喬瑟夫柯辛斯基、湯姆克魯斯和整個電影製作團隊，成功地製作了一部非常受歡迎的電影，成功將觀眾帶回電影院，同時這也是一部擁有全面性成就的電影。」至於湯姆克魯斯未按計劃出席頒獎典禮，而另一位主演麥爾斯泰勒（Miles Teller）則因身體不適也並未於典禮發表演講。
至於最佳導演則是由名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）憑藉《法貝爾曼》拿下。本片為史蒂芬史匹柏的半自傳電影，描述一名在亞利桑那州以及北加州長大，癡迷於電影的少年的成長故事。《法貝爾曼》從去年的多倫多影展出發，拿下觀眾票選獎後聲勢一路大漲，史蒂芬史匹柏也被看好能夠再度揮軍今（2023）年奧斯卡，問鼎最佳導演。
根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，史蒂芬史匹柏致詞時獲得全場的起立鼓掌，在掌聲中史蒂芬史匹柏表示：「我第一次意識到，我無法躲在母艦、霸王龍或從大型機械鯊魚的後面。能在銀幕上重溫童年，感覺就像『搬回我的父母和姐妹們。』
至於最受華語影迷矚目的獎項，當數馬來西亞華裔女星楊紫瓊，憑藉《媽的多重宇宙》獲得國家評論協會獎的最佳女主角，過去45年從未有亞洲女演員拿下此獎，也讓楊紫瓊成為當晚典禮的最大亮點，而楊紫瓊的獲獎與致詞，在典禮現場獲得雷鳴般的掌聲。
對於獲得此殊榮，楊紫瓊表示：「我覺得我進入自己的超宇宙，通常當有人獲獎時，他們會站起來說，『我無法告訴你這個獎項對我來說意味著什麼』 ，但今晚我想誠實地告訴大家，這個獎項對我來說意味著什麼。」
楊紫瓊繼續說道：「我非常自豪，能夠成為45年以來首位獲得此榮譽的亞洲女演員，我希望這意味著好萊塢和電影界能夠認知，《媽的多重宇宙》是一部具有分水嶺意義的電影，以及這是我在40年職業生涯中，所代表和努力完成的所有事情。」
楊紫瓊縱橫影壇數十年，生涯早期在香港影視圈發跡，跟著洪金寶、唐季禮、王晶、杜琪峰等動作片名導，合作拍出《貓頭鷹與小飛象》、《警察故事3：超級警察》、《武俠七公主》、《東方三俠》等片。
而後到了千禧年，於李安的執導下，合作拍出了跨越東西隔閡，於世界影壇獲得一致讚譽的《臥虎藏龍》，此片最終順利入圍了奧斯卡10項大獎，寫下非英語發音的電影最多入圍紀錄，最終也獲得最佳外語片、攝影、原創配樂、藝術指導4項大獎；之後楊紫瓊又與章子怡合作，共同演出了《藝伎回憶錄》，此片也入圍奧斯卡6項大獎，並獲得最佳攝影、藝術指導、服裝設計3項大獎，而《臥虎藏龍》以及《藝伎回憶錄》的迴響效應，也讓西方觀眾逐步認識這名來自馬來西亞的女演員。
在《臥虎藏龍》、《藝妓回憶錄》之後，楊紫瓊也順利跨進好萊塢，與布蘭登費雪（Brendan Fraser）、李連杰演出了商業賣座大片《神鬼傳奇3》，而後楊紫瓊就成為東方、西方觀眾皆熟知的演員。
近年，楊紫瓊在好萊塢也交出了《星際異攻隊2》、《瘋狂亞洲富豪》、《去年聖誕節》、《尚氣與十環傳奇》等片，在好萊塢電影工業中佔有一席之地；華語電影也有《葉問外傳：張天志》等片。
而去年上映的《媽的多重宇宙》，在叫好叫座的情況下，讓楊紫瓊的聲勢重新攀上顛峰，除了國家評論協會獎之外，楊紫瓊也以此片入圍了其餘多個獎項的女主角獎，也被各界看好極有望能入圍今年的奧斯卡，與凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等人競逐影后桂冠。
第94屆國家評論協會獎完整得獎名單
- 最佳影片：《捍衛戰士：獨行俠》
- 最佳導演：史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法貝爾曼》
- 最佳男主角：柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
- 最佳女主角：楊紫瓊，《媽的多重宇宙》
- 最佳男配角：布蘭登格里森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
- 最佳女配角：賈奈兒夢內（Janelle Monáe），《鋒迴路轉：抽絲剝繭》
- 最佳原創劇本：馬丁麥多納 (Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》
- 最佳改編劇本：《西線無戰事》
- 最佳動畫長片：《迷你網紅實貝秀》
- 最佳突破演出：丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》；加百列拉貝爾（Gabriel LaBelle），《法爾貝曼》
- 最佳首部導演作品：夏洛特威爾斯（Charlotte Wells），《日麗》
- 最佳外語片：《親密》
- 最佳紀錄片：《Sr.》
- 最佳整體演出：《Women Talking》
- 傑出攝影獎：克勞迪亞米蘭達（Claudio Miranda），《捍衛任務：獨行俠》
- 國家評論協會標誌人物獎：查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）
- 國家評論協會自由言論獎：《All the Beauty and the Bloodshed》、《Argentina, 1985》
十大影片
- 《日麗》
- 《阿凡達：水之道》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《媽的多重宇宙》
- 《法爾貝曼》
- 《鋒迴路轉：抽絲剝繭》
- 《RRR》
- 《提爾：純真之死》
- 《女王》（The Woman King）
- 《Women Talking》
五大外語片
- 《西線無戰事》
- 《Argentina, 1985》
- 《分手的決心》（Decision to Leave）
- 《EO》
- 《Saint Omer》
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