專家指中國第二波感染高峰在5至6月之間；染疫被妖魔化，中國偏鄉老人諱疾忌醫
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《紐約時報》報導，中國日前進入為期40天的春運，數以百萬計的外來務工者返鄉過年，他們搭乘火車和長途汽車離開工業城市、建築工地和城市，脆弱的農村地區正面臨大規模的感染衝擊。此外，因COVID-19被妖魔化，農村的老人覺得染疫很丟臉，當地醫療院所幾乎不談新冠病毒。
中國多地度過首波感染高峰，專家：第二波在5月
（中央社）中國政府上（12）月開始放寬COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫政策後染病數隨即大增，但包括北京市、河南省等多地近日紛紛宣布已度過第一波感染高峰；至於第二波高峰期，專家張文宏推斷將出現在今（2023）年5至6月之間。
綜合《人民日報》等陸媒報導，去年12月以來，中國各地經歷了COVID-19感染高峰，近日多地發布最新研判指已度過第一波感染高峰，發熱門診持續下降。
其中，河南省政府9日舉行疫情記者會指出，從社區監測數據來看，截至本月6日，河南省新冠病毒感染率為89.0％；從發熱門診數據觀察，上月19日就診人數達到高峰，之後呈現持續下降趨勢。綜合研判認為，河南省已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段。
北京市代市長殷勇8日接受央視採訪時也表示，北京疫情已過了感染高峰期，「整個人群應該說在免疫能力方面已經構築起了新的能力」。下一階段要構建疫情監測預警體系，加強監測新的變異病毒，防止有變異以後可能衝擊目前已恢復正常的社會生產和生活。
重慶市衛生官員3日則在疫情記者會指出，重慶市二級以上醫療機構發熱門診及基層醫療機構發熱診室日接診人數在上月20日達到峰值，截至本月3日只有7000多人，「重慶的感染情況也可以從中得到一個直觀的判斷，感染高峰期應該已經過去」。
其他包括江蘇省、浙江省、廣東佛山、廣東惠州、四川省、海南省近日也陸續表示度過第一波感染高峰，發熱門診就診量已穩步持續下降。
對於第二波感染高峰可能何時出現的問題，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日公開表示，據推斷，第二波感染高峰日期將在5至6月之間。
張文宏估計，第二波疫情中感染者的比例將為25％至50％，症狀可能會緩解。
在經濟大幅衰退以及被稱為「白紙運動」的民眾抗爭行動下，中國當局上月初終於開始鬆綁防疫措施，放棄嚴苛的清零政策，本月8月起再將COVID-19由「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，對感染者不再實行隔離。
紐時：春節返鄉潮，中國農村面臨疫情爆發衝擊
（中央社）《紐約時報》報導，中國日前進入為期40天的春運，數以百萬計的外來務工者返鄉過年，他們搭乘火車和長途汽車離開工業城市、建築工地和城市，脆弱的農村地區正面臨大規模的感染衝擊。
中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝近日對農村疫情示警，指最擔心的就是經過3年，大家今年終於可以回家過年探親，因此「有可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村，所以我們更加擔心農村的疫情」。
《紐約時報》9日報導，在貴州省大地村這樣的偏鄉，過去3年村民們避免了COVID-19大流行。但去年年底，政府放棄其嚴格但最終徒勞的大規模封鎖政策，各地染疫者激增，使得病毒從城市蔓延至醫療條件惡劣的貧困農村地區，只是時間問題。
報導指出，中國自本月7日開始為期40天的春運，數百萬計的外來務工者搭火車和長途汽車離開工業城市、建築工地和城市返鄉過年，脆弱的農村地區正準備迎接感染衝擊；僅數週前，北京和上海等富裕城市的醫院因疫情爆發而癱瘓，預計農村醫療保健系統也將不堪重負。
報導指出，儘管缺乏可靠的政府數據，但有跡象表明，病毒已經在農村肆意傳播，尤其是中部省份河南這樣有大量返鄉農民工的地方。
中國農村人口密度低於城市，一般認為病毒傳播速度可能較慢，但事實證明，Omicron變種病毒傳染性之強超過人口密度低的影響，尤其是親朋友好友相聚慶祝春節的時候具有高風險。
但在大地村，村內的衛生所是一座經過改建的平房，有4個房間和一個儲藏室，最多可以打點滴，但一次不超過6個人，沒有氧氣罐，甚至沒有血氧儀來檢測患者血液中是否嚴重缺氧，且5盒退燒藥庫存很快就沒了。
大地村距離最近的醫院車程要一個小時，很少有人能負擔得起人民幣50元（約新台幣220元）的車費，因此村幹部告訴生病的村民待在家裡多喝水。
中國國務院近期才發出通知，要求地方當局和中共黨員幹部統籌資源，保障醫療物資供應、提升重症救治水平以及優先照顧老年群體等措施遏制疫情。
美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠說，「當人們四處流動時，我們很可能會看到農村病例激增，但農村醫療保健系統沒有能力承受快速增長的需求」。
黃嚴忠指出，「中國農村存在的許多問題都是中國醫療改革的根本性問題，不能指望在短時間內就得到解決」，國務院的措施不能有效地顯著緩解病毒在農村大肆傳播所帶來的有害影響。
在中國，城鄉醫療水準差距大，生活在農村的5億人口仍面臨從氧氣機到退燒藥等各種用品的短缺，農村衛生機構的人員配備也少得可憐。政府數據顯示，中國農村有130萬名醫師和180萬名護士，這意味著每千名人口醫護數量還不及城市的一半。
一名葛姓農民說，「鄉村醫生只是副業。醫生也得務農」，不能指望鄉村醫生醫治嚴重疾病，但他們往往是當地唯一的藥品供應者。
染疫被妖魔化，中國偏鄉老人諱疾忌醫
（中央社）中國放寬防疫管制疫情大爆發，醫療資源貧乏的偏鄉如何防疫備受關注，醫療訊息公眾號「丁香園」報導，因COVID-19被妖魔化，農村的老人覺得染疫很丟臉，當地醫療院所幾乎不談新冠病毒。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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