2023/01/11,
美加

美眾院議長麥卡錫通過極右派版議事規則，並兌現承諾成立「美中戰略競爭特別委員會」

美眾院議長麥卡錫通過極右派版議事規則，並兌現承諾成立「美中戰略競爭特別委員會」
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麥卡錫在去年期中選舉結果出爐後就曾表示，當選眾議院議長後，首要任務之一就是成立中國特別委員會。這個委員會將以揭露和打擊中共對美國網路、貿易與軍事威脅為主。10日針對美中戰略競爭特別委員會的決議案，在365票贊成、65票反對，其中包括146名民主黨與所有共和黨議員支持下通過。

美眾院議事規則過關，新議長麥卡錫通過首次考驗

（中央社）美國國會眾議院爭議性新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）9日通過了對他領導眾院能力的首次考驗，議員們以220對213票通過了議事規則包裹法案。

法新社報導，眾院民主黨領袖麥高文（Jim McGovern）形容，這套議事規則有如「極右派對美國的勒索」。相關表決展開之前，眾院甫歷經風波最大的一週。

麥卡錫經過了4天15輪投票，才克服極右派的反對而當選眾院議長。在共和黨新近取得主導權的眾院，議員險些為此爆發正面衝突。

身為麥卡錫在眾院副手的多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）在辯論展開時說：「上週一切討論的核心顯而易見，那就是華府四分五裂，當然這是我方的看法。」

「不僅華府四分五裂，眾院過去數年來的運轉方式也未能應對美國各地人民的問題。」

然而民主黨籍議員不滿地指出，麥卡錫為贏得議長選舉所達成的協議，嚴重限制了眾院議長所能扮演的角色，並將權力拱手讓給立場最極端的共和黨籍議員。

可公開取得的這55頁議事規則案載明，共和黨在民主黨籍總統拜登（Joe Biden）剩餘任期內的當務之急，以及共和黨會採取的操作程序。

首要措施之一是成立一個委員會以調查所謂的「政府武器化」，可望將矛頭瞄準司法部對前總統川普（Donald Trump）的調查行動。

許多議事規則是標準的保守政治作風，比如有些條款規定，議員必須以撙節其他方面支出來應對某一支出增加，而不得增稅。

不過新規則中也容許任一政黨的單一議員可提案表決以期罷免議長，這是右派議員設計的一道保險，可藉此迫使麥卡錫就範。

議事規則並規定眾院須審議各項右派議題，9日並將針對取消跨黨派通過的美國國稅局（IRS）追加經費案進行表決。

麥卡錫上任出擊，美眾院成立中國委員會因應挑戰

美國聯邦眾議院議長麥卡錫10日兌現選舉承諾。在民主黨議員的共同支持下，眾議院10日表決通過成立美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China），負責審查美中競爭。共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）將出任委員會主席。

麥卡錫在去（2022）年期中選舉結果出爐後就曾表示，當選眾議院議長後，首要任務之一就是成立中國特別委員會。這個委員會將以揭露和打擊中共對美國網路、貿易與軍事威脅為主。

10日針對美中戰略競爭特別委員會的決議案，在365票贊成、65票反對，其中包括146名民主黨與所有共和黨議員支持下通過。

麥卡錫在眾院發言時表示，落後共產中國，是對未來的最大擔憂之一，「我們花了數十年時間，通過歡迎中國加入全球體系的政策。作為回報，中國輸出壓迫、侵略與反美情緒。」

他表示，委員會將研究如何將就業機會從中國帶回美國、保護美國智慧財產權與美國農業等議題。中國委員會將是跨黨派合作的委員會，國會將以同一種聲音表達因應來自中國的諸多挑戰。

這個將由16名眾院議員組成的委員會，將由蓋拉格出任主席。蓋拉格表示，是時候以跨黨派方式回擊中共的侵略。今天跨黨派以壓倒性多數投票成立中國特別委員會，是朝這個方向邁進的重要一步。下一步是在委員會中加入認真的成員，帶著緊迫感開始工作。

麥卡錫於2020年5月在眾議院建立「中國工作小組」（China Task Force），小組成員皆為共和黨籍議員。今天中國特別委員會的成立，再次反映麥卡錫對中國挑戰的高度關切。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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