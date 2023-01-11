數位性暴力四法三讀通過：增訂移除影像、被害人保護措施，民團籲加強幼兒教育降低性誘騙風險
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雖然行政院已增訂「移除影像」的法源依據，也為被害者提供各項保護措施，但立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體仍認為有部分修改的必要，因此在9日召開記者會，提出幾項修法主張。王婉諭建議，網路業者不應只盡「移除影像」的義務，還應對濫用服務的使用者進行處置，例如：限制犯罪帳號的使用權限等。
立法院昨（10）日三讀通過數位性暴力相關四法修正草案，修改法源涉及《刑法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人權益保障法》、《兒童及少年性剝削防制條例》，期望透過專章保護、加重罪責、配套措施等方向，為受害者提供保障。
隨著網路普及，新型態的性犯罪行為層出不窮，被害人權益受損的方式不再限於言語及身體的侵害，例如：韓國N號房事件利用陌生女性私密影像進行勒索，又如網紅小玉以「Deepfake換臉」方式，製作不實影像，並對外散布、營利。
有鑑於此，許多立委提出修訂專法的必要性，民團也同時呼籲應積極推動立法，於是政府於2022年初，同步增修性暴力犯罪防治四法，以期建立更全面的性暴力防護網。
行政院版本
行政院與司法院於2022年跨院合作修訂的數位性暴力修法內容，主要針對「犯罪前刑法嚇阻」、「犯罪後保護被害人」、及「阻止加害人再犯」三方面著手。
犯罪前刑法嚇阻
- 增訂專章：增訂「性影像」定義及「妨害性隱私及不實性影像罪」專章，明定「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」等4種犯罪行為的樣態及罪責。
- 加重處罰：加重不法拍攝、製造、散布兒少性影像者的刑責。
犯罪後保護被害人
- 建立事後移除及沒收機制：要求網路業者得知犯罪情事時，先行限制瀏覽、移除犯罪相關資料、並通知警察機關及保留相關資料以供司法調查；沒收拍攝、製造兒童或少年性影像等工具或設備。
- 提供保護措施：提供法律訴訟、心理諮商、身分保密等措施；增訂被害人保護命令制度，以維護被害人尊嚴、安全及訴訟權益。
防止加害人再犯
- 加害人懲處：加害人除刑法處罰外，還必須進行身心治療、輔導或教育、觀護特殊處遇、警察機關登記報到及查訪等監督輔導措施。
雖然行政院已增訂「移除影像」的法源依據，也為被害者提供各項保護措施，但立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體仍認為有部分修改的必要，因此在9日召開記者會，提出幾項修法主張。
據《ETtoday新聞雲》報導，王婉諭建議四個修法方向，首先網路業者不應只盡「移除影像」的義務，還應對濫用服務的使用者進行處置，例如：限制犯罪帳號的使用權限等。
再者，針對成人性私密影片，業者應比對平台中所有同一的性影像，並整批下架；另外，政府也應鼓勵或要求業者自律、建立移除內容機制、及受害人申訴管道等。最後，法律應明定業者有正當理由無法儘速下架影像時不予受罰，不過主管機關仍可持續要求業者改善的規定。
《聯合新聞網》也引述勵馨基金會副執行長王淑芬說法，2022年勵馨服務的105位兒少性剝削對象中，有51.43％受數位性暴力的威脅，顯見網路對兒少造成不小的傷害。
不過他認為，行政院版條文中「客觀上足以引起性慾或羞恥行為的影像或電磁紀錄」的寫法非常不妥，不僅正在汙名化，也間接給被害人貼上標籤。
立法院最終通過版本
參採各界建議後，立法院於昨（11）日三讀通過數位性暴力相關四法的修正案。
- 業者移除影像義務：網路平台業者被要求先行限制瀏覽、移除性影像相關網頁，及保留犯罪網頁180天供檢警司法機關調查的義務，若未盡移除義務，將處以新台幣60萬元以下罰鍰，並限期改善，若遲遲未改善得按次處罰。
- 兒少性影像被害人：主管機關應透過資訊系統比對，協助移除被害人性影像，同時提高犯罪罪責：拍攝、製造者處以三年以上十年以下有期徒刑（原為三年以上七年以下）、散布者處一年以上七年以下有期徒刑（原為三年以下）、持有者從行政法修正為刑法，境外散布者也同樣納管。
- 成人性影像被害人：準用性侵害被害人保護服務措施，包含了「被害人身分隱私保密」、「刑事司法程序保障」、「保護扶助服務」及「性影像移除及下架機制」等。強暴、脅迫加害者得適用性侵害加害人處遇及登記報到查訪規定。
- 被害者保護措施：衛福部也會建置集中處理中心，被害者可向處理中心提出線上申訴，中心會要求網路業者限制瀏覽或移除性影像。
據《聯合新聞網》指出，婦女救援基金會認為，該項修正法的推動有助於補足修法前法令不足的問題，以及服務被害人遭遇的實務困境，具有健全司法的保護機制的實質效益。
修法通過後，婦援會也積極呼籲，將數位性隱私教育提前至幼兒園及家長層面，以降低兒童被性誘拐、性誘騙的風險。
此外，針對實務執行流程，他們認為應該加強司法、警政、社政、學校等網絡相關人員專業訓練，政府也應邀請學者、民團、基層網路人員來討論相關執行辦法，以符合被害人實際需求。
新聞來源
- 性侵防治法修法條文恐「性污名化」！婦團籲再協商、加強影像下架（ETtoday新聞雲）
- 數位性暴力4法三讀通過 婦團籲制定流程、訓練專業人員（聯合新聞網）
- 立委王婉諭籲「完善影像移除機制」 杜絕侵害性隱私（聯合新聞網）
延伸閱讀
- Deepfake換臉A片案小玉判賠100萬元，黃捷：感謝法官給公道，但更迫切的是數位性暴力修法
- 民團提性暴力犯罪防治四法三大破口，呼籲納入「威脅散布合意拍攝的性私密影像」
- 立院修法通過散布性影像最重判5年、賣Deepfake謎片最重7年，但「24小時下架」未有共識
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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