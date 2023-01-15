惡土開花的極致展現：《以你的名字呼喚我》與《燃燒女子的畫像》為何獲得廣泛好評，甚至被譽為經典？

文：癮君子 Movie Addict

愛情，作為亙古的創作主題，總能輕易擾動觀者情緒。在光譜年代，所謂愛情，自然不再侷限於男女間的風花雪月，那些猛烈難言的情感與壓抑，同樣渴望發聲的舞台。於是，隨著情愛關係定義更新，同志群體跳出萬年配角的命運，轉身成為電影焦點，引領整個世界一起見證：愛，何以純粹，但又矛盾。

早在合法以前，地下化的感情就已普遍存在，比如1983年的義大利，相差7歲的奧利佛與艾利歐，幸運共享了一段醺然的夏日時光。他們的愛，始於觸碰，透過越線，小心翼翼地試探，並耐心等候發酵。至於另外一對愛侶，遠在18世紀法國的艾洛伊茲以及瑪麗安，則以凝視展開追逐，經由一次又一次的眼眸倒影，定框出戀人的形象，猶如狡詐的藝術家，沿著對方的想像，埋下好奇跟渴望。

換言之，無論是《以你的名字呼喚我》、《燃燒女子的畫像》，其中的愛，皆都不是起於話語。畢竟，太過清晰的互動，反倒容易限縮感情的可能性，曖昧正是最為重要的關係燃材，因爲留白，才會激起無窮的湧動。

有趣的是，參照社會的普遍性假設：男性仰賴視覺，女性則偏好觸覺。兩部作品所呈現的求愛路徑，明顯跟大眾堅信的真理截然不同，藉此巧妙顛覆異性戀霸權中心的情愛輪廓。或許只是巧合，也或許是潛在的衝撞，但不管背後真相為何，上述兩種詮釋，恰恰刷新人們對於愛情的理解。何況，最初劃下性別樣板的實驗與研究，實已敗給時間，毫無參考價值。

再來，從電影符號切口，可以發現兩作對於頻繁出現的液體元素，分別採取類似卻又不完全相同的意涵萃取。在《以你的名字呼喚我》中，無論是蛋液、桃汁、湖水，旨在呼應內心暗潮，代表流動，以及無法掌控，進而貼合「表白或是死亡」這一項母題：面對恐懼時，究竟該選擇懊悔，還是抱著遺憾度過餘生？

拉回符號，對比來說，《燃燒女子的畫像》的液體則為那一片令人無力的大海，象徵沈重的命運、痛苦，還有遭人囚禁在孤島的窘境。只不過，隨著劇情推展，大海又多了不同的溫柔內涵：釋放與守衛。先就大海的抑鬱面，《以你的名字呼喚我》的奧利佛，雖然看似瀟灑，成天騎著單車四處閒晃，卻同樣困在扼殺靈魂的大海中，放任自我被世俗評價給淹沒。到頭來，除非身處於封閉的房間，奧利佛才敢展現真實的姿態。

為此，《燃燒女子的畫像》的大海，之所以具備對立的內涵，正因為疏離的背面即是封閉、安全。以海為籬，置身於孤島的女子，就像躲在一座嚴實的碉堡中，反而能盡情解放，恰如艾洛伊茲所說：感受自由的同時，亦感受到瑪麗安不在身旁的事實。雖然上述臺詞指的是散步情節，卻能視為整部電影的重要註解，意即橫越大海，就會一併失去愛（艾洛伊茲出嫁）。也因此，放逐，不管是被迫或是自主，在不夠開放的時代，剛好成為打開牢籠的鑰匙，促成某種精神上的出走、歡愉。

由此可知，誠如吳爾芙（Virginia Woolf）那一句人人熟知的名言：女人要有自己的房間，回到同志身上更是。無論愛是以視覺、觸碰啟程，在世界學會接納前，人們迫切需要一個足夠隱密的空間，才好兌現那些未說出口的腦中預演，再藉由勞動讓愛成立，並讓關係不只是一句我愛你，還有纏綿、嫉妒、貪婪以及埋怨。

Photo Credit: Andrews Films Co. Ltd 《燃燒女子的畫像》劇照

不過，就像擁有自己的房間，下一句接的是一筆屬於自己的錢，回到電影亦是，前述的房間是建立在經濟基礎上，緊扣著階級。換句話說，角色能夠分食孤單，先決條件即是資本充足。若為無產階級，除了壓抑，還是壓抑，根本沒有喘口氣的空間（時間），而這正是電影未曾說出口的殘酷：自由，往往需要昂貴成本。

想當然，資本指的不單是具體錢財，還包含抽象的權力／權利，而這亦是為何兩片都以「分別」收束劇情，《以你的名字呼喚我》相比《燃燒女子的畫像》更讓人寬慰，畢竟《以你的名字呼喚我》可是擁有《燃燒女子的畫像》所無法獲得的包容：家人的支持與鼓勵。因此，當艾利歐面對奧利佛的沈默，他得以提起勇氣表白，拒絕被恐懼綁架，也拒絕被遺憾一口口吞掉活力。

對照《燃燒女子的畫像》，電影同樣安排類似的抉擇，是要選擇活在回憶中，甚或牽著對方的手，往前冒險走向未知與重生。遺憾的是，身為女性，艾洛伊茲以及瑪麗安所要對抗的不僅異性戀霸權，還有釘在性別上的標籤與限制。

如同艾洛伊茲之母所言：在實際走入名為婚姻的家屋以前，那一幅標緻的自畫像早已高掛牆上，並且擅自決定未來走向，每個女人，不論高矮胖瘦、窮富與否，都該成為賢妻良母。俯瞰一切的畫作，宛如不知疲憊的典獄長，時時刻刻監控著屋內的一舉一動。故此，瑪麗安最後會選擇回頭，並非因爲她是詩人，而是因為她是女人、同性戀，只能擁有一種選項，名為離開。

以此足見，繪製自畫像，不僅因為要提婚，更因為那是一種馴服手段，利用肉眼可見的框架，牢牢鎖死女人的可能性。所幸，藝術同樣可以開鑿一條抵抗路徑，融入他人畫作的秘密伴侶像，化身成永恆的反動，將禁忌之愛巧妙昇華為默契與印記，一再反向入侵外在框架，藉此緩緩鑿出一條條裂隙。是故，即便《燃燒女子的畫像》的結局，不如《以你的名字呼喚我》一般讓人欣慰，亦有它的鋒利，令人振奮。