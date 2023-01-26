60％媳婦與姻親女性成員不和，但女婿與岳母關係緊張只有15％，為什麼？

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結婚之後與另一半家人的關係有好有壞。理論上，夫妻兩人結婚後各自都新增了一個家庭，連帶而來的是更多的支持網絡。大多數人不會一開始就討厭對方家人，美國普渡大學（Purdue University）2012年的研究發現，絕大多數新婚夫妻期待與對方家人能有正面聯繫。

但是出於種種因素，包括社會或家族傳統，媒體渲染和流行文化的角色，這種由姻親結合的家人關係通常被認為容易引起摩擦和糾紛，甚至是從親家變成冤家，尤其是在姻親雙方家庭的女人之間。

與另一半家人關係不睦的例子有很多，《哈姆雷特》（Hamlet）故事中，王后葛楚（Gertrude）的小叔殺了國王篡位，然後逼迫她嫁給他。好萊塢電影《門當父不對》（Meet The Parents）中，勞勃．迪尼洛（Robert DeNiro）的角色，利用自己曾經在美國中情局工作過的經驗，對未來的女婿進行詳細的身家背景調查。

電視上類似的例子更是不勝枚舉，連卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）裡，瑪姬（Marge）的兩個姐姐與其丈夫荷馬．辛普森（Homer Simpson）之間的關係都非常糟糕。

真實生活中，我們也經常聽聞許多與另一半家人關係不睦的例子，例如許多關於馬利克（Zayn Malik）和岳母哈蒂德（Yolanda Hadid）關係緊張的報導，以及維多利亞．貝克漢（Victoria Beckham）和兒媳婦妮可拉．佩茲（Nicola Peltz）發生爭吵的小道消息。八卦小報對女人之間戰爭的胃口從未消失，進一步加深了我們的文化中對另一半家人的刻板印象。

這些案例都造成一個先入為主的觀念，即與另一半家人關係不和睦是很正常的。有專家就認為，這個觀念有其歷史原因，而且在現代生活中，也有許多容易造成兩家人衝突的導火線，讓這種刻板印象對某些人成為現實。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 專家表示，照顧孩子的方式經常是雙方關係不和睦的導火線

環境因素

和另一半的家人維持關係如此困難的部分原因，在於沒有任何規則可以遵循，例如你要和另一半家人住的多近或多遠？多久見面一次？彼此負擔什麼樣的責任？這些都沒有正確答案。

新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）研究姻親關係的教授佩里（Gretchen Perry）指出，姻親雙方家庭彼此之間不一定有共同的觀念和理解。她說，雖然和自己的家人有時候也會發生爭吵和摩擦，但是和自己家人更多的是共同利益和相同看法，而姻親雙方家庭在這方面則比較少有共同看法。

傳統的異性伴侶婚姻組成的家庭結構，或許在某方面造就了姻親雙方家庭關係緊張的環境因素，尤其是為婆媳不和的現象提供了基礎。在某些父系社會的傳統中，父母為孩子選擇婚姻對象，結婚後媳婦搬到丈夫家與公婆同住。

在公婆家，家務大小事主要由婆婆做主，因此和兒媳相比，婆婆佔據優勢地位並且有決定權和主導權。佩里表示，在這種環境下，喪失娘家依靠的兒媳頓時發現自己處在一個十分艱難，處處受人控制，而且布滿衝突的環境中，婆媳不和就成了這種傳統家庭生活模式的一部分。

結婚後和公婆同住的傳統模式隨著社會演變也開始逐漸改變，但是婆媳問題並沒有一夕之間憑空消失。

2022年美國一項調查發現，女性普遍認為婆婆比自己的媽媽更難相處，反過來說，女人也覺得自己的女兒要比媳婦更好相處。

劍橋大學（Cambridge University）紐納姆學院（Newnham College）心理學講師阿普特（Terri Apter）對姻親關係做了20多年的研究發現，60％的女性認為她們和姻親家的女性成員之間關係不和，導致長期的不愉快和壓力，三分之二的兒媳婦認為她們的婆婆嫉妒心重，佔有欲強。75％的夫妻表示他們與對方家人相處困難，不過岳母和女婿之間關係緊張的只有15％。

下一代帶來的問題

姻親雙方家庭女性成員之間關係緊張的其中一個原因，可能是對於孩子的教養有不同的看法。與男性相比，孩子的教養問題對女性有不成比例的影響，這也使得原本就緊張的關係雪上加霜。

芬蘭的一項調查發現，沒有小孩的夫妻和有孩子的夫妻和自己的父母發生衝突的機會一樣大，但是有孩子的夫妻和另一半的父母發生衝突的機會更高。許多年輕夫妻發現自從有了孩子以後，和另一半的父母發生衝突的情況增加了，對於下一代的共同興趣促使老人家想要「影響並介入」別人的生活。

這種情況在孩子年齡小的時候特別容易發生，在嬰兒時期，新手媽媽和婆婆可能有更多的接觸。佩里說，「從懷孕開始，一路到餵養母乳和照顧新生兒，新手媽媽面臨很大的挑戰，需要額外的幫助。」雖然做爸爸的和公公也能幫忙，但主要是她自己的母親和婆婆兩人。此外，養育孩子的話題存在有世代差異，婆婆可能希望以某種方式養育孫子孫女，但媳婦卻可能有不同想法，衝突一觸即發。

在這種情況下，婆婆提供的幫忙可能會有適得其反的效果，更多的幫忙不見得會帶來更好的關係，芬蘭所做的研究就發現，婆婆幫忙照顧孩子越多，就越可能會與兒媳發生衝突，一個不變的規律是，婆媳互相介入越多，摩擦的機會也就越多。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 專家表示，過年過節期間太多的相處時間和對彼此期待的差異，容易引起關係緊張。

年節期間「過度共處」

婆媳關係雖然應該是最複雜的，但所有姻親之間的關係都會隨著日子一天天過去而時有緊張情況發生。最經常引發姻親關係緊張的就是宗教慶祝和過年過節期間。「如果自己的父母和另一半的父母都要你們去他們家過聖誕節的話，那你們就有麻煩了。」加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）心理學、神經科學和行為學教授達利（Martin Daly）表示，「聖誕節這種日子特別容易引起緊張，因為這是全家團圓的日子。」