TNL+ 2023/01/15,
心理

《灌籃高手》角色人格剖析（下）：從五大性格分析，為什麼櫻木和流川楓一開始容易起爭執？

《灌籃高手》角色人格剖析（下）：從五大性格分析，為什麼櫻木和流川楓一開始容易起爭執？
Photo Credit:双喜電影提供

我們想讓你知道的是

安西教練觀察著每位球員的特質，把他們擺在合適的位置，讓他們能夠發揮特色，並且激發他們的潛力。他讓三井壽找回打球的初衷，他讓流川楓學會了傳球與分享，他讓櫻木正視自己的責任。他從不主動介入，看起來非常無為而治，但是他也默默建構球隊的默契，以及彼此配搭的運作體系，運籌帷幄許多事情都掌握在他謹慎的思維中。

宮城良田

台北双喜電影《灌籃高手The_First_Slam_Dunk》五位主角
Photo Credit: 双喜電影提供
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圖片來源：林俊成

觀察力敏銳，直覺性佳。會在恰當的時候選擇合理的技術動作，保持穩定的心理素質，身高不高，但是動作敏捷、速度很快，抄截是他的強項，體能很好。赤木曾經腳受傷不能上場的經驗，三井和流川楓曾經因為體力不支而無法繼續比賽，櫻木雖然體能很好，但是常常犯規離場。所以，宮城良田是在湘北球隊比賽中，唯一個沒有被換下場的球員。

他雖然沒有像其他隊友那樣光芒萬丈，但卻非常謙虛、聰明、低調；他不像其他人有追求全國第一的期盼，但是打球就只是希望看到喜歡的人對他笑，為了所愛的人付出，不求回報的純真；也對於隊友的軟弱總是能夠敏銳地感受到，並且適時給予鼓勵與協助，或許就是他獨特的魅力，也是他親和力表現的地方。

他沒有其他人的耀眼魅力，但面對對手時，他始終堅守崗位，打好每一場比賽。對他來講，他相信自己就是湘北隊的首席後衛。而且速度是他的強項，畢竟天下武功，惟快不破，就像和山王的比賽，他用速度突破了對手的聯防。他的體力很好，對於許多硬戰總是能堅持到最後，如果以職場來講，他可說是效率和執行力的代表。

  • 宮城良田的未竟事宜

哥哥三年前出海釣魚後就再也沒有回來，所以他在海邊建個秘密基地，用來想念他哥哥。宮城良田存在生命中的「未竟事宜」，這是完形心理學提出的概念，個體過去某些重要情緒未能充分表達，被壓抑而產生遺憾，這些情緒會從當下的生活中不時浮現，干擾當下與他人的互動，當然也會影響與自我連結，這種情況會產生一種茫然。

在心理治療裡，這類的議題需要增進個案的自我覺察能力，充分體驗此時此地的經驗與感覺，進而覺察過去未竟事宜所造成的內在衝突，以統整人格、發揮潛能。個人只要充分自我覺察，就能擁有在環境中具有自我調整的能力。人有能力擔負自己的責任，並透過自我覺察成為一個統整的人（unify of the person）。從宮城良田身上，如果仔細觀察，或許不難覺察這樣的歷程改變。

赤木剛憲

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Photo Credit: 《灌籃高手》
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圖片來源：林俊成

有卓越的領導才能，也是湘北球隊的精神支柱。在團隊中勇挑重擔，技能高超，能夠開拓創新，表現出卓越。原本差點失去方向，直到櫻木、流川楓、三井、宮城等人的加入，讓赤木看到了曙光。「氣勢，湘北的氣勢」，並且有顧全大局的高度，「日本首席中鋒讓給你沒關係，可是全國第一（湘北）絕不能退讓！」是一種犧牲小我、完成大我氣度的展現。

  • 人不可貌相：肢體動作表現優異，也是一種智能展現

過去認為高中體育班的學生，會有「四肢發達、頭腦簡單」的直覺偏見，很多人認為在校獲得好成績就是聰明，過去也認為高智商就是聰明的指數，但智力商數通常都是透過智力測驗獲得，但智力測驗通常都著重在語文和數理方面的能力，卻忽略了其他像是音樂、藝術、人際、社交等能力。

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