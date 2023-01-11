2023/01/11,
印太

外籍漁工長期出海無法與外界聯繫，人權團體籲應規定台灣遠洋漁船需提供Wi-Fi

外籍漁工長期出海無法與外界聯繫，人權團體籲應規定台灣遠洋漁船需提供Wi-Fi
圖為台灣的漁民在屏東的港口將船上漁獲卸下。Photo Credit: GettyImages

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人權團體近期發起連署，指出台灣在全球漁業中具領導角色，應保障漁工於海上享有使用Wi-Fi的權利。此外，台灣也確實承諾要將國際勞工組織《漁業工作公約》（C188人權公約）國內法化。根據該公約規範，船上所有漁工應能合理使用通訊設備。

台灣的遠洋漁船船隊規模為全球第二大，其中，有逾22000名漁工在台灣遠洋漁船船隊工作，多數為來自印尼、菲律賓和越南的外籍漁工。在遠洋漁船上工作的漁工，由於沒有足夠的通訊設備，可能面臨長期在海上無法與外界聯絡的狀況。因此，有人權團體發起連署，呼籲台灣政府應規定遠洋漁船需提供安全Wi-Fi供外籍漁工使用。

「全球勞工正義（GLJ-ILRF）」在聯署網站上指出，一位在台灣漁業工作的外籍漁工Nofian，在2011至2014年間，其所屬的遠洋漁船每15個月才會進港一次。當時，由於漁船上的通訊設施皆未提供給Nofian使用，使其長期無法與妻子和孩子聯絡。直至漁船到港後，他才得知其薪水並未定期匯回家中，最終妻子也另結婚嫁，並將3名子女留下。

事實上，Nofian的故事並非特例。「全球勞工正義」指出，遠洋漁工出海可能會長達十個月，而在海上期間，皆無法與外界聯絡。

因此，這份由「印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）」、「台灣人權促進會」、「海星海員中心（Stella Maris Kaohsiung） 」、「全球勞工正義」以及「憫研顧問 （Humanity Research Consultancy）」等團體發起的連署，便是期望台灣政府能正視此問題。

全球勞工正義表示，台灣在全球漁業中具領導角色，應保障漁工於海上享有Wi-Fi的權利。此外，台灣也確實承諾要將國際勞工組織《漁業工作公約》（C188人權公約）國內法化。據該公約規範，船上所有漁工應能合理使用通訊設備。

全球勞工正義在其發布的報告中指出，泰國已在2019年批准《漁業工作公約》，依法強制要求遠洋漁業部門的船員使用衛星通信；韓國政府則早在2016年時就宣布一項衛星通信規定，要求處在海外數月或數年的遠洋船隻，船員與漁工需能夠全天候使用電子郵件和社交網路服務（SNS）消息。

此外，中國也有一家國有企業建立「海洋衛星寬頻」（Ocean Satellite Broadband ）服務，將現有衛星寬頻服務與5G技術結合，在漁船上安裝移動的Wi-Fi站點。2020年，浙江省舟山地區就有超過1350艘船舶安裝衛星寬頻設施。

全球勞工正義指出，現今的科技技術，已讓在海上提供Wi-Fi不再是一件障礙。許多在沿海和遠海航行的貨船、私人遊艇和遊輪都會在船上提供Wi-Fi。 因此，他們呼籲，各國政府應頒布立法，使Wi-Fi成為海上船員與漁工的必備項目，並與相關行業合作，提供架設Wi-Fi的資金和克服其他障礙。

中央廣播電台》報導，台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣漁船為了到英屬福克蘭群島領海進行漁撈作業，皆會配合當地法規裝設Wi-Fi並提供船員使用。由此可見，讓船員享有基本通訊權利，是船主能力所及的事情，也是本來就應納入營運成本內的部分。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華則指出，「低軌衛星」是目前降低裝設Wi-Fi成本的解方之一。因此，船主不應以「沒錢」為藉口犧牲人權。漁業署若強制船主裝設並開放Wi-Fi的使用，將有助於改善漁工的勞權和心理健康。

去年11月25日，「全球勞工正義」、「英國憫研顧問」，以及「印尼海員同鄉聯誼會」等團體便為此議題前往漁業署拜會。

會後，漁業署在新聞稿中表示，他們認同遠洋漁船上Wi-Fi對船員的重要性，但因現階段海上網路通訊設備以及傳輸費用昂貴，漁業署將依漁業與人權行動計畫，研擬補助船主購置Wi-Fi設備每艘最高30萬元、通訊費每月8000元。預計4年總計補助設備費60艘、通訊費110艘，鼓勵船主裝設提供Wi-Fi。

漁業署表示，他們將持續推動遠洋漁船設置Wi-Fi分享給船員使用，並已要求新建漁船應符合「C188人權公約」標準，包括改善漁船生活起居、建置「外籍船員互動服務平台」供船員瞭解漁船與岸上設施資訊，以及確保薪資全額直接給付船員等。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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