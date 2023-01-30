被過度炒作的「元宇宙」實際上還不存在，但未來在VR中工作會遇到什麼問題？
我們想讓你知道的是
任何公司在考慮讓員工在元宇宙中隨意活動之前，需要經過對元宇宙設計的深思熟慮。因為在一個完全受監控的元宇宙環境中，未來人們可能會因為在與同事私下、非正式談話中說了一些話被直接解僱，因為這些僱員都受到企業的大規模監控。
在50年後當我們回首往事時，我們現在使用的二維網路很可能會顯得非常幼稚、簡單、可笑和過時。
到那時網路可能不再僅僅存在於電腦屏幕後面，而且我們與它互動的方式也會完全不同。
我們將使用擴充實境（AR）操縱物體，探索虛擬實境（VR）世界，並以我們目前無法想像的方式融合現實和數位世界。
這對工作意味著什麼呢？我們已經背棄了朝九晚五的通勤方式和傳統的辦公環境。這要歸功於過去兩三年以來新冠疫情造成的封城抗疫政策，以及在此過程中人們對網路會議的新發現、新喜愛或容忍。
那麼，按照這一邏輯，下一步我們將是在元宇宙，即計劃中的虛擬世界中工作。在那裡，每個人的卡通式3D化身將四處走動，並與他人交談和互動？
元宇宙已經成為一個被過度炒作的術語，因此有必要指出，它實際上還不存在。甚至那些投資於這個概念的人也對它到底會是什麼產生了分歧。
相互競爭的虛擬世界是否會以一種目前在彼此競爭的技術之間根本不存在的方式相互連接呢？我們在那裡花的時間會不會比在現實世界中多？我們是否需要全新的規則來管理這些新空間？
這些問題都還沒有答案，但這並沒有阻止人們對元宇宙的興趣和誇大其詞，因為企業看到了新的賺錢途徑。
我們從元宇宙的地平線上，看到企業在新生世界中開張營業，從Roblox和Fortnite等遊戲，到Sandbox和Decentraland等新創建的虛擬平台等。
同時，NIKE現在銷售虛擬訓練器，匯豐銀行在Sandbox擁有土地，而可口可樂、路易威登和蘇富比在Decentraland有業務。
元宇宙（metaverse）這個詞是作家尼爾・斯蒂芬森（Neal Stephenson）在近30年前創造的。在他的《潰雪》（Snow Crash）一書中，主人公在一個虛擬實境世界中為自己找到了更好的生活。
也許使這種虛構變成現實技術的最大膽的舉動出現在2021年10月。當時，臉書（Facebook）宣布改名為Meta，並開始投資數十億美元，將自己變成一家以元宇宙為重點的公司，這一願景在很大程度上由其創始人兼老闆馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）領導。
然而，這些巨額投資引起了股東的關注，其中一些人最近對該公司在虛擬實境技術上投入過多資金表示擔心。
而據宣稱查看了Meta公司內部備忘錄的The Verge網站去年10月的一篇報導表示，Meta公司開發的虛擬遊戲平台Horizon Worlds存在很多錯誤，並且沒有被員工很好地使用。
為Meta研發虛擬實境世界軟件的公司Improbable的首席執行官赫爾曼・納魯拉（Herman Narula）著有《虛擬社會》（Virtual Society）一書，但他並不相信祖克柏的願景。
他說：「為什麼我們想要元宇宙中的辦公室看起來像我們真正的辦公室？要建立新的虛擬創意空間的全部意義就在於擴展我們的體驗，而不是簡單複製我們在現實世界中已經擁有的東西。」
「但我確實認為元宇宙中會有很多工作——例如，我們將需要版主。」
元宇宙在調整（或監管）方面是有爭議的，不僅因為在技術上難以監控在虛擬世界中進行實時聊天的潛在數十億化身，而且因為這些化身可能會在此過程中創建大量數據。
史丹佛大學的一項研究發現，在虛擬實境中花20分鐘就可以提供超過200萬條獨特的身體運動記錄，這對於公司來說是一種豐富的新數據流。
《新技術經濟》是探索技術創新如何塑造新興經濟格局的系列叢書。在線安全公司HackerOne的聯合創始人亞歷克斯・賴斯（Alex Rice）認為，任何公司在考慮讓員工在元宇宙中隨意活動之前，需要經過對元宇宙設計的深思熟慮。
「設想在辦公室裡不經意的一次聊天，如果是發生在一個完全受監控的元宇宙環境中，它肯定會產生改變人生軌跡的後果。」
「人們可能會因為在與同事私下、非正式談話中說了一些話被直接解僱，因為這些僱員都受到企業的大規模監控。」
不過，《技術時事通訊》（Immersive Wire）的編輯湯姆・菲斯克（Tom Ffiske）認為現在就開始考慮在元宇宙中工作的情景還為時過早。
他說：「討論元宇宙仍然困難重重，定義仍然很不確定、需要推敲。雖然術語本身還在討論並無定論，但很難說我們將來是否真的會在元宇宙中工作。」
儘管沒有人完全了解元宇宙是什麼，但市場預測它的價值會看漲。麥肯錫建議到2030年元宇宙的市場價值將達到五兆美元，而管理諮詢公司Gartner預測，到2026年，世界上四分之一的人口將每天至少花一個小時在元宇宙中。
研究公司Canalys的首席分析師馬修・波爾（Matthew Ball）不同意這些樂觀的預測。在他看來，到2025年元宇宙中的大多數現在正在進行的商業項目將被關停。
他認為，每家公司都需要反省在元宇宙中的存在是否真的有必要，或者只是為了技術而使用技術。
他說：不是每個企業都需要VR眼鏡、或可視化虛擬模型來遠程與同事的化身打招呼。也不是每個企業都需要VR眼鏡來開會。Zoom和Teams功能強大，很有吸引力，這些聯繫方式能替代VR，而且幾乎沒有障礙，用起來還不那麼累贅。
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。