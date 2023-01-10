卓然之上 榮耀非凡 — 勞斯萊斯汽車2022年銷量再創歷史新高

2022年，勞斯萊斯創下品牌有史以來最高銷售紀錄，向全球約50個國家和地區的客戶交付汽車總計6,021輛，比2021年銷量增長8%。在118年的品牌歷史中，勞斯萊斯年銷量首次突破6,000輛，且Bespoke高級客製化業務量也達歷史巔峰。市場對所有勞斯萊斯車型的需求仍十分強勁，確認訂單已持續擴展至2023年。

而在2022年，勞斯萊斯幾乎所有地區銷量均實現增長，其中，中東、亞太、美國和歐洲市場銷量同比增長尤為強勁。比銷量更重要的是，Bespoke業務量創下歷史新高。勞斯萊斯Bespoke，可謂將無限可能化為現實。為追求獨一無二的勞斯萊斯汽車，來自全球各地的客戶願意花額外的費用及時間，進行專屬客製化打造成自己心中的勞斯萊斯。

2022年美國市場銷量增長顯著，保持了勞斯萊斯全球最大的單一銷售區域地位。與此同時，幾乎所有市場的年銷量都較前一年有所提升。大中華區對勞斯萊斯具有至關重要的戰略意義，是勞斯萊斯第二大銷售區域。大中華區雖2022年銷量受持續不利因素影響，但與2021年創紀錄的銷量相比，表現依舊亮眼。

儘管歐洲面臨嚴重的地緣政治挑戰，但該區域2022年仍實現了銷量整體增長，英國、德國等多個市場的銷量均創下新的銷售紀錄。

2023年1月，恰逢英國古德伍德勞斯萊斯之家成立20週年，勞斯萊斯也取得了空前的成功。從以往僅能提供單一車型、每日僅生產一輛車，到今日實現創紀錄銷量，這一轉變是遵循可持續增長、嚴謹管理與規劃、品牌成功重塑這一長期戰略的成果。特別是過去十年中，勞斯萊斯專注品牌和產品陣容的年輕化與持續改進，以滿足客戶不斷變化的需求、品味與流行趨勢。並保持了品牌固有的獨特性與稀有性。作為一家真正的奢侈品牌、一家以工藝為主導的公司，勞斯萊斯一如既往地代表工藝、技術、奢華與創意方面的最高水準。

「2022年對勞斯萊斯汽車而言是極為重要的一年。我們不僅成功推出了品牌有史以來首款純電動車型—Spectre，年交付量也首次突破6,000輛。市場對勞斯萊斯全產品陣容的需求均十分強勁。然而，作為一個頂級奢侈品牌，銷量並不是我們衡量成功的唯一標準；勞斯萊斯現在不是，以後也永遠不會成為大批量製造商。Bespoke高級客製化才是勞斯萊斯的核心所在。2022年，勞斯萊斯 Bespoke 業務量也創下歷史新高。客戶的需求越發具有想像力，因此對技術層面的要求也不斷提升。

當然，取得這樣的成功絕非一日之功。2023年，恰逢古德伍德勞斯萊斯之家成立20周年。在此期間，我們遵循可持續發展的長期戰略，堅持嚴謹的管理與規劃，在持續關注利潤的同時，也對勞斯萊斯品牌進行了滿懷敬意且具有前瞻性的重塑。2022年勞斯萊斯產品陣容得到了顯著擴展，其中包括了定義全新級距的超豪華電動超級轎跑車—Spectre。我們的古德伍德工廠現有2,500多名員工，僅2022年這一年內就新增了150多個工作崗位。最重要的是，我們從未隨波逐流將外在形式置於本質之上，在技術、品質與奢華方面，勞斯萊斯一如既往地詮釋著至臻完美。」

— 勞斯萊斯汽車首席執行官 托斯頓·穆勒·烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）