從避孕藥賣到便祕藥，本土藥廠「中美製藥」第四代姊弟檔如何聯手翻轉老招牌？

文：劉軒彤

「那時候，我語重心長地跟弟弟說，你回來就走不了了，現在想做什麼就去做，環遊世界也行，姊姊先頂著！」中美製藥品牌總監林宜琳形容10年前的場景，相當有張力，不愧是台大戲劇系第一屆的校友。

接棒之路：回到彰化鄉下，心情失落

林宜琳口中的弟弟，就是2022年接下中美製藥董事長的林命權；這家87歲的台灣最老字號的本土藥廠，正式傳承給第四代的姊弟檔。

其實，林宜琳說這句話的當下，是要告訴當時在美國工作的弟弟，幫忙父親經營中美製藥是重大的承擔，「這種承擔是很劇烈的改變。」差三歲的兩姊弟當年都是台大畢業後再到美國南加大攻讀碩士，林宜琳主修策略公關，林命權則走生化領域，回台灣又到陽明大學取得生化博士學位。兩人都曾在國際級的大企業工作，後來在父親的溫情攻勢下回台承接家業，也都有一段失落期。

Photo Credit: 中美製藥 已故的第三代掌門人林本源（右2），和妻子悉心栽培第四代兩姊弟。

「我在北京奧美時，正逢奧運及世博，每個公關案子都至少好幾百萬元人民幣，2010年回來，我爸爸說，我給妳700萬元（台幣）的廣告預算，」林宜琳停頓了一下，接著說：「用一年！」她說自己在北京住在三環的花花世界，週末跟朋友跑趴，「回台灣住在彰化鄉下，我的房間看出去就是稻田。」以前同事都是一起玩的朋友，在台灣的工作夥伴卻是看著她長大的叔叔阿姨。

林命權這時候來了一句：「我的房間在姊姊樓上，窗外也是稻田。」2013年在國際生化儀器公司才剛拿到全球最佳新人獎，但隨即被叫回家幫忙，曾經有的心態落差，跟姊姊其實不相上下。

不過，原本只想回台兩三年就落跑的林宜琳，一待就是12年，林命權也歷練了10年。姊弟檔並肩作戰，扛下傳承重擔，用他們的方式，將中美製藥這塊招牌再次擦亮，並且計畫將家族企業朝IPO（首次公開發行）邁進。

兩姊弟接受專訪時，娓娓道來中美製藥87年商業模式的轉變，其中有家族與客戶情感的連結，也有製藥產業的時代故事。

Photo Credit: 中美製藥 林宜琳（右）與林命權（左）兩姊弟多才多藝。

1936年日據時代，林命權的曾祖父林金枝，因為中醫師女婿的身分，興起開設「中米藥房」的念頭（當時稱美國為米國），那個年代交通不便，林金枝的業務就是騎著腳踏車一家家地「寄藥包」。後來他透過電台打廣告賣藥，但是因為廣告支出太高，又被中盤商倒帳，林命權的祖父林滄洲於是臨危受命，放棄當年第一銀行經理的職位，回家幫助父親。「我爺爺接班時負債500萬元，等同現在的上億元。」林命權說。

草創時代：沿街送藥包，會員制濫觴

其實中美製藥現在的全名是中美兄弟製藥，林命權解釋，後來要註冊時，中美製藥已經被別人搶先，於是才加上兄弟兩個字，也有夥伴一起打拚的意義在。

第二代的林滄洲接手公司後，第一件事是拒做廣告，也因為被中盤倒帳的經驗，苦思分散風險之道，最後想出了會員制銷售體系，稱作「會員店」。「爺爺拿著一張地圖和一個圓規，畫出每個商圈各藥局周邊多少範圍，才能再開另一間？」林命權說，此舉涵蓋了區域經營與價格保障兩種概念，林滄洲堅持產品不二價也不允許會員店殺價競爭，藉此保障合作藥局的利潤。

前後40年間，中美製藥的第一代與第二代，無論是騎腳踏車送藥包、廣播賣藥、建立會員制經銷體系，在當時的台灣都是濫觴。尤其會員店的經營更是傳承至今的核心，許多會員店與中美製藥的情誼甚至延續兩、三代，2018年林滄洲過世前，還坐著輪椅出席會員店回娘家大會，走完一生。

早年，台灣的經濟條件不好，中美製藥第1代賣最好的是環境用藥，殺蟲劑之類；第二代則是因應時代需求，接了很多政府標單，最響亮的產品是「暫停錠」和「海山錠」，前者是響應節育的避孕藥，後者是因應寄生蟲防護計畫的蛔蟲藥。

Photo Credit: 中美製藥

到了第三代，台灣的生活水平提升，明星藥品反倒變成了便祕藥「便通樂」與減肥輔助藥「優美孅」。其中，便通樂已經是30多年的藥品了，一年仍有兩、三億顆的使用量，是全台數一數二用量的健保給付藥品；優美孅則代表著逆轉老品牌的包袱，走向年輕化。

林命權的父親林本源是第三代接班人，當初是被刻意栽培的長子，高中時公司剛搬到現在的彰化廠區，他晚上就睡在倉庫幫忙顧貨，平常也跟林滄洲夫婦跑機關，1977年大學畢業後隨即擔任總經理正式接班。

多元經營：建立品牌，擴大代工合作

不過，此時大環境已經變了，單靠藥房推薦已不符需求，必須更為多元化經營。於是，林本源做了幾個重大的決策：第一是重新塑造品牌，打進藥妝通路；第二從過去的自製自銷，擴大到代工合作，當年知名的友露安感冒糖漿就是代工一例；第三，1994年開創台灣最早一批連鎖藥局「中美健康世界」，經營了10年後，因藥局端擔心有利益衝突而停止；第四，展開東協等海外市場的開拓。

第三代的商業模式明顯大轉變，傳承到第四代，就更精益求精了。「基本上，我們這一代是從疾病的整體解決方案去思考產品開發設計。」林命權進一步解釋，一個疾病所關注的不是只有產品，而是使用上的全流程，包括患者如何接觸到疾病與藥品訊息、到通路時如何使用，又如治療感冒之餘，還會有提升免疫力的整體需求等等。

這一套理念，是姊弟倆從詹志輝顧問所習得的「概念工程」。林宜琳回憶，10年前，媽媽遍尋中部地區企管顧問，希望指導兩姊弟學習企業經營，最後找到詹志輝老師，這一學就將近10年；林宜琳曾突破自我界限攀上海拔6000多公尺的青海崑崙山玉珠峰，也是受到詹老師的鼓勵。