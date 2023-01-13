那些地下電台賣黑心藥丸的，為了錢害人臥床、洗腎，簡直就是買凶殺人！
我們想讓你知道的是
曾有支知名的顧眼產品，總是在阿公阿嬤盯著股票看盤一整天時，將產品廣告穿插在紅紅綠綠的K線圖之間。用著諾貝爾醫學獎也難以置信的語言，明示兼暗示的告訴這些已經被老花眼困擾許久的老病人，買他們的產品，對眼睛最好。就算如此這般的誇大不實，被政府罰鍰130次，總計184萬元，廣告仍不下架 。對，賣產品竟然可以賣到「扣除罰金之後也划算」，反正有賺就好，管你罰幾百次。有賺頭就會有人冒險，只要損益能夠平衡，哪怕也讓我販賣尊嚴。所以我才說，為了錢而害人臥床、害人洗腎這些事，簡直就跟買凶殺人沒有兩樣。
文：胡廷岳藥師的醫病故事集
月薪20萬
人好像到了一定的年紀，就會開始與身邊朋友聊婚姻、聊人生規劃、聊聊下個十年還可以有什麼打算。
尤其藥師圈子那麼廣，不說一般人不會知道，除了常見的醫院、藥局、診所之外，前往藥廠與研發之路，或者像我一樣跳槽當個講師和部落客的藥師也是很多。還有些跨領域能力很強的朋友，現在一路待在新創公司裡面當顧問當主管，到目前還是過得很好。
最近，我就是跟其中一位跨領域能力很強的藥師朋友吃飯，他的口才之好，國台語都很溜。據說他從小就是跟著爸爸伯伯們在客廳聊一些五四三長大的，所以他的台語的俚語也是講得嚇嚇叫。
每個來藥局採購的長輩都被他唬得一楞一楞的，大學時期我們幾個在學校聽他講這些屁話也是笑得合不攏嘴。其中我印象最深刻的有：
感謝祢賜我吃，賜我穿；賜我颱風不淹水，青菜攏金水；賜我繳稅會退稅，石油不起價；賜我電腦不當機，冰箱冷吱吱，隔壁又住了林志玲。
吃老十項壞：站著無元氣，坐著會哈唏，躺著睡不去，吃飽就放屁，沒吃會生氣，卡講攏過去，隨講隨忘記，出門沒地去，要死沒勇氣，只好活落去。
全都是讓你聽完也想要跟著背誦的台語順口溜，然後聽了好幾次卻還是背不太起來，大笑。
所以每次見到他，我劈頭就會推薦他一定要去做podcast，因為講廣播節目真的太適合他了，不但一講話就會停不下來，而且沒有一句話不好笑。
這時候他才認真的說：「有，其實那天就有一個穿西裝打領帶的人過來藥局遞名片，說他是做電台節目的，月薪一個月20萬，然後賣產品的獎金另外計算，月結。」
接著補充：「但仔細一聽你就會知道他是做地下電台的。」他激動地說：「你看，這些買一送十的草藥丸，賣了還可以月入20萬，還有獎金！這草藥丸的成本到底有多低廉。」
我聽了就皺眉：「很多人就是這樣洗腎的。」
同桌的藥師朋友幾乎同時點頭。
畢竟已經講了好一陣子了，藥師朋友圈幾乎都知道，我這些年都在北中南各處環島演講。而我最常講的主題，就是用說故事的方法，說服、並且阻止我們的長輩慢性病惡化成洗腎。「地下電台」早就成為我最討厭的東西之一。
但有需求就有供給，只要長輩還喜歡聽，就算政府再怎麼斬草除根，地下電台的播送依舊春風吹又生。
我曾經因為環島之旅，認識了一位「特別從台中載我南下去雲林演講」的台語老師陳大哥。一路上陳大哥與我分享的故事，就是他們家裡那位，吃了電台黑藥丸吃到洗腎、吃到人走掉的老父親。他妹妹甚至還是正在醫院執業中的護理師、包含他自己與媽媽，不管全家人怎麼勸，老父親就是不為所動，最後也成為因腎衰竭而往生的犧牲者。
陳大哥當天一邊說一邊咬牙切齒，連台語的國罵都用上了。所以當他一知道我正在全台灣環島演講，而且主題還是洗腎時，二話不說就跟公司請了半天的假，不管說什麼就是要載我一程。陳大哥從頭到尾都是一個很有故事的人，而現在，他還是一位會全台到處潛水的台語老師呢。
「那後來你有答應這份月收入20萬的工作嗎？你只要做個幾年就可以退休了呢！」我挖苦般的問我朋友。
「當然沒有啊！」曾經被地下電台挖角的朋友回答。
「但這種殺人的事情，就算你拒絕了，也是會有人會接手的。」我無奈的說。
隨著台灣民眾的平均壽命增加，台灣人的「平均臥床時間」卻也跟著提高。截止至2021年的統計，在國人駕鶴西歸之前，平均還要臥床個八年半。對，3000多個日子，2億6805萬6000秒，每一秒都能讓你好好的體驗到，什麼叫做「好漫長」。
在過世之前的那幾年臥床、不能自由運用的時間，被社會稱呼為「不健康餘命」。對我來說，這樣一點都不算是活著。只要被社會統計學歸納成「不健康餘命人口」的那天來臨，那就表示，就算我的大腦還在運轉，但生命也早已被關入黑暗的大牢，活著的意義更是被宣判死刑了。
「平均臥床時間增加」這件事情，對於臥床患者以外的其他人來說，也不是什麼好事。這表示外籍看護的人手不夠了、辭職照顧的子女變多了、公司的人力成本提高了，我們下一代需要繳納的長照稅賦也要增加了。
很可惜的是，絕大部分的臥床疾病都必須仰賴自己預防，醫療資源通常都治不好、也不容易逆轉。但學校從來都沒有教，若沒有被善意的人們引導，就很容易受謠言、流言蜚語給影響，讓黑心商人有利可圖。
所以我才說，為了錢而害人臥床、害人洗腎這些事，簡直就跟買凶殺人沒有兩樣。
到底多有利可圖
最近關於台灣的年輕孩子被拐去柬埔寨賣「命」的新聞，讓我感到無比震驚。這件新聞一出爐，就不停盤旋在我腦海裡，讓我一直想著：如果是我，我能怎麼幫忙他們如果是我，我能怎麼救我自己。
頓時我全身的雞皮疙瘩都湧了出來。「比鬼故事更可怕的事情，就是鬼故事被證實是真的。」將人命踐踏成草菅的心態，到底多麼有利可圖？
曾有支知名的顧眼產品，總是在阿公阿嬤盯著股票看盤一整天時，將產品廣告穿插在紅紅綠綠的K線圖之間。用著諾貝爾醫學獎也難以置信的語言，明示兼暗示的告訴這些已經被老花眼困擾許久的老病人，買他們的產品，對眼睛最好。就算如此這般的誇大不實，被政府罰鍰130次，總計184萬元，廣告仍不下架 。
對，賣產品竟然可以賣到「扣除罰金之後也划算」，反正有賺就好，管你罰幾百次。有賺頭就會有人冒險，只要損益能夠平衡，哪怕也讓我販賣尊嚴。
「沒關係啊！」長輩之間總是愛這樣回答我：「廣告都有強調，他們都是天然的補品，除了性質本身涼了一點，但不會有其他副作用。反正喔，吃了有效就當賺到，沒效就當排毒啊！」
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。