2023/01/11,
勞工

農曆春節連假10天，國定假日、例假日、休息日工資算法大不同

農曆春節連假10天，國定假日、例假日、休息日工資算法大不同
Photo Credit: 中央社

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勞動部昨天於記者會中說明「112年春節期間出勤及工資給付規定」，雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。若是在休息日當天出勤，前2小時須加乘1又1/3，後6小時則是加乘1又2/3；若是在國定假日出勤，應加倍發給工資。

（中央社）今（2023）年農曆春節連假10天，勞動部昨（10）日表示，這段期間若雇主徵得勞工同意來上班，工資的計算應視勞工是在國定假日、例假日、休息日出勤而異。

農曆年將至，除夕、春節初一至初三是國定假日。勞動部昨天於記者會中說明「112年春節期間出勤及工資給付規定」，雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛提醒，由於各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定在星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，雇主應與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。

黃維琛以月薪為新台幣3萬6000元的勞工、出勤8小時為例，推算平日每小時工資額為150元，分別計算國定假日及休息日薪資。

若是在休息日當天出勤，前2小時須加乘1又1/3，後6小時則是加乘1又2/3，合計當日薪資為1900元；若是在國定假日出勤，依《勞動基準法》第39條規定，應加倍發給工資，當天薪資為1200元。

至於例假部分，黃維琛強調，除非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

若是外送員，黃維琛進一步說明，則視外送員與平台業者之間協議規範處理；若是pizza店等店內員工外送，就依上述規範處理。

黃維琛再舉例，若是在春節期間短期間打工，也要遵守一例一休的規定，同樣就要安排工作5天有例假、休息日，國定假日就是加倍發給；若是按時薪計算，今年基本工資已調整為176元。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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