2023/01/11,
印太

南海合作添變數，菲律賓最高法院廢除菲中越公司簽訂的能源勘探協議

南海合作添變數，菲律賓最高法院廢除菲中越公司簽訂的能源勘探協議
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

菲律賓最高法院星期二（1月10日）宣布菲律賓2005年與中國和越南公司簽署的一項在南中國海勘探油氣的協議違憲並予以廢除，因為該法院認為，菲律賓憲法不允許外國實體勘探菲律賓的自然資源。而上週訪問北京的菲總統小馬可仕曾表示，菲國必須想辦法在其專屬經濟區內勘探能源資源，即使沒有中國專家的參與也必須這麼做。

文：松仁

菲律賓最高法院星期二（1月10日）宣布菲律賓2005年與中國和越南公司簽署的一項在南中國海勘探油氣的協議違憲並予以廢除，因為該法院認為，菲律賓憲法不允許外國實體勘探菲律賓的自然資源。

菲中越2005年簽署的油氣勘探協議早已於2008年到期，而最高法院也未解釋為什麼拖了十四年才對相關的裁決申請作出判決。但是這一判決有可能讓中國與菲律賓現政府試圖恢復油氣勘探合作的談判趨於復雜化，並增添新的變數。

中國與菲律賓等國過去幾十年中一直圍繞著南中國海的主權歸屬和資源勘探存在激烈的主權爭端。菲律賓將這一爭端訴諸國際仲裁法庭後，曾於2016年獲得仲裁法庭有利於它的判決。但是中國政府拒絕承認仲裁的結果。

近年來，中國政府為了避免菲律賓政府完全倒向美國，不斷對菲律賓拋出橄欖枝。北京一方面盡量不讓主權爭議釀成正面衝突，另一方面又對菲律賓提供投資和經濟援助。中方還非常希望恢復兩國在南中國海的油氣勘探合作，也曾與上一屆菲律賓政府探討恢復油氣勘探合作的談判。

但是杜特蒂政府去年6月放棄了與中方恢復油氣勘探合作的談判，原因就是菲律賓憲法對此有限制，而且也涉及到國家主權。

菲律賓總統小馬可仕上週訪問北京前曾表示，菲律賓必須想辦法在其專屬經濟區內勘探能源資源，即使沒有中國專家的參與也必須這麼做。

小馬可仕結束對北京的訪問於1月5日與中方共同發表的聯合聲明中，再次談及中菲兩國在南中國海油氣勘探的合作問題。

「在油氣合作領域，雙方同意牢記2018年簽署的《中華人民共和國與菲律賓共和國政府關於油氣開發合作的諒解備忘錄》精神，在已有成果基礎上，儘早重啟海上油氣開發磋商，造福兩國及兩國人民，」聯合聲明第12條寫道。

中國聲稱擁有幾乎全部南中國海的主權，而其它周邊國家在南中國海的油氣勘探活動有可能受到中方的干擾和阻礙的風險使得菲律賓即使握有國際仲裁法庭對自己有利的判決，也很難找到願意參與合作的外國公司。

菲律賓最高法院星期二裁定廢除的2005年簽署的油氣勘探合作協議，涉及菲律賓、中國和越南三國的公司，三國聯合勘探的海域約為14萬平方公里。

菲律賓最高法院的判決指出，這一協議違法，因為菲律賓憲法規定菲律賓政府必須掌控和監督海上勘探活動，而且菲律賓公司在其中必須持有多數股份。

新加坡《海峽時報》指出，菲律賓最高法院的判決有可能影響中菲希望恢復油氣合作勘探談判的計劃，而兩國恢復油氣勘探合作也是小馬可仕上星期訪問北京的談話要點之一。

小馬可仕擔任菲律賓總統之後，一方面加強與美國的軍事合作，力求捍衛菲律賓的主權和領土完整，另一方面也尋求繼續發展與中國的經貿關係，希望北京加大對菲律賓的投資和經濟援助。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：菲律賓最高法院廢除菲中越南中國海油氣勘探協議

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。