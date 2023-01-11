TNL+ 2023/01/11,
非洲

南非電力公司執行長遭人下毒氰化物，調查認為與肅清貪腐、打擊犯罪集團招致報復有關

南非電力公司執行長遭人下毒氰化物，調查認為與肅清貪腐、打擊犯罪集團招致報復有關
南非燃煤電廠｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

狄羅伊特自2019年12月擔任艾斯康執行長以來，便承諾會全面清查公司內部的貪腐行徑，並盡可能打擊組織犯罪，尤其他已意識到，多年來都有組織犯罪集團，滲透至艾斯康內部竊取資金，甚至盜走公司發電廠的大量燃煤及配件、刻意破壞發電站基礎設備，造成停電問題加劇。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

南非國營電力公司艾斯康（Eskom）於2023年1月8日表示，南非警方目前已對即將離任的艾斯康執行長狄羅伊特（Andre de Ruyter）遭下毒一案展開調查。

根據狄羅伊特自身的說法稱，其在2022年12月13日，於艾斯康設於約翰尼斯堡（Johannesburg）的總部辦公室喝咖啡時，發現喝下的咖啡竟摻有氰化物，進而引發急性中毒。

負責監督艾斯康等國營單位的南非國有企業部長戈登（Pravin Gordhan）隨後也證實，狄羅伊特已向其表明，恐存在企圖毒害他的有心人士。戈登承諾：「會徹底調查此事，並對犯罪者進行應有的法律制裁。」

根據專門報導非洲時事的網路媒體《非洲報導》（The Africa Report）轉述艾斯康安全部門主管的說法強調，由於警方已對此案展開調查，因此該集團及相關高層人員，無法對本次下毒事件發表進一步的看法。

狄羅伊特遭下毒後，目前是否安好？

《美國之音》（VOA）表示，狄羅伊特最早於2023年1月5日，就此案件向南非警方報案，並於同月7日，將該事件透露給能源刊物《EE Business Intelligence》的能源專家暨編輯耶蘭（Chris Yellan），狄羅伊特稱，在他喝完咖啡後，隨即感受到暈眩、虛弱、神智不清，並開始嘔吐，在他昏厥後，立刻被公司同仁送至醫院。

艾斯康工會媒體聯絡人馬蘭（Morne Malan）相信，狄羅伊特的症狀絕對屬氰化物中毒，馬蘭稱：「根據毒理學報告，人類身體正常的氰化物含量，為每公升血液含15毫克左右的氰化物，然而狄羅伊特每一公升血液中的氰化物含量卻超過40毫克。」

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