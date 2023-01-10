2023/01/10,
美加

拜登私人辦公室發現副總統任內機密文件，司法部介入調查、川普揶揄「FBI何時出動？」

拜登私人辦公室發現副總統任內機密文件，司法部介入調查、川普揶揄「FBI何時出動？」
美國總統拜登｜Photo Credit: GettyImages

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美國總統拜登在私人辦公室遭發現私藏文件，該案件目前已遭美國司法部調查。共和黨眾議員金辛格認為，拜登此次受調查，將緩解美國前總統川普在國內受到的政治壓力，也將有助於川普凝聚支持，備戰2024總統大選。

根據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）的律師爆料，拜登於去（2022）年11月，遭發現在私人智庫「賓州拜登外交與全球參與中心」（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）辦公室私藏12份政府機密文件。美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已下令檢察官調查，共和黨國會成員也高度關注此事件。

拜登於2017年至2019年川普（Donald Trump）執政期間，擔任賓州大學（University of Pennsylvania）名譽教授，賓州拜登外交與全球參與中心是他任職期間使用的智庫和辦公室之一。去年11月2日，拜登律師在收拾該辦公室時，發現拜登任職副總統期間的機密文件，其中有幾個文件包含從情報處獲取的高度敏感資訊（Sensitive compartmented information）。

依照《美國總統檔案法》（The Presidential Records Act），正副總統在卸任後，必須交出所有官方文件與機密紀錄給國家檔案和記錄管理局（National Archives and Records Administration，以下簡稱為NARA）。拜登於2017至2019年非執政期間持有機密文件，已經違反該法律。

拜登律師於11月發現後立即通報NARA並配合調查，案件現在則由司法部檢察官勞許（John Lausch Jr.）調查當中。

與川普犯下相同錯誤，遭批諷刺

官員遭發現私藏文件並不是第一次發生，川普在2021年時，也遭發現藏匿執政期間的機密文件。然而《CNN》報導指出，當時，拜登對川普的批評非常嚴厲。他曾針對該事件痛批：「這件事情怎麼可能發生？怎麼會有人那麼的不負責任？」如今，拜登與川普一樣皆做出了私藏機密文件的行為，共和黨眾議員柯默（James Comer）便直言，拜登的作為非常諷刺。

共和黨前眾議員金辛格（Adam Kinzinger）也認為，拜登無法再針對私藏機密檔案事件攻擊川普。他表示，川普只需表明，拜登也犯下了相同的錯誤，便可減輕外界對他的輿論壓力。

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）針對國會是否會調查拜登私藏機密檔案的案件並沒有回應，但他指出，拜登藏匿文件，表示他過去對於川普的指責過於嚴重，只是想透過政治操作打擊川普。

拜登與川普的案件有何不同？

雖然拜登與川普皆藏匿機密文件，但是在規模上仍有很大的差異。

在數量上，拜登此次遭查出藏匿不到12份機密文件，但川普在去年的調查中，被回收的機密文件高達325件，其中包含50件最高機密文件。

此外，根據《華盛頓郵報》報導，川普私藏的文件當中涉及核武，且有多篇文件是連高級國防官員都不知道的軍事機密文件。因此去年川普案件的調查中，除了司法部，聯邦調查局（簡稱FBI）也有參與調查，並且派出探員突擊搜查川普位於佛羅里達州的豪宅。

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Photo Credit: GettyImages
美國前總統川普因去年遭控私藏機密核武文件，其豪宅海湖莊園遭FBI搜索

根據《CBS》報導，雖然目前NARA不願公開拜登藏匿文件的內容與機密級別，但一位消息人士指稱，文件內容不包含核武器。據透露，目前FBI也參與了司法部對拜登的調查，但尚未經官方證實。

在應對調查的態度上，《CNN》報導指出，美國時間週一，拜登在墨西哥參加峰會時，面對記者詢問藏匿案件的細節時，拜登沒有回應。隨行的政府官員則表示，此事件不會影響拜登這幾天的行程。

《華盛頓郵報》則指出，川普在面對調查時，於社群媒體上發文表示，核武器與機密文件的調查是一場騙局。川普也與負責調查的FBI探員討價還價，並遭懷疑仍藏有數十份機密文件，才有後來FBI到佛羅里達海湖山莊搜索的事件。

拜登藏匿文件的政治後果

《CNN》報導，金辛格分析，川普因為去年的案件，現仍在接受調查當中，如今拜登也將受到調查，將會幫助川普轉移部分壓力。此外，拜登私藏文件，也將成為已經宣布將參與2024總統大選的川普，拿來攻擊拜登的武器。

事件爆發不久，川普便已在社群平台Truth Social上鼓吹FBI盡快搜索拜登的所有住家，包括搜索白宮。

金辛格也在《CNN》節目《戰情室》（The Situation Room）上訴說了他對美國政壇形象的擔憂。他表示川普、拜登皆私藏文件，不僅對拜登形象打擊劇烈，恐怕也會使美國民眾認為，正義無法透過政治體制得到伸張。

新聞來源

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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