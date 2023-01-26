平野啓一郎《分人：我，究竟是什麼？》：所謂個性，就是「分人」的構成比例
我們想讓你知道的是
如果一個人像乾燥的黏土，擺出「我就是我」的僵硬態度，無法對眼前的對象生出新的分人，我們就會很難跟他親近。相反地，如果我們的態度強硬，對方也很難接近。想要關係變親密，雙方都要為對方著想，在不勉強的情況下產生客製化的分人。
文：平野啓一郎
一廂情願行不通
每個人都有自己的分人化步調。若沒看清這一點，分人化會失敗。
例如A和B在一起，A立刻分出面對B的分人，但B不見得能立即產生面對B的分人。這麼一來，A對B會感到焦躁，B會覺得A很煩。
比方說，你是個高中生，喜歡班上一個女生。你面對她的態度，已經和面對別人完全不同。但她仍然是以面對同班同學的分人（團體對象的分人）來對待你。以後你和她或許會發展成戀人關係，但步調未必相同。
有些人個性開朗活潑，對誰都不太怎麼花時間就能產生分人，但也有人搞不清對方在想什麼，遲遲不知道到底該如何分人化。但是後者，也就是需要花比較多時間才能分人化的人，意外地能長久交往。
分人，如果遭對方強迫生成，可能會變成扭曲的形態。或者出現拒絕分人化的反應。一廂情願是行不通的。
有一次我在聚餐上，深切感受到這種事。
那時有六人圍桌而坐，其中有個男人，明明是第一次見面突然滔滔不絕說了四十分鐘！我不會說他是誰，反正就是某個領域的專家。那是我不熟悉的世界，起初我興致盎然地傾聽。我很喜歡說話，也喜歡聽別人說有趣的事。
但他完全沒有給其他五人插嘴的機會，就這樣一直上演獨角戲，逐漸讓人厭煩了起來，內容也幾乎變成自吹自擂。
我終於受不了，開始跟對面的人聊天。剩下的時間，我完全不跟那個獨角戲男說話，只跟對面的人交談。後來坐我旁邊的人，還有再旁邊的人，都加入我們的話題。大家（除了那個獨角戲男）的感受都一樣。
這種挫折感究竟是怎麼回事？
餐會是從各自的社會性分人開始。由於餐廳有點高級，大家都展現出適合這種場面的分人。倘若是在更嘈雜的餐館聚餐，我可能也不會展現那樣的自己吧。
我們透過和與會者的交流，會出現各自的分人。但如果只是對方單方面說個不停，我們都被迫當聽眾了。
你有話想說，我也有話想說，要用什麼樣的方式表達，什麼樣的步調，大家才能和樂融融地交談？如果還在摸索階段，就突然端出強行壓制對方的氣勢，當然會引起強烈的排斥反應。
當我們面對一個人，會出現怎樣的分人呢？儘管受到對方的影響，自己也要有意願，否則難以接受。擺出「我就是這樣的人」的姿態，硬要別人接受，這是暴力。
我對這個獨角戲男厭煩到了極點。可是聽他高談闊論時，自己不知不覺產生的分人，令我更厭煩。當我意識到這一點，便決定扔掉我因他而產生的分人，轉而和對面的人聊天，享受另外這個分人。至今我和對面這個人依然是好朋友，至於獨角戲男就沒再見面了。
常聽人說，碰到單方面喋喋不休的人很痛苦。這究竟是怎麼回事？我用分人的概念說明。
認為交流很痛苦的人，往往把原因歸咎於自己的口條不佳，難以吸引對方。其實不妨試著以彼此分人化失敗的觀點來思考。
為了能有愉快的分人化，彼此都必須看清對方是怎麼樣的人。可是不擅長交流的人，可能在社會性分人的入口處就不太適應，然後又過於在意要發揮自己的個性，以至於用任性的步調進行分人化。這樣對方也會武裝起來，表達抗拒之意。
比方說有人擁有比較專門的知識，卻像剛才那個獨角戲男自顧自地喋喋不休，被迫當聽眾的人就會受不了。在彼此的分人化還未成形的階段，就性急地想發揮個性，當然不會順利被對方接受。
重要的是，雙方都先要有柔軟的社會性分人。
如果一個人像乾燥的黏土，擺出「我就是我」的僵硬態度，無法對眼前的對象生出新的分人，我們就會很難跟他親近。相反地，如果我們的態度強硬，對方也很難接近。想要關係變親密，雙方都要為對方著想，在不勉強的情況下產生客製化的分人。
分人的數量與大小
分人是藉由上述過程，一個個培養起來的。當然這只是一種模式，實際情況因人而異，例如也有人會跳過團體對象的分人。
我們小時候，只有面對父母兄弟姊妹的分人，隨著年紀漸長，交友層面越廣，分人的數量也會增加。結果我們就成了各式各樣的分人集合體。
如果我們對任何人，都想當始終如一的自己，那我們就只能一味地和藹可親，當個沒個性、不礙事的人，其實就是八面玲瓏的人。但如果我們能勇於對每個人際關係好好分人化，我們就能在僅此一次的人生裡，活出許多有態度而精彩的自己。
那麼，一個人有多少個分人呢？
嚴格來說，我們對所有公私領域有往來的人，都持有分人。但對於手機通訊錄裡的聯絡人，沒有人會細密地分人化吧。以我的情況來說，只合作過一兩次的編輯，我幾乎都以同樣的人格對待。
畢竟我們一天只有二十四個小時，一年只有三百六十五天，交際範圍也只能在這有限的時間裡拓展。
在這同樣的條件下，分人的數量因人而異，且有很大的差別。這可能取決於自己擁有多少分人的前提之下才是舒服愉快。
以我的情況來說，我重視的不是有多少朋友，而是我的分人有幾個。此外若以應付得了的分人數量來看，我似乎不需要那麼多朋友。
經由工作認識、且超越工作範圍而熟悉起來的朋友，和這種人在一起很快樂，所以他們在我心中是很重要的分人。但高中時期的朋友分人，覺得只要每隔幾年活絡一次即可，沒必要每天持續更新。有多少能承擔的分人數量，實際交往的人數也會自然隨之調整。能夠同時存在的分人數量，恐怕也有上限。
那麼，各個分人的比例大小又是以什麼來決定呢？
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我們想讓你知道的是
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