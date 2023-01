美眾院議長麥卡錫通過極右派版議事規則，並兌現承諾成立「美中戰略競爭特別委員會」

美眾院議事規則過關,新議長麥卡錫通過首次考驗

(中央社)美國國會眾議院爭議性新任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)9日通過了對他領導眾院能力的首次考驗,議員們以220對213票通過了議事規則包裹法案。

法新社報導,眾院民主黨領袖麥高文(Jim McGovern)形容,這套議事規則有如「極右派對美國的勒索」。相關表決展開之前,眾院甫歷經風波最大的一週。

麥卡錫經過了4天15輪投票,才克服極右派的反對而當選眾院議長。在共和黨新近取得主導權的眾院,議員險些為此爆發正面衝突。

身為麥卡錫在眾院副手的多數黨領袖史卡利塞(Steve Scalise)在辯論展開時說:「上週一切討論的核心顯而易見,那就是華府四分五裂,當然這是我方的看法。」

「不僅華府四分五裂,眾院過去數年來的運轉方式也未能應對美國各地人民的問題。」

然而民主黨籍議員不滿地指出,麥卡錫為贏得議長選舉所達成的協議,嚴重限制了眾院議長所能扮演的角色,並將權力拱手讓給立場最極端的共和黨籍議員。

可公開取得的這55頁議事規則案載明,共和黨在民主黨籍總統拜登(Joe Biden)剩餘任期內的當務之急,以及共和黨會採取的操作程序。

首要措施之一是成立一個委員會以調查所謂的「政府武器化」,可望將矛頭瞄準司法部對前總統川普(Donald Trump)的調查行動。

許多議事規則是標準的保守政治作風,比如有些條款規定,議員必須以撙節其他方面支出來應對某一支出增加,而不得增稅。

不過新規則中也容許任一政黨的單一議員可提案表決以期罷免議長,這是右派議員設計的一道保險,可藉此迫使麥卡錫就範。

議事規則並規定眾院須審議各項右派議題,9日並將針對取消跨黨派通過的美國國稅局(IRS)追加經費案進行表決。

麥卡錫上任出擊,美眾院成立中國委員會因應挑戰

美國聯邦眾議院議長麥卡錫10日兌現選舉承諾。在民主黨議員的共同支持下,眾議院10日表決通過成立美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China),負責審查美中競爭。共和黨聯邦眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)將出任委員會主席。

麥卡錫在去(2022)年期中選舉結果出爐後就曾表示,當選眾議院議長後,首要任務之一就是成立中國特別委員會。這個委員會將以揭露和打擊中共對美國網路、貿易與軍事威脅為主。

10日針對美中戰略競爭特別委員會的決議案,在365票贊成、65票反對,其中包括146名民主黨與所有共和黨議員支持下通過。

麥卡錫在眾院發言時表示,落後共產中國,是對未來的最大擔憂之一,「我們花了數十年時間,通過歡迎中國加入全球體系的政策。作為回報,中國輸出壓迫、侵略與反美情緒。」

他表示,委員會將研究如何將就業機會從中國帶回美國、保護美國智慧財產權與美國農業等議題。中國委員會將是跨黨派合作的委員會,國會將以同一種聲音表達因應來自中國的諸多挑戰。

這個將由16名眾院議員組成的委員會,將由蓋拉格出任主席。蓋拉格表示,是時候以跨黨派方式回擊中共的侵略。今天跨黨派以壓倒性多數投票成立中國特別委員會,是朝這個方向邁進的重要一步。下一步是在委員會中加入認真的成員,帶著緊迫感開始工作。

麥卡錫於2020年5月在眾議院建立「中國工作小組」(China Task Force),小組成員皆為共和黨籍議員。今天中國特別委員會的成立,再次反映麥卡錫對中國挑戰的高度關切。

