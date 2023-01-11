被戲稱「佛系選舉」的吳怡農，其實幫助選後一團亂的民進黨找回消失的初心

文：莊豐嘉（政治評論者）

台北市第三選區（中山、北松山）補選結果，吳怡農如一般預料的再度敗陣下來。因為投票率太低，只有43%，如果要精準一點的說，這是一場中間選民缺席的選舉。不過，吳怡農保住了民進黨的元氣。

藍綠差距縮小的一役

就像海浪退潮之後岸邊裸露出的礁岩，藍綠各自基本盤呈現在補選結果。從這一點來看，支持綠營的選民，儘管痛恨民進黨1126敗選至今缺乏振作的樣子，顯然還是願意給吳怡農一個機會，所以藍綠之間的差距歷屆最少。

過程永遠有比結論更重要的意義，吳怡農所謂的佛系選舉，幫選後一團亂的民進黨找回了一度消失的初心。

這個初心重要嗎？重要，民進黨如果想在2024保住政權，吳怡農示範了一場值得思考的戰略價值。

從大環境來看，台北市第三選區自2008改制以來，連四屆立委選舉都是國民黨勝出，包括蔣孝嚴、羅淑蕾以至蔣萬安兩屆。2020年是民進黨氣勢最盛的一屆，但即使蔡英文在此區大勝韓國瑜，也無法幫助吳怡農打敗蔣萬安。何況現在是民進黨執政以來最衰尾的時刻，吳怡農憑何本領可以擊敗氣勢正好的王鴻薇？

從得票來看，吳怡農以54739票（47.2%）輸給對手國民黨王鴻薇的60519票（52.2%），兩人差距5780票，剛好5%的差距。

由於吳怡農上次輸給蔣萬安13245票，有人因此認為選得不差，算是，也不算是；因為投票率太低的結果，以致兩者的差距沒有顯著意義。

佛系選法在北市第三選區或是必要

由於佛系選舉，這次補選聲量遠低於林靜怡和顏寬恒那次的台中立委補選，當時投票率可謂創新高。相對下，在藍營地盤選舉，吳怡農的低調作法，避免激起對立氣氛，讓對方支持者大量湧現，毋寧是一個正確的選擇。

缺乏辛辣的攻防，沒有粉專側翼的加持，沒有網軍帶風向，更沒有大幅廣告看版及各類廣告文宣投遞下，面對對手犀利的謾罵攻勢，吳怡農堅持走自己的路，能夠穩住局面，已經難能可貴。更重要的意義是，他成為為民進黨擋住政治土石流的一塊重要基石。

吳怡農的佛系選舉真的有奏效？這段期間，台南議長選舉發生弊端遭到檢方偵辦、民眾黨籍新竹市長高虹安大打新竹市新棒球場弊案，這些大傷民進黨形象的醜聞，顯然對吳怡農的選情並沒有什麼影響。

台北市第三選區選民沒有將「討厭民進黨」的印象投射在吳怡農身上，這就是吳怡農成功的地方了，他透過這次選舉，長出民進黨目前最缺乏也最需要的清新形象。

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民進黨敗選後的檢討極浮面

民進黨選後失魂落魄，內部檢討迴避敗選的本質，至今看不到有回魂的跡象。不是民進黨不知道原因，卻因為民進黨內部派系暗中互相傾軋，無人敢下重手、開大刀，而一至於斯。

例如，有關內閣應該大幅改組、黑道必須徹底斷腕或者失去民主活力的沒收初選等問題，都只是蜻蜓點水掃到，然後還沒看到具體作為，以展現新氣象。

反而是怪罪綠營側翼和網軍這些技術問題，等於一支軍隊戰敗後首先斬殺的是最奮力殺敵的前鋒，卻不檢討運籌帷幄的將領之責任。

根本問題在於戰略錯誤，如何怪罪前鋒只會亂砍一陣？

沒收初選之所以是問題，重點在於透過充分的民意反映才能找出適合人選。民主進步黨，去掉民主，怎會進步？

更有過之的是，包括台北市長、彰化市長及嘉義市長等許多人選，往往趕在最後期限才產生。怯戰、避戰的躲在一旁，想戰肯戰的未必願意給予機會；認為林智堅論文可以硬拗過去；猛打高虹安貪污卻不知選民更在乎的是直觀的感受，這個感受就是，民進黨失去中間選民的信任。

吳怡農修補了人民對民進黨的信任感

民進黨的危機簡單說就是信任危機，吳怡農參與補選，其實是替民進黨補考，幸好這個補考成績，還算及格。

吳怡農未必有以下的自覺，但某種程度來說，吳怡農不是在跟王鴻薇競選，而是透過他的競選過程，和民進黨當年的理想性格對話。

吳怡農甫宣布參選間時即批判民進黨沒收初選作法可議，並拋出黨內應該處理黑道等尖銳議題，令人耳目一新。他誠實但青澀的形象，對於敗得昏瞶的民進黨而言，已經是難能可貴的資產。

但是，單單這樣並不足夠。吳怡農還有更重要的利用價值。宣布敗選後的吳怡農說，他感受到「選民對更好政治的期待」。這個期待，便是重新獲得選民信任的起點。

吳怡農這次參選初衷，不能因為選舉過後就沉默、消失，反而應該藉機擴大善用。

賴清德必然會當選民進黨黨主席，但是就如蘇貞昌當初給他的建議，有利有弊。任何他即將進行的改革，必然牽引黨內反對勢力的對抗，以致削弱團結的力道。但若不大刀闊斧改革，又會無法取得人民的信任。

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在這兩難之下，吳怡農的清新形象，可以成為賴清德一個重要的助緣。

吳怡農不需要進入黨內決策核心，相反地，他應該結合黨內外年輕一代願意進行徹底改革的志士，成立類似改革大聯盟的組織，讓中間選民有機會透過這個組織傳達真正的聲音，進而壓制黨內反改革的勢力，降低他們杯葛的影響力。

成為民進黨與社會中堅的橋樑，就是吳怡農這次選舉可以創造的最大價值。

這是吳怡農等對國家發展懷抱雄圖的青壯輩難得的機會，也是民進黨在2024最後的生機。

李登輝說過：「創造新的環境，改變自己的命運。」民進黨目前單靠自己無法將自己舉起來，必須有一股新的外在力量，才能讓它起死回生。

吳怡農在此次補選中，證明也創造了自己的價值。但這要看吳怡農有沒有膽識掌握這個機遇，賴清德有沒有魄力願意接納或善用年輕選民的諍言與挑戰，借力使力進行改革，贏回信任。除此之外，前途堪慮。