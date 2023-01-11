2023/01/11,
環境

研究：《蒙特婁議定書》禁用氟氯碳化物奏效，數十年內臭氧層可望復原

研究：《蒙特婁議定書》禁用氟氯碳化物奏效，數十年內臭氧層可望復原
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

科學家警告，有助於保護地球生物不受太陽輻射傷害的臭氧層可望於數十年內復原，但為了減緩全球暖化而執行的爭議性地球工程，例如將硫磺粒子釋放到高層大氣來減緩全球暖化的提案，這種辦法可能會強行扭轉臭氧層復原的進程。

（中央社）一項昨（11）日發表的重要科學評估警告，有助於保護地球生物不受太陽輻射傷害的臭氧層可望於數十年內復原，但為了減緩全球暖化而執行的爭議性地球工程，可能反轉臭氧層復原的進程。

自1970年代中期以來，特定工業用氣溶膠就在距離地球表面11到40公里的平流層不斷消磨臭氧。

1987年，近200國同意《蒙特婁議定書》（Montreal Protocol），希望藉著禁止特定化學物質來扭轉臭氧層受到的損害。超過200名科學家發現，《蒙特婁議定書》一如預期地發揮作用，與先前預估結果相符。

劍橋大學教授兼「臭氧耗損科學評估」（Scientific Assessment of Ozone Depletion）共同主席派爾（John Pyle）告訴《法新社》：「臭氧層正在復原，這是好消息。」

世界氣象組織（WMO）、聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）和美國、歐洲聯盟（EU）的政府部門聯合發表一份報告，內容指出，南極洲上空的臭氧耗損最為嚴重，但範圍和厚度應該都會在2066年左右復原。

北極圈上空的臭氧層可能於2045年左右完全復原，其他地區的臭氧層修復則大約會在20年後。

完好的臭氧層能過濾掉大部分太陽短波紫外線輻射，這種輻射有害於生物體的去氧核醣核酸（DNA），可能致癌。

但地表上的臭氧是空氣汙染的主要成分之一，會加重呼吸道疾病。

根據報告，有些會耗損臭氧的物質同時也是破壞力強大的溫室氣體，與每年擴大使用這些物質約3％的情況相比，逐步淘汰這些物質有助於避免全球均溫在本世紀中葉上升攝氏1度。

《蒙特婁議定書》禁用了一些物質，而為了取代這些物質所研發的一類工業用氣溶膠也會形成影響甚鉅的溫室氣體，依據近期修訂的《蒙特婁議定書》，這類工業用氣溶膠也會在未來30年內被逐步棄用。

但在全球齊心協力處理臭氧層破洞問題之際，卻沒能及時限制碳排放，預防危險的全球暖化。

隨著碳排放量持續增加，能避免最嚴重衝擊的時間已經不多，有爭議的地球工程計畫正成為氣候變遷政策辯論的中心，例如將硫磺粒子釋放到高層大氣來減緩全球暖化的提案。

但昨天發表的報告提醒，這種辦法可能會強行扭轉臭氧層復原的進程。

愈來愈多人認為所謂的「平流層氣溶膠注入氣候工程」（stratospheric aerosol injection, SAI）是一種可能的權宜之計，能在很長一段時間內限制氣溫上升，以便從源頭解決問題。

這在自然環境已有前例：1991年，菲律賓的皮納土波火山（Mount Pinatubo）劇烈爆發，噴出數以百萬計公噸的灰塵和碎屑，導致全球氣溫在長約一年的時間裡下降。

科學家計算出，每年注入800萬到1600萬公噸的二氧化硫到平流層裡，可讓全球氣溫下降大約1度。去（2022）年10月在南極洲上空做的模擬結果也顯示，執行20年的平流層氣溶膠注入工程，可讓全球氣溫下降0.5度。

但有得必有失：這麼做會讓臭氧層消磨到1990年的程度，只剩人類活動產生影響之前的1/3。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。