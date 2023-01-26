WHO警告近視500度以上有失明風險，2050年全球估計將有50億人口近視

文：吳佩昌醫師（高雄長庚紀念醫院 眼科教授暨近視防治中心主任、教育部國教署學童視力保健計畫主持人）

什麼是近視？

近視主要原因是眼軸拉長，導致遠方的影像無法聚焦成像在視網膜上。近視是遠方的景物焦點落在視網膜前方，而非在視網膜上，形成一個模糊影像；因看遠處會較模糊、看不清楚；看近處會較清楚，故稱為「近視」。

大部分近視眼都是眼軸拉長所致。眼軸是從眼球前表面一直到視網膜表面的這段距離，也稱為眼球前後直徑。眼球是一個水球，一旦拉長時，眼睛組織變薄，體積和重量變大，對眼球的壓力及衝擊力變大，就容易產生病變。

近視後不只是配眼鏡矯正視力。大多數人認為戴上眼鏡看清楚就沒事了，但是不知道的是眼鏡只能做為輔助工具，卻無法控制近視度數加深，並忽略了近視會惡化危害眼睛健康和導致許多併發症。

目前國際臨床上，針對近視的照護標準已進展到控制度數，也就是透過醫療處置來延緩加深度數，維持眼睛的健康，而非單純佩戴近視眼鏡而已。

Photo Credit: 照護線上

近視眼度數越深表示眼軸越長，眼球的病變風險越高。近視500度的高度近視患者，比沒近視者，黃斑部病變的風險增為41倍，視網膜剝離風險增為九倍，白內障風險增為三倍；如果是近視800度的高度近視患者，比沒近視者，黃斑部病變的風險增為126倍，視網膜剝離風險增為21倍，白內障風險增為五倍。

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近視達500度有失明風險

世界衛生組織提出近視達500度有失明風險的警告，2050年將會有近50億人口近視，其中10億人會因高度近視（>500度以上）而有失明風險。

近視500度以上可能導致多種併發症：

眼睛提早老化，導致視力變差，視野受損，甚至提高失明的機會。

易罹患青光眼導致周邊視野受損。

易罹患黃斑部病變導致中心視野受損。

易提早白內障導致視力模糊。

易罹患視網膜剝離導致視野缺損、視力受損，甚至失明。

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近年來，不只是高齡族群發生視網膜剝離，20-29歲年輕人數也持續攀升中。高雄長庚眼科近視防治中心吳佩昌主任指出，國人視網膜剝離發生率為各國之冠，隨著3C世代來臨，民眾自我保健意識也要跟著抬頭，才能避免近視相關併發症發生，進而維護大家的視力健康。

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近視自我保健這樣做

一、每年至少一次定期至醫院視力檢查留下檢查紀錄，若發現問題可以提早治療：

散瞳檢查：定期散瞳檢查眼底視網膜。

眼軸測量：正常為24毫米以內。

眼壓及視神經盤檢查。

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二、症狀自我察覺：飛蚊症是否突然變多、出現布幕般黑影或是有閃電的症狀。

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三、閱讀時要有適度光線，及正確姿勢，保持30-45公分的距離。

四、減少過度用眼：用眼30分鐘，宜休息10分鐘。

五、戶外活動預防近視：研究指出每周戶外活動11小時，一年平均可減少55％近視機率。戶外活動不僅可以減少眼睛肌肉緊張，也增加視網膜多巴胺分泌量，進而抑制眼軸拉長，降低視網膜剝離機率。

六、營養要均衡，並多吃綠色蔬菜及富含葉黃素的食物。

雷射近視手術能夠治癒近視嗎？

在認識雷射近視手術前，我們先來認識眼睛的構造：

角膜（Cornea）：角膜為透明組織，可讓光線進入眼球的主要屈光表面，避免外在環境傷害鞏膜為眼球壁，可保護眼球內部。

鞏膜（Sclera）：為眼球壁，可保護眼球內部及維持眼球形狀。

水晶體（Lens）：是眼球的主要屈光結構之一，也是唯一有調節能力的屈光間質。

虹膜（Iris）：虹膜中間的洞形成瞳孔，可讓光線通過。虹膜有環狀肌及放射肌，收縮和放鬆時改變瞳孔大小，虹膜上的色素細胞多寡會決定虹彩顏色。

視網膜（Retina）：為眼球壁內層，佈滿感光細胞及神經纖維。視網膜中心區稱為黃斑部，為視力最重要的地方。

睫狀肌（Ciliary muscle）：是位於眼球中層（血管層）的一圈平滑肌，它能控制和調節水晶體形狀，以便看清近物、遠物以及正在移動的物體。

視神經（Optic nerve）：視神經具有能傳導神經訊號的功能，可將視覺傳導到大腦。

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雷射近視手術是以雷射光點將角膜磨平，透過改變角膜的厚度來改變屈光率，讓影像可以聚焦在近視眼較長的眼球之視網膜上，達到矯正近視的效果。但是眼球依舊有眼軸拉長問題，且有易出現各種近視併發症的風險。

日常保養重點

定期就醫視力檢查：每年應進行1-2次眼科醫師檢查 ，以及配合學校護理人員進行學生視力保健的健康管理。 天天戶外活動2小時：力行「天天戶外遠眺2小時」，每天戶外活動時間加總2小時。 力行規律用眼3010：進行近距離用眼時，一定要遵守「規律用眼」，近距離用眼3C或讀書30分鐘遠眺休息10分鐘。 睡眠時間充足：充足睡眠可讓眼球肌肉休息和組織修復。 正確飲食健康五蔬果：攝取富含水果和蔬菜的飲食，特別是深色多葉蔬菜，例如菠菜、羽衣甘藍，對維持眼睛健康也很重要。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航