中國防疫大轉彎是受「白紙運動」影響，還是「被動破防」別無選擇？
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《新華社》發布長文解釋中國在短時間內政策大轉彎是出於「科學決策」，文中也罕見提到去年11月底民眾對於政策的不滿。 《聯合早報》對此刊文稱，此文實際上是間接承認「白紙運動」逼中國政府改變抗疫思路。不過也有專家認為，宣佈解封是因為疫情失控別無選擇。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
在實施嚴格疫情防控三年後，中國政府於1月8日將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染正式調整為「乙類乙管」，不再對感染者實行隔離措施、不再進行社區全員核酸篩查，取消入境人員核酸檢測。《新華社》於同日刊登了題為〈中國戰『疫』進入新階段——我國因時因勢改善疫情防控措施紀實〉萬字長文，稱疫情防控進入新階段是「因時因勢科學決策」。
防疫是「硬戰」
該文章稱，隨著病毒的演變，傳播速度快的特點越來越突出，病毒致病力減弱的特點也越來越明顯，防疫猶如一場「硬戰」：一面是Omicron隱匿傳播、免疫逃逸能力不斷增強，快速識別、追蹤、診斷和隔離的難度增加；一面是新冠疫情三年的持續影響，疲憊、焦慮、緊張等複雜情緒開始蔓延，防疫成本日益加大。
文中提到，兩場改變政策方向的關鍵會議，分別是11月10日的中共中央政治局常務委員會會議，和12月6日的中共中央政治局會議。在常務委員會會議的隔天，國務院聯防聯控機制隨即提出「改善防疫二十條」，當時的報告指出：「考慮到病毒致病性下降、我國疫苗接種率較高、高效統籌疫情防控和經濟社會發展等，有必要繼續推進防疫政策措施的改善調整。」而在政治局會議的次日，國務院聯防聯控機制發布了「新十條」，進一步放寬疫情限制。
《聯合早報》：官媒承認放開受「白紙運動」影響
值得注意的是，《新華社》的文章也提及了引發各地民眾響應的「白紙運動」：「2022年11月下旬，一些群眾反映部分地區『靜默』管理、『層層加碼』等防控問題，引起高度關注。」文章也寫道：「14億多人口的中國，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，廣泛凝聚共識、科學決策，成為防控策略調整的關鍵。」
對此，新加坡媒體《聯合早報》引述學者指出，《新華社》的文章等於間接承認「白紙運動」倒逼中國政府改變抗疫思路，並反映了「過去長時間清零僅是『緩兵之計』，官方之前並沒有過渡到後清零時代的清晰規劃。」
新加坡南洋理工大學學者覃夢奇向《聯合早報》表示，官媒發布的長文間接承認烏魯木齊大火加速促使清零政策走入歷史，讓執政黨轉向民眾提出的防疫鬆綁訴求。
美媒《華爾街日報》先前也報導，中國防疫政策大轉彎鬆綁，是因為中國領導人習近平在二十大後收到許多令他震驚的訊號，包括出口數字下降及「白紙運動」，讓他得知「動態清零」已是社會經濟動蕩的根源。
中國國家主席習近平12月1日與來訪的歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）會晤後，據一名歐盟高層官員透露，米歇爾在會晤中問及有關防疫限制和近期的抗議活動。習近平對抗議活動作出解釋稱，人們在經歷三年的新冠疫情後感到沮喪，抗議主要人群是大學生或年輕人。
政治、經濟、社會多重原因
新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者陸曦則認為，中國早在前年就傳出防疫層層加碼的亂象，近期又突然大幅放開，有可能讓民眾感到公共政策不可預測，進而失去人民對政府的信任。
政治評論員、獨立學者鄧聿文向《德國之聲》表示，白紙運動對於中國改變清零是有一定影響的。他指出：「中國會改變抗疫的思路其實有兩個因素：除了去年11月底的抗議之外，還有另一個因素就是經濟。去年11月經濟再度下滑，當時又正好爆發了『白紙運動』，所以這應該是兩個因素疊加在一起的結果。」
《華爾街日報》在「習近平放棄動態清零的來龍去脈」一文中指出政治、經濟、社會多個層面的壓力對防疫政策改變的影響。從經濟層面看，「實施封控讓中國付出了高昂代價，國內出口和零售銷售大大減少，地方財政捉襟見肘，部分民眾被逼到幾乎崩潰的地步」，從社會和政治層面看，鄭州富士康員工抗議並與警察發生衝突，「這些抗議活動一定程度上是為了反對嚴格的防疫措施。富士康創始人郭台銘（Terry Gou）警告稱，動態清零管控措施對中國在全球供應鏈中的地位構成威脅」；「去年11月26日和27日，中國一些經濟發達的大城市爆發了抗議活動。一些抗議者直言不諱地批評習近平和中共，上述官員和顧問說，這種罕見的民憤表達，引起了習近平和他核心圈子成員的警惕。」
其他看法：解封是因為別無選擇
不過，關於中國政府為何突然開放也有另一種看法。長期關注中國防疫，曾呼籲中國改變「清零」策略的德國傳染病學家、微生物學家凱庫勒（Alexander Kekulé）接受《德國之聲》訪問時表示：中國政府決定放開的真正原因在於Omicron已經在中國蔓延開了。
他指出：「所謂的政策改變不是中國政府主動的，而是對認識到疫情已經失控的回應，他們已經別無選擇。」凱庫勒補充：「北京會毫不猶豫地阻止任何形式的示威，並控制網路上的言論，所以我認為這不是真正的原因。」
世界衞生組織的公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）也曾在去年12月中旬表示，早在中國解除嚴格的防疫措施之前，新冠病毒就已在該國「密集傳播」，因此他認為「中國病例爆炸性增長並不是因為取消了新冠限制」。不過，他對於中國政府轉變政策持肯定態度：「我相信中國當局已經從戰略上決定，對他們來說，這（清零政策）不再是最好的選擇。」
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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