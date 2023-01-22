TNL+ 2023/01/22,
動漫

【動畫】《孤獨搖滾》：只有「孤獨」或只有「搖滾」，都無法引起當代如此巨大的共鳴

【動畫】《孤獨搖滾》：只有「孤獨」或只有「搖滾」，都無法引起當代如此巨大的共鳴
圖片來源：《孤獨搖滾》

我們想讓你知道的是

整部作品都能感受到製作組濃濃的愛意，那些流暢不已的場面都是畫師傾注了愛意繪製的精品，處處都能感受到團結Band四人的可愛之處。倘若製作組只偏重了孤獨或搖滾的主題，我想都不會讓《孤獨搖滾》這部作品引起這麼大的迴響。

不需要也不必成為下一部《K-ON！》

或許很多人想到女高中生、樂團，立刻聯想到的是《K-ON！輕音部》，這部最終贏下2022年的秋季新番最高口碑的《孤獨搖滾》卻從來沒打算復刻前輩的特色，四個女孩所組成的「團結Band」不是輕鬆的社團活動，而是已經在LIVE HOUSE「STARRY」開始活動的新生樂團。

如果說《K-ON！》是「日常為主、樂團為輔」的萌系漫畫；那麼《孤獨搖滾》就是「樂團為主、日常為輔」的詼諧四格漫畫作品。動畫製作團隊抓住了原作，並且在此之上進行大幅度且非常有愛的「加戲」，比如表演形式並不拘泥於二次元作畫，各式實寫鏡頭，或是各種風格化作畫，也都生產了當季大量的迷因：

1
圖片來源：網路迷因圖

即使目前同樣掀起了因動畫而對音樂感興趣的熱潮，作品好口碑也從一開始的動畫宅、日本搖滾圈、逐步擴散到外圍一般人的「出圈系」作品，但《孤獨搖滾》命中的客群始終與《K-ON！》不完全相同，不需要也不應該被稱為下一部《K-ON！》，只要純粹享受這部聚焦於「孤獨」與「搖滾」的好作品就好。

1
圖片來源：《孤獨搖滾》

管你是陰角陽角，通通都去玩搖滾！

近年來，其實日本常流行用「陰角」和「陽角」來代稱一個人的屬性，陰角指的是陰沉、孤僻、內向的人，陽角則完全相反，而主角「後藤一里」其實就是所謂的陰角。

1
圖片來源：《孤獨搖滾》

一里整天苦練吉他，甚至在網路上還以「吉他英雄」的名號小有名氣，但她一直都很渴望能跟別人組成樂團，但總是苦於社恐（社交恐懼症），而無法與人主動搭話。某日放學後，一里偶然與樂團正缺人的鼓手「伊地知虹夏」相遇並邀請，並與樂團原本的成員貝斯手「山田涼」、後來入團的主唱「喜多郁代」，四人組成了「團結Band」，並且也擁有了平生第一次被取的綽號：「波奇」（意即小孤獨）。

儘管波奇的吉他技術高超，但怕生的她第一次上台時甚至還要套著芒果紙箱，也無法跟樂團好好的合奏，吉他英雄的身分完全沒被認出，但波奇依舊努力讓自己待在這四人四色、有陰角也有陽角的團結Band內。團結Band也以四人成員的體制，開始在許多樂團發跡地的「下北澤」開始樂團活動。

1
圖片來源：《孤獨搖滾》

如果說動畫作品的Live場面是讓收視率大幅上漲的大絕招，那麼《孤獨搖滾》就是在12集動畫內連開了四次大絕和多次外掛的狠角色，特別是第五集中第一次Live表演原創曲〈吉他與孤獨與藍色星球〉，直接變成作品人氣和好評大爆發的引爆點，不只音樂優秀，作畫和細節的表現都讓人如蒞現場：

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。