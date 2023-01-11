2023/01/11,
印太

越南觀光業開放後仍未見起色，對觀光客詐錢和申請簽證不便是主因

越南觀光業開放後仍未見起色，對觀光客詐錢和申請簽證不便是主因
疫情之前的知名網紅景點「河內火車街」。Photo Credit: GettyImages

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根據《VN Express》報導指出，上週有日本遊客一家人，從河內內排國際機場的國際航站坐出租車到國內航站，這一公里車程被收取了100萬越南盾（約42.61美元）。在越南，一公里的出租車車程通常不到1美元，而這還不是唯一例子，今年元旦，兩名泰國遊客在北部高地度假小鎮沙垻（Sa Pa）一家餐廳用餐時，被收取了比實際價格要高出三倍92萬5000越南盾。

越南於去年（2021）3月15日開放邊境，是首批全面開放旅遊業的東南亞國家之一，不過旅遊業重開後卻仍遠落後於鄰國，2022年僅有370萬名外國遊客入境，比目標低了約70%，有媒體報導，對觀光客的欺騙行為和簽證政策是影響越南旅遊的主要原因。

根據《VN Express》報導指出，上週有日本遊客一家人，從河內內排國際機場的國際航站坐出租車到國內航站，這一公里車程被收取了100萬越南盾（約42.61美元、新台幣1298元）。在越南，一公里的出租車車程通常不到1美元，而這還不是唯一例子，今年元旦，兩名泰國遊客在北部高地度假小鎮沙垻Sa Pa）一家餐廳用餐時，被收取了比實際價格要高出三倍92萬5000越南盾（約新台幣1201元）。

到河內旅遊的外國遊客Elisa表示「到處都有人被騙」，在商店和市場都被超收錢，而乘坐Grab從朔山縣到河內，全程31公里，固定價格為35萬越南盾，司機卻要求支付50萬越南盾（約新台幣649元），若打客服電話也沒有會說英語的客服人員能協助溝通。

越南當局目前已在積極處理欺騙遊客的情況，對於向泰國遊客超收費用的餐廳已被罰款750萬越南盾（約新台幣9736元），而對觀光客詐錢的肇事者，也會被罰款100萬越南盾（約新台幣1298元）至500萬越南盾（約新台幣6490元）。

曾帶領越南旅遊團的前美國戰地記者羅賓遜（Carl Robinson）對此現象表示，越南旅遊業的總體問題是「回頭客的多寡」，若前來旅遊有不好的經驗，遊客會把它（越南）從名單上劃掉，然後就不再回來。

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Photo Credit: GettyImages
越南知名觀光景點：位於胡志明市的聖母殿主教座堂

而除了對觀光客詐錢行為影響越南旅遊聲譽外，越南簽證政策也是旅遊業未興盛的原因之一。目前越南允許25個國家/地區的旅客免簽證入境，來自歐洲、日本和韓國的遊客可免簽在越南停留15天，但相較之下，泰國的免簽國多達50多個，更允許免簽遊客停留達45天。由於歐美遊客的旅行時間往往更長，在彌補中國遊客流失的前提下，越南似乎未在旅遊競爭中取得優勢。

之前也有報導指出，台灣民眾雖然想赴越南旅遊，卻因取得入境批文、簽證流程複雜且所費不貲而卻步。根據規定，台灣民眾若要入境越南，辦理簽證前還要先取得入境批文，且還不含簽證規費在內，僅僅取得入境批文就要新台幣2000至3000元，辦理好南觀光簽證就要花新台幣5000元不等，價格較疫情前漲了3倍，因此疫情前台灣雖是越南第4大旅客來源國，但如今簽證貴又難辦，赴越旅遊熱度大減。

旅遊業佔越南國內生產總值的10%左右，政府希望到2030年將比例提高到15%至17%。若要達到此標準尚還需要時間。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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