2023/01/11,
政治

數位性暴力四法三讀通過：增訂移除影像、被害人保護措施，民團籲加強幼兒教育降低性誘騙風險

數位性暴力四法三讀通過：增訂移除影像、被害人保護措施，民團籲加強幼兒教育降低性誘騙風險
時代力量立委王婉諭（中）9日偕兒童福利聯盟資深主任李宏文（右）、台灣展翅協會秘書長陳逸玲（左）等在立法院舉行記者會表示，除了修法增訂處理性私密影像法源，也應限制犯罪帳號的使用權限，避免影像下架後又被同一帳號轉貼，呼籲政府應完善下架機制｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

雖然行政院已增訂「移除影像」的法源依據，也為被害者提供各項保護措施，但立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體仍認為有部分修改的必要，因此在9日召開記者會，提出幾項修法主張。王婉諭建議，網路業者不應只盡「移除影像」的義務，還應對濫用服務的使用者進行處置，例如：限制犯罪帳號的使用權限等。

立法院昨（10）日三讀通過數位性暴力相關四法修正草案，修改法源涉及《刑法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人權益保障法》、《兒童及少年性剝削防制條例》，期望透過專章保護、加重罪責、配套措施等方向，為受害者提供保障。

隨著網路普及，新型態的性犯罪行為層出不窮，被害人權益受損的方式不再限於言語及身體的侵害，例如：韓國N號房事件利用陌生女性私密影像進行勒索，又如網紅小玉以「Deepfake換臉」方式，製作不實影像，並對外散布、營利。

有鑑於此，許多立委提出修訂專法的必要性，民團也同時呼籲應積極推動立法，於是政府於2022年初，同步增修性暴力犯罪防治四法，以期建立更全面的性暴力防護網。

行政院版本

行政院與司法院於2022年跨院合作修訂的數位性暴力修法內容，主要針對「犯罪前刑法嚇阻」、「犯罪後保護被害人」、及「阻止加害人再犯」三方面著手。

犯罪前刑法嚇阻

  • 增訂專章：增訂「性影像」定義及「妨害性隱私及不實性影像罪」專章，明定「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」等4種犯罪行為的樣態及罪責。
  • 加重處罰：加重不法拍攝、製造、散布兒少性影像者的刑責。

犯罪後保護被害人

  • 建立事後移除及沒收機制：要求網路業者得知犯罪情事時，先行限制瀏覽、移除犯罪相關資料、並通知警察機關及保留相關資料以供司法調查；沒收拍攝、製造兒童或少年性影像等工具或設備。
  • 提供保護措施：提供法律訴訟、心理諮商、身分保密等措施；增訂被害人保護命令制度，以維護被害人尊嚴、安全及訴訟權益。

防止加害人再犯

  • 加害人懲處：加害人除刑法處罰外，還必須進行身心治療、輔導或教育、觀護特殊處遇、警察機關登記報到及查訪等監督輔導措施。

雖然行政院已增訂「移除影像」的法源依據，也為被害者提供各項保護措施，但立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體仍認為有部分修改的必要，因此在9日召開記者會，提出幾項修法主張。

《ETtoday新聞雲》報導，王婉諭建議四個修法方向，首先網路業者不應只盡「移除影像」的義務，還應對濫用服務的使用者進行處置，例如：限制犯罪帳號的使用權限等。

再者，針對成人性私密影片，業者應比對平台中所有同一的性影像，並整批下架；另外，政府也應鼓勵或要求業者自律、建立移除內容機制、及受害人申訴管道等。最後，法律應明定業者有正當理由無法儘速下架影像時不予受罰，不過主管機關仍可持續要求業者改善的規定。

《聯合新聞網》也引述勵馨基金會副執行長王淑芬說法，2022年勵馨服務的105位兒少性剝削對象中，有51.43％受數位性暴力的威脅，顯見網路對兒少造成不小的傷害。

不過他認為，行政院版條文中「客觀上足以引起性慾或羞恥行為的影像或電磁紀錄」的寫法非常不妥，不僅正在汙名化，也間接給被害人貼上標籤。

立法院最終通過版本

參採各界建議後，立法院於昨（11）日三讀通過數位性暴力相關四法的修正案。

  • 業者移除影像義務：網路平台業者被要求先行限制瀏覽、移除性影像相關網頁，及保留犯罪網頁180天供檢警司法機關調查的義務，若未盡移除義務，將處以新台幣60萬元以下罰鍰，並限期改善，若遲遲未改善得按次處罰。
  • 兒少性影像被害人：主管機關應透過資訊系統比對，協助移除被害人性影像，同時提高犯罪罪責：拍攝、製造者處以三年以上十年以下有期徒刑（原為三年以上七年以下）、散布者處一年以上七年以下有期徒刑（原為三年以下）、持有者從行政法修正為刑法，境外散布者也同樣納管。
  • 成人性影像被害人：準用性侵害被害人保護服務措施，包含了「被害人身分隱私保密」、「刑事司法程序保障」、「保護扶助服務」及「性影像移除及下架機制」等。強暴、脅迫加害者得適用性侵害加害人處遇及登記報到查訪規定。
  • 被害者保護措施：衛福部也會建置集中處理中心，被害者可向處理中心提出線上申訴，中心會要求網路業者限制瀏覽或移除性影像。

《聯合新聞網》指出，婦女救援基金會認為，該項修正法的推動有助於補足修法前法令不足的問題，以及服務被害人遭遇的實務困境，具有健全司法的保護機制的實質效益。

修法通過後，婦援會也積極呼籲，將數位性隱私教育提前至幼兒園及家長層面，以降低兒童被性誘拐、性誘騙的風險。

此外，針對實務執行流程，他們認為應該加強司法、警政、社政、學校等網絡相關人員專業訓練，政府也應邀請學者、民團、基層網路人員來討論相關執行辦法，以符合被害人實際需求。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。