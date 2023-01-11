《平均地權條例》修法三讀整頓房市4大現象：預售屋限制換約有助與成屋價差縮小、檢舉獎金制恐被濫用
我們想讓你知道的是
立法院昨天三讀通過平均地權條例部分條文，修法5大重點包括限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制、解約申報登錄等。有學者認為，修正條例上路後，將掀體質不良建商倒閉潮；政府整頓房市亂象，整理專家、學者點出4大現象一次看。
（中央社）立法院會昨（10）日三讀通過平均地權修正條例部分條文，瞄準預售屋轉售炒作行為等加計重罰，其中更是建立私法人購買住宅採取許可制，市場預料將衝擊豪宅市場，有學者也認為，修正條例上路後，將掀體質不良建商倒閉潮；政府整頓房市亂象，整理專家、學者點出4大現象一次看。
立法院昨天三讀通過平均地權條例部分條文，修法5大重點包括限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制、解約申報登錄等。當中備受關注的是預售屋限制換約轉售、建立私法人購買住宅許可制，另外，建立檢舉獎金制度也讓專家擔心可能出現檢舉氾濫、浪費行政資源的情況。
1. 預售屋限制換約，有助於預售屋與成屋價差縮小
根據修正條文規定，簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰新台幣50萬至300萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，平均地權條例修法通過後，自住買家將會轉向成屋市場，預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近兩者的價格差距。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則指出，限制換約的優點是可以遏止炒作，但其實負面影響不少，例如一般民眾如果臨時有資金需求，賣屋變現的手續變得繁雜，使民間需求無法即時被滿足；對於私法人來說，因應市場現實操作的空間也因此被限縮。
2. 推案型態轉向成屋，體質不良建商恐掀倒閉潮
張旭嵐指出，成屋推案無法在工程期間銷售回收資金，建商的金流需求龐大，對財力有限的建商較不利，修法過後，預售屋限制轉售，勢必影響民眾購買意願，因此採高槓桿操作的中小型建商，預料將在修法後逐漸淡出新案市場。
前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則指出，當前利率偏高，金流較緊縮的業者恐面臨「賣越多賠越多」，甚至交屋困難，預估將掀起體質不良建商倒閉潮、高槓桿投資者金流出現狀況等，後續問題不少。
3. 設私法人購買住宅許可制，豪宅市場交易恐量縮
平均地權條例規定，私法人買受住宅應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，同時限制私法人取得房屋後，於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。
台灣房屋趨勢中心統計近年每坪單價新台幣200萬的豪宅交易，發現2022年交易的27筆豪宅交易中，有13筆都是以法人名義購屋，等於將近半數買家都是高資產族，透過自有公司或是另外開設資產管理公司的名義，來購置房產。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，私法人購置住宅採許可制對於豪宅買氣恐怕仍會造成衝擊，豪宅買氣來自2個部分，一個是本土的資金力量，一個則是海外回流的資金，若透過公司購屋的條件變更嚴苛，勢必會影響這些族群的購屋意願。
4. 平均地權條例設檢舉獎金制，專家憂心恐被濫用
平均地權條例明定，任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格、透過通謀虛偽交易，營造熱銷假象、利用違規銷售影響或加價轉售，且明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利。違者可按交易戶數，處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。
平均地權條例也建立檢舉獎金制度，民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具事證向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。
徐佳馨認為，重罰炒作、建立檢舉獎金制度立意良善，前者有嚇阻作用，後者可協助官方進行「抓漏」，但目前政府尚未正面表列檢舉標準，就怕未來會出現檢舉氾濫、挾怨報復等情況，導致行政資源被浪費。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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