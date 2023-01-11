德國國防委員會主席史琪曼訪台：對台軍售不在討論範圍，應從經濟面避免台海衝突

德國向來因重視與中貿易而在諸多議題上讓步備受抨擊，目前人在台灣訪問的德國自民黨副黨鞭佛格今（11）日表示，德國國內正在第一次討論對中關係的新戰略，他表示訪問團這次訪台有許多新觀點，他承諾會將這樣的觀點帶回德國的對中新戰略的討論。

由德國國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann），與自民黨副黨鞭佛格（Johannes Vogel）率領的自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團在1月9日至12日訪台，為今年第一個德國訪團，也是近4個月內第3個德國國會官方訪團來台訪問。

史琪曼今日於外交部記者會上表示，訪團多數成員都是第一次訪台，「重要的不只關注我們所在的區域，亞太區域也正面臨挑戰」，她說烏克蘭戰爭打了將近一年，對德國、歐洲、甚至整個世界都是挑戰；烏克蘭局勢改變了很多，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也認為，烏克蘭戰爭開啟了一個新時代，「在這個新時代的開始，我們來到台灣，和台灣一起共享民主自由的生活方式。」

史琪曼也提到，「中國駐德大使得知我們的訪問不是很高興，但我們也不以為意。這是一個好現象，畢竟德國是一個自由國家，中國駐德大使可以表達他的意見，我們身為德國國會議員也能想去哪就去哪。」

德國國會本次訪台，中國外交部發言人汪文斌9日引述德國的歷史傷痛痛批，「台灣問題的根源恰恰是當年叢林法則、霸權主義、殖民主義、軍國主義在世界橫行，中國深受其害。德國在這方面有著深刻而慘痛的歷史教訓。」

賣武器給台灣不是討論重點，德國從經濟面向避免台海衝突

德國政府正在研擬對中戰略草案，預料將於2月中的慕尼黑安全會議後對外發布。佛格表示，德國國內正在、也是第一次討論對中關係的新戰略，他說這個「新中國戰略」應該納入經濟層面：「德國長期依賴中國市場，如何重新平衡很重要」，佛格說，理念相近夥伴應該更團結，帶來更多合作，不只與歐盟，與大西洋另一端的美國與加拿大，甚至澳洲、紐西蘭、韓國、日本的合作，都應該是德國對中新戰略的一部分。

佛格說，中國在習近平領導下大有改變，各國的對中政策也必須改變，他說德國很重視的「道德義務」，就是盡可能避免台海出現軍事衝突，從經濟面向避免台海衝突這方面「德國很有能力」，這個面向在這次訪台中也受到很大的鼓舞，他承諾會將這樣的觀點帶回德國的對中新戰略的討論裡。

不過德國經濟長期依賴中國，怎麼說服德國人因為自由民主而支持台灣？佛格透露，這是德國目前正在討論戰略的一部分，德國也討論對中國有關的壓力測試，希望對中國依賴程度更透明、以加速戰略討論的進程。佛格表示，俄烏戰爭已經改變了德國許多中小企業、特別是工業領域，大家都在重新檢討如何降低對威權國家的依賴程度、多角化經營。

被問及如果中國入侵台灣，德國是否願意對台提供武器？史琪曼表示，德國交付了價值超過2000億歐元的武器給烏克蘭，但兩岸問題沒有那麼多軍事方面的討論，反而比較多是從經濟面向討論；她表示此次訪問台灣，接觸到所有各級官員他們提出的問題從不是「希望德國賣武器」或「交付武器給台灣」，對訪團提出的問題是如何增進與台德經貿關係，以及降低對中國貿易與經濟依附的問題，「對台灣銷售武器，一直不是一個討論中的問題。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / Abby Huang 德國國防委員會主席史琪曼（中）出席訪台記者會。

德國國會訪團本次來台著重經濟層面交流，昨（10）日下午前往新竹科學園區參訪，被問及台灣對德國擺脫中俄依賴有貢獻？佛格表示，希望台灣與德國雙方都有更多投資，雖然個別企業想投資什麼他無法置喙，但他鼓勵德國、台灣的企業與官方，如要採購火車、列車等應優先採購德國科技。

不過史琪曼表示，本次訪台並沒有與台積電有任何接觸。

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核稿編輯：羅元祺