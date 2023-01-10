2023/01/10,
勞工

《壹蘋新聞網》傳大量解僱、員工離職有3方案，勞動部：未收到計畫書

《壹蘋新聞網》傳大量解僱、員工離職有3方案，勞動部：未收到計畫書
Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

我們想讓你知道的是

針對員工離職，《壹蘋》提供了3種方案，分別為合意離職、調職及解僱。要合意離職的員工將簽署合意終止契約，前50名簽署的同仁，將提供一次性的離職給付，包含相當於法定資遣金的金額、以及勞工保險局核發員工依調減可領的失業給付最高額補償金。

《壹蘋新聞網》創立至今4個多月，如今傳出無法改善持續虧損的情況，將解僱超過50名員工，並提供合意離職、調職及解僱3種方案。不過，根據《大量解僱勞工保護法》的規定，《壹蘋》如果要資遣這麼多勞工，必須在60日前將解僱計畫書報主管機關，但勞動部目前還沒拿到。

台灣《蘋果新聞網》在去（2022）年8月31日停止營運，資遣所有員工，並由17LIVE創辦人、新加坡企業家潘杰賢所收購，重新創辦《壹蘋》，其中有200多名、超過九成員工也加入新團隊，網站從9月1日開始正式營運。

然而，重啟營運不過才3個多月，就傳出《壹蘋新聞網》將大量解僱員工，人數超過50人。根據《三立新聞網》所取得的公司內部信件，《壹蘋》持續虧損的情況未能改善，現在已經難以負荷，因此公司經營團隊不得不針對組織架構以及業務性質健行調整，裁減部分人員，並優先輔導適合的同事轉型到業務部或特勤中心。

針對員工離職，《壹蘋》提供了3種方案，分別為合意離職、調職及解僱。要合意離職的員工將簽署合意終止契約，前50名簽署的同仁，將提供一次性的離職給付，包含相當於法定資遣金的金額、以及勞工保險局核發員工依調減可領的失業給付最高額補償金。若是調職，則應在17日前投遞履歷，調職成功就不得領取離職給付及資遣費。若員工選擇解僱，將支付法定資遣費及其他依《勞動基準法》應付的相關給付。

然而，《大量解僱勞工保護法》指出，同一事業單位僱用勞工人數在200人以上、未滿500人者，如果要在60日內解僱1/4勞工、或單日解僱超過50名勞工，必須在60日前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示，違者可處新台幣10到50萬罰鍰。

但據《上報》報導，台北市勞動局並未收到《壹蘋》公司的大量解僱計畫。

《中央社》報導指出，勞動部勞動關係司長王厚偉接受媒體訪問時表示，目前因為還沒有拿到大量解僱的計畫書，也沒有勞工申訴，所以還不確定實際影響人數。根據資料，《壹蘋》到去年10月底共有201人投保。勞動部正在與地方勞工局保持聯繫，會確保勞工拿到資遣費，其他部分則依法處理。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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