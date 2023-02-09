解構李喜明上將的「整體防衛構想」，台灣將如何重塑對中國的防衛？

翻譯：袁培均

國家安全是這次習近平在2022年10月16日舉辦的中國共產黨第二十次全國代表大會中演講的核心焦點。面對「敵對勢力」，習近平表示會「保留採取一切必要措施的選項」，包含使用武力，以追求兩岸統一。

因此，很明顯地人民解放軍（PLA）仍有可能全面入侵台灣。各方面而言，台灣的軍事實力與中國相比是相形失色的。整體防衛構想可能正是台灣要避免海岸被中國全面攻佔所需要的務實方案。

重新定義「勝利」

在軍事實力和能力上，中國在許多方面都超過了台灣。2018年，中國提撥了2500億美元的軍費支出，遠超台灣的110億國防預算。台灣無法負擔與中國打傳統的消耗戰。應該要設立實際的目標，重新詮釋「勝戰」的定義，將其定義為「阻止敵人佔領台灣的任務」。

「整體防衛構想」為台灣支絀的軍事預算提供了一個解決方案，並聚焦於更進一步發展現有的能力，也就是「兵力整建」與「作戰構想」這兩個元素。為了成功阻止入侵，台灣必須專注於獲得具有高度生存力和彈性的不對稱防禦能力。生存能力不僅與武器有關，也與情報、監視、目標偵測和偵察的聯合戰略有關。

兵力整建

根據「整體防衛構想」，台灣需要透過大量採購小型、機動但致命的武器來增強他的不對稱防禦能力。它們必須具有成本效益，並且能夠承受中國在全面入侵的初始階段所預期部署的大規模空襲。

整體防衛構想的建議類似於烏克蘭最初針對俄羅斯的防禦戰略。烏克蘭為了對抗俄羅斯軍隊的入侵，使用了一支由美國提供的彈簧刀無人機所組成的機械化旅，每台僅重2.5公斤，並且可以放進背包中。據說烏克蘭的神風敢死無人機部隊，已經成功攻擊了一個俄羅斯軍事基地，以及在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的一個空軍基地與船隻。

非對稱武器系統在入侵期間至關重要，因為它們可以很容易地隱藏在自然環境中，並對敵人的薄弱點及時地打擊，但付出和附帶損害最小。

Photo Credit: 中央社 李喜明上將宣傳他的著作《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》

在和平時期，也需要有效應對灰色地帶脅迫的常規能力——除了保衛台灣的空域和海域外，飛機、船隻和通信系統等軍民兩用能力，還可以用於搜救和災難響應等民防目的。

作戰構想

整體防衛構想裡的「作戰構想」，描繪了台灣在面對入侵的各個階段要如何使用武力，總共有四個部分：「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」以及作為最後一道防線的台灣民間後備力量。

「戰力防護」確保台灣大部分的軍事能力，在解放軍發動最初的導彈襲擊後能夠生存並維持運作。

「濱海決勝」是一個確保台灣作戰成功的決勝點。在濱海地區，台灣有從空中、海上及海岸發動火力打擊的最佳機會，能對中國軍隊造成嚴重損害，尤其針對特種兩棲運輸車和其他對解放軍海灘登陸行動至關重要的軍事資產等核心目標。

對中國軍隊而言，登陸作戰在整個侵略行動中特別地具有挑戰性：數千名士兵與重機械需要從船隻上下來。

台灣國防部在2021年提交了威脅評估報告，報告提出中國的運輸能力有限，無法一口氣就讓全部的部隊與大砲登陸。為了安全地登陸，中國軍隊的船舶與飛行器將必須使用港口設施與機場，台灣可以透過在港口跟機場部屬強大的防衛系統，好好地利用中國在入侵行動上後勤上困難這點。

國防部的報告指出：「國軍有著台灣海峽作為天然護城河的優勢，可以採取聯合攔截行動以切斷共軍補給，大幅地降低登陸部隊的戰鬥力與續航力。」解放軍將難以在試圖登陸時投入全部的兵力。這將會使他們需要部屬部分軍隊去抵禦來援助台灣的外國軍隊，包括美國。

「灘岸殲敵」指的是灘岸為台灣最能發揮主場優勢的地方。雖然中國可以跨台海運輸的物資有限，台灣還是可以靠利用地理優勢以及民間資源來進一步鞏固防守。台灣可以在海岸設置水雷跟其他能預先部屬的障礙物，阻止解放軍進一步進入領土。地面部隊也能為航空器與導彈快艇提供額外的火力。

台灣的後備部隊是抵禦解放軍全面入侵的最後一道防線。根據整體防衛構想，後勤部隊的職能類似於烏克蘭的國土防衛軍，由預備役、退伍軍人以及訓練有素的志願者組成。平時，他們負責當地的救災工作。在戰爭期間，就可以將他們定位為提供抵抗、攻擊解放軍的後方部隊。

Photo Credit: GettyImages 士兵在兩棲登陸演習時，後方為AAV7兩棲攻擊車

整體防衛構想的缺點

整體防衛構想要完全實現，台灣須要進行激進的國防改革跟重塑軍事防禦思想，但從2017年，整體防衛構想的概念出現後，台灣的國防方針很大程度上仍然前後不一且進展緩慢。戰略形勢的轉變，目前受到台灣官員與政策制定者的反對，國防部不顧整體防衛構想的建議，持續購買長程飛彈跟大型火炮。

2019年，台灣從美國購買108輛M1A2T艾布蘭坦克和其他相關的設備總共約花費20億美元；2020年，美國批准出售11套高機動性多管火箭系統（海馬斯）M142、135枚AGM-84H增程型空對地飛彈（SLAM-ER）及其相關設備，總額為4.361億美元。海馬斯發射器將配備64枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）導彈，這些導彈的射程可以達到300公里。

台灣在實施國防改革方面也進度落後。目前，台灣的義務軍事訓練只經過四個月的基礎軍事訓練，缺乏有效的戰鬥訓練。軍事訓練結束後，常備役就會結訓，並且需要每兩年參加一次為期七天的教育召集。該系統因為無法在被入侵期間為軍事行動提供足夠的常備役人員而被飽受批評。截至2022年9月，台灣只有30萬名預備役軍人跟18萬8000現役軍人，能去面對200萬名的解放軍。

下一步：台灣的整體防衛構想