惡土開花的極致展現：《以你的名字呼喚我》與《燃燒女子的畫像》為何獲得廣泛好評，甚至被譽為經典？
我們想讓你知道的是
無論是《以你的名字呼喚我》、《燃燒女子的畫像》，其中的愛，皆都不是起於話語。畢竟，太過清晰的互動，反倒容易限縮感情的可能性，曖昧正是最為重要的關係燃材，因爲留白，才會激起無窮的湧動。
文：癮君子 Movie Addict
愛情，作為亙古的創作主題，總能輕易擾動觀者情緒。在光譜年代，所謂愛情，自然不再侷限於男女間的風花雪月，那些猛烈難言的情感與壓抑，同樣渴望發聲的舞台。於是，隨著情愛關係定義更新，同志群體跳出萬年配角的命運，轉身成為電影焦點，引領整個世界一起見證：愛，何以純粹，但又矛盾。
早在合法以前，地下化的感情就已普遍存在，比如1983年的義大利，相差7歲的奧利佛與艾利歐，幸運共享了一段醺然的夏日時光。他們的愛，始於觸碰，透過越線，小心翼翼地試探，並耐心等候發酵。至於另外一對愛侶，遠在18世紀法國的艾洛伊茲以及瑪麗安，則以凝視展開追逐，經由一次又一次的眼眸倒影，定框出戀人的形象，猶如狡詐的藝術家，沿著對方的想像，埋下好奇跟渴望。
換言之，無論是《以你的名字呼喚我》、《燃燒女子的畫像》，其中的愛，皆都不是起於話語。畢竟，太過清晰的互動，反倒容易限縮感情的可能性，曖昧正是最為重要的關係燃材，因爲留白，才會激起無窮的湧動。
有趣的是，參照社會的普遍性假設：男性仰賴視覺，女性則偏好觸覺。兩部作品所呈現的求愛路徑，明顯跟大眾堅信的真理截然不同，藉此巧妙顛覆異性戀霸權中心的情愛輪廓。或許只是巧合，也或許是潛在的衝撞，但不管背後真相為何，上述兩種詮釋，恰恰刷新人們對於愛情的理解。何況，最初劃下性別樣板的實驗與研究，實已敗給時間，毫無參考價值。
再來，從電影符號切口，可以發現兩作對於頻繁出現的液體元素，分別採取類似卻又不完全相同的意涵萃取。在《以你的名字呼喚我》中，無論是蛋液、桃汁、湖水，旨在呼應內心暗潮，代表流動，以及無法掌控，進而貼合「表白或是死亡」這一項母題：面對恐懼時，究竟該選擇懊悔，還是抱著遺憾度過餘生？
拉回符號，對比來說，《燃燒女子的畫像》的液體則為那一片令人無力的大海，象徵沈重的命運、痛苦，還有遭人囚禁在孤島的窘境。只不過，隨著劇情推展，大海又多了不同的溫柔內涵：釋放與守衛。先就大海的抑鬱面，《以你的名字呼喚我》的奧利佛，雖然看似瀟灑，成天騎著單車四處閒晃，卻同樣困在扼殺靈魂的大海中，放任自我被世俗評價給淹沒。到頭來，除非身處於封閉的房間，奧利佛才敢展現真實的姿態。
為此，《燃燒女子的畫像》的大海，之所以具備對立的內涵，正因為疏離的背面即是封閉、安全。以海為籬，置身於孤島的女子，就像躲在一座嚴實的碉堡中，反而能盡情解放，恰如艾洛伊茲所說：感受自由的同時，亦感受到瑪麗安不在身旁的事實。雖然上述臺詞指的是散步情節，卻能視為整部電影的重要註解，意即橫越大海，就會一併失去愛（艾洛伊茲出嫁）。也因此，放逐，不管是被迫或是自主，在不夠開放的時代，剛好成為打開牢籠的鑰匙，促成某種精神上的出走、歡愉。
由此可知，誠如吳爾芙（Virginia Woolf）那一句人人熟知的名言：女人要有自己的房間，回到同志身上更是。無論愛是以視覺、觸碰啟程，在世界學會接納前，人們迫切需要一個足夠隱密的空間，才好兌現那些未說出口的腦中預演，再藉由勞動讓愛成立，並讓關係不只是一句我愛你，還有纏綿、嫉妒、貪婪以及埋怨。
不過，就像擁有自己的房間，下一句接的是一筆屬於自己的錢，回到電影亦是，前述的房間是建立在經濟基礎上，緊扣著階級。換句話說，角色能夠分食孤單，先決條件即是資本充足。若為無產階級，除了壓抑，還是壓抑，根本沒有喘口氣的空間（時間），而這正是電影未曾說出口的殘酷：自由，往往需要昂貴成本。
想當然，資本指的不單是具體錢財，還包含抽象的權力／權利，而這亦是為何兩片都以「分別」收束劇情，《以你的名字呼喚我》相比《燃燒女子的畫像》更讓人寬慰，畢竟《以你的名字呼喚我》可是擁有《燃燒女子的畫像》所無法獲得的包容：家人的支持與鼓勵。因此，當艾利歐面對奧利佛的沈默，他得以提起勇氣表白，拒絕被恐懼綁架，也拒絕被遺憾一口口吞掉活力。
對照《燃燒女子的畫像》，電影同樣安排類似的抉擇，是要選擇活在回憶中，甚或牽著對方的手，往前冒險走向未知與重生。遺憾的是，身為女性，艾洛伊茲以及瑪麗安所要對抗的不僅異性戀霸權，還有釘在性別上的標籤與限制。
如同艾洛伊茲之母所言：在實際走入名為婚姻的家屋以前，那一幅標緻的自畫像早已高掛牆上，並且擅自決定未來走向，每個女人，不論高矮胖瘦、窮富與否，都該成為賢妻良母。俯瞰一切的畫作，宛如不知疲憊的典獄長，時時刻刻監控著屋內的一舉一動。故此，瑪麗安最後會選擇回頭，並非因爲她是詩人，而是因為她是女人、同性戀，只能擁有一種選項，名為離開。
以此足見，繪製自畫像，不僅因為要提婚，更因為那是一種馴服手段，利用肉眼可見的框架，牢牢鎖死女人的可能性。所幸，藝術同樣可以開鑿一條抵抗路徑，融入他人畫作的秘密伴侶像，化身成永恆的反動，將禁忌之愛巧妙昇華為默契與印記，一再反向入侵外在框架，藉此緩緩鑿出一條條裂隙。是故，即便《燃燒女子的畫像》的結局，不如《以你的名字呼喚我》一般讓人欣慰，亦有它的鋒利，令人振奮。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。