政治勢力圖謀介入大學校園，校方與學生會不能再「公私不分」
我們想讓你知道的是
筆者當然樂見學生會討論公共事務，但學生會應服務全體學生，而非獨厚哪個黨的學生支持者——學生自治參與者應有自我認知謹守分際，「公」是學生自治公器、「私」是私人藍綠統獨政治立場，不要公私不分，正如同不要黨國不分。
文：Kevin Lai（研究生，前陽明交大校務會議學生代表、交大學聯會學生議員）
管中閔在卸任台大校長時的感言提到：「對於未來，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。」
從管教授五年前當選台大校長後面臨的聘任風波，到其在任末期九合一地方選戰「論文門」事件，都不由得讓人對當今的高教場域有所嘆息，尤其筆者參與校園公共事務與學生自治數年，更是對於政治近來意圖影響大學校方及學生會日益嚴重深有感觸（吾人所就讀的陽明交大，也發生某位新竹市長候選人的論文學倫案）。
其實過去威權時代台灣的大學校方一樣受黨國體制的牢牢掌控（學生會亦然），而在歷經無數人的衝撞與犧牲下才逐漸擺脫當局的束縛，但遺憾的是時至今日，政治企圖影響學術的情況仍屢見不顯，筆者在去年8月底參加全國學生自治研討會時，就曾發表過論述性短稿，淺談「當今政黨及其側翼對大學校方與學生會的滲透與介入」之高教議題。
場地借予特定政黨、學校出現御用學者
有關大專校院不受政治影響之規定，除了針對公立學府行政單位的《公務人員行政中立法》外，《教育基本法》第6條更是對所有大學不分公私立明訂：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」
然而，前年將屆12月18日四大公投期間，先是發生桃園的國立中央大學，宣傳特定政黨客家事務部活動與租借場地給該黨做公投宣傳之事，後來位於新北的國立台北大學，竟然與政黨的地方黨部合辦政治研習營；而在去年逼近11月26日地方選舉合併修憲複決公投之際，新竹的國立陽明交通大學校長林奇宏，也與涉嫌黑金爭議的時任苗栗縣長參選人見面大談其競選政見惹議。此外，首都的台北市立大學，竟然也淪為台北市長候選人競選總部的造勢大會場地。
上段這些北部學校都是飽受國家資源挹注的公立大學，在選舉或公投期間理當嚴守校園中立相關規定以「避嫌」及依法行政，豈能黨國不分、漠視法治，進而主動沾染不該有的政治味呢？
不諱言地說，高等教育長年存有學官兩棲、政學互通乃至出現「御用學者」的現象，給了政治滲透並介入學術的可趁之機，而近期選舉季在政壇鬧得沸沸揚揚的「論文門」風波，亦可見各黨派政治人物為了自身選情利益，毫不掩飾地動輒對大學的學倫審查指手畫腳，政治對學術的冒犯與不尊重莫此為甚。
近年來，政治勢力為搶攻青年票連理應保持行政中立、專責輔導大專學生會的教育部青年發展署也不放過，更有特定的學生團體有鮮明統獨主張，但明顯違背大學生「維持現狀」之主流民意、公投議題做顯偏向特定黨派陣營之政治表態，或是主辦之學生自治營隊講座往往只邀單一政黨立委與談等等。
不要公私不分，正如同不要黨國不分
筆者在擔任學生議員時，曾面對校外具政治爭議、特定黨派色彩鮮明甚至是儼然政黨側翼的學生團體，詢問交大學聯會（陽明交大學生會交通分會）的加入意向時，不惜得罪學生會內某些勢力，並堅決維護學生自治組織之獨立性與多元性而選擇不加入。
筆者當然樂見學生會討論公共事務，但學生會應服務全體學生，而非獨厚哪個黨的學生支持者——學生自治參與者應有自我認知謹守分際，「公」是學生自治公器、「私」是私人藍綠統獨政治立場，不要公私不分，正如同不要黨國不分。
學生會之所以在校園有其龐大聲量並享有在校級會議推派學生代表之權力，正是基於其「代表該校全體學生」之正當性，然假若學生會內部要員踰越選民授權，並任意濫用「學生自治組織對外代表權」、假借「促進公共參與」之名，行把自治組織窄化成個人的政治立場傳聲筒之實，如此致使全體或部分學生的立場「被代表」或「被消音」，無異於變相侵害學生群體的權益，也辜負甚至可說背叛同學選民們的託付。
這些行為，都將動搖乃至摧毀其「代表全體」之立足根基，導致學生會充其量只是代言、獨厚某些甚至少數會員的觀點或利益。
在民主國家，黨國體制是不被允許存在的，政黨只「代表」了某一部分而非所有國民的意識形態；但在獨裁國家特定政黨一黨專政之下，卻使得全體國民都「被代表」。我們不要有一黨專政的國家，也不要有「一黨學生自治」的學生會。
謹以此文表達對國內各大學校方和學生會的真誠呼籲與潛在擔憂，當思今日的大學自主、學術自由與學生自治得來不易。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）