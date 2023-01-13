那些地下電台賣黑心藥丸的，為了錢害人臥床、洗腎，簡直就是買凶殺人！

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

月薪20萬

人好像到了一定的年紀，就會開始與身邊朋友聊婚姻、聊人生規劃、聊聊下個十年還可以有什麼打算。

尤其藥師圈子那麼廣，不說一般人不會知道，除了常見的醫院、藥局、診所之外，前往藥廠與研發之路，或者像我一樣跳槽當個講師和部落客的藥師也是很多。還有些跨領域能力很強的朋友，現在一路待在新創公司裡面當顧問當主管，到目前還是過得很好。

最近，我就是跟其中一位跨領域能力很強的藥師朋友吃飯，他的口才之好，國台語都很溜。據說他從小就是跟著爸爸伯伯們在客廳聊一些五四三長大的，所以他的台語的俚語也是講得嚇嚇叫。

每個來藥局採購的長輩都被他唬得一楞一楞的，大學時期我們幾個在學校聽他講這些屁話也是笑得合不攏嘴。其中我印象最深刻的有：

感謝祢賜我吃，賜我穿；賜我颱風不淹水，青菜攏金水；賜我繳稅會退稅，石油不起價；賜我電腦不當機，冰箱冷吱吱，隔壁又住了林志玲。

吃老十項壞：站著無元氣，坐著會哈唏，躺著睡不去，吃飽就放屁，沒吃會生氣，卡講攏過去，隨講隨忘記，出門沒地去，要死沒勇氣，只好活落去。

全都是讓你聽完也想要跟著背誦的台語順口溜，然後聽了好幾次卻還是背不太起來，大笑。

所以每次見到他，我劈頭就會推薦他一定要去做podcast，因為講廣播節目真的太適合他了，不但一講話就會停不下來，而且沒有一句話不好笑。

這時候他才認真的說：「有，其實那天就有一個穿西裝打領帶的人過來藥局遞名片，說他是做電台節目的，月薪一個月20萬，然後賣產品的獎金另外計算，月結。」

接著補充：「但仔細一聽你就會知道他是做地下電台的。」他激動地說：「你看，這些買一送十的草藥丸，賣了還可以月入20萬，還有獎金！這草藥丸的成本到底有多低廉。」

我聽了就皺眉：「很多人就是這樣洗腎的。」

同桌的藥師朋友幾乎同時點頭。

畢竟已經講了好一陣子了，藥師朋友圈幾乎都知道，我這些年都在北中南各處環島演講。而我最常講的主題，就是用說故事的方法，說服、並且阻止我們的長輩慢性病惡化成洗腎。「地下電台」早就成為我最討厭的東西之一。

但有需求就有供給，只要長輩還喜歡聽，就算政府再怎麼斬草除根，地下電台的播送依舊春風吹又生。

我曾經因為環島之旅，認識了一位「特別從台中載我南下去雲林演講」的台語老師陳大哥。一路上陳大哥與我分享的故事，就是他們家裡那位，吃了電台黑藥丸吃到洗腎、吃到人走掉的老父親。他妹妹甚至還是正在醫院執業中的護理師、包含他自己與媽媽，不管全家人怎麼勸，老父親就是不為所動，最後也成為因腎衰竭而往生的犧牲者。

陳大哥當天一邊說一邊咬牙切齒，連台語的國罵都用上了。所以當他一知道我正在全台灣環島演講，而且主題還是洗腎時，二話不說就跟公司請了半天的假，不管說什麼就是要載我一程。陳大哥從頭到尾都是一個很有故事的人，而現在，他還是一位會全台到處潛水的台語老師呢。

「那後來你有答應這份月收入20萬的工作嗎？你只要做個幾年就可以退休了呢！」我挖苦般的問我朋友。

「當然沒有啊！」曾經被地下電台挖角的朋友回答。

「但這種殺人的事情，就算你拒絕了，也是會有人會接手的。」我無奈的說。

隨著台灣民眾的平均壽命增加，台灣人的「平均臥床時間」卻也跟著提高。截止至2021年的統計，在國人駕鶴西歸之前，平均還要臥床個八年半。對，3000多個日子，2億6805萬6000秒，每一秒都能讓你好好的體驗到，什麼叫做「好漫長」。

在過世之前的那幾年臥床、不能自由運用的時間，被社會稱呼為「不健康餘命」。對我來說，這樣一點都不算是活著。只要被社會統計學歸納成「不健康餘命人口」的那天來臨，那就表示，就算我的大腦還在運轉，但生命也早已被關入黑暗的大牢，活著的意義更是被宣判死刑了。

「平均臥床時間增加」這件事情，對於臥床患者以外的其他人來說，也不是什麼好事。這表示外籍看護的人手不夠了、辭職照顧的子女變多了、公司的人力成本提高了，我們下一代需要繳納的長照稅賦也要增加了。

很可惜的是，絕大部分的臥床疾病都必須仰賴自己預防，醫療資源通常都治不好、也不容易逆轉。但學校從來都沒有教，若沒有被善意的人們引導，就很容易受謠言、流言蜚語給影響，讓黑心商人有利可圖。

所以我才說，為了錢而害人臥床、害人洗腎這些事，簡直就跟買凶殺人沒有兩樣。

到底多有利可圖

最近關於台灣的年輕孩子被拐去柬埔寨賣「命」的新聞，讓我感到無比震驚。這件新聞一出爐，就不停盤旋在我腦海裡，讓我一直想著：如果是我，我能怎麼幫忙他們如果是我，我能怎麼救我自己。

頓時我全身的雞皮疙瘩都湧了出來。「比鬼故事更可怕的事情，就是鬼故事被證實是真的。」將人命踐踏成草菅的心態，到底多麼有利可圖？

曾有支知名的顧眼產品，總是在阿公阿嬤盯著股票看盤一整天時，將產品廣告穿插在紅紅綠綠的K線圖之間。用著諾貝爾醫學獎也難以置信的語言，明示兼暗示的告訴這些已經被老花眼困擾許久的老病人，買他們的產品，對眼睛最好。就算如此這般的誇大不實，被政府罰鍰130次，總計184萬元，廣告仍不下架 。

對，賣產品竟然可以賣到「扣除罰金之後也划算」，反正有賺就好，管你罰幾百次。有賺頭就會有人冒險，只要損益能夠平衡，哪怕也讓我販賣尊嚴。

「沒關係啊！」長輩之間總是愛這樣回答我：「廣告都有強調，他們都是天然的補品，除了性質本身涼了一點，但不會有其他副作用。反正喔，吃了有效就當賺到，沒效就當排毒啊！」