三菱電機「三效合一」空氣清淨除濕機新品上市！ 結合日本匠心設計與創新AI科技，集美學與智慧化功能於一身，打造兼具節能省電與高品質的ME TIME生活

台灣屬海島型氣候，尤以冬季、春季以及季節交替變換時，氣象不穩定導致室內環境潮濕、過敏好發，也因此提升民眾對空間除濕與空氣清淨的需求。以大環境來說，雖已進入「後疫情時代」，大眾除了對於健康意識的提升，也非常重視呼吸照護以及不容馬虎的空氣品質。綜合上述兩點，可同時兼顧多功能與廣泛用途的家電產品，特別符合台灣消費者對家電的需求。有鑑於此，以日本「匠心」精神與珍惜心意深耕台灣多年的三菱電機，於今（2023）年開春便強勢推出結合工藝與創新，集除濕、除臭與空氣清淨「三效合一」的空氣清淨除濕機新品，以獨家AI智慧偵測與節能省電科技，為台灣消費者提供日本製造生產、高品質的多功能除濕機新選擇，同時也豐富三菱電機全方位「居家空氣解決方案」產品陣容。

首推結合HEPA濾網與AI智慧偵測 兼具強力除濕與快速空清力新品問世

三菱電機空氣清淨除濕機新品，除了原本廣受好評的強力除濕功能，全新搭載HEPA及活性碳濾網，將空氣清淨、除臭與除濕等多功能合一，搭配獨家研發的AI智慧偵測與智慧側板設計，透過高效節能科技與先進技術，自動偵測環境濕度及空氣品質，切換符合空間需求的運轉模式，以更節能省電的方式，保持室內空氣舒適、乾爽與潔淨。

空清除濕一機到位：全新搭載HEPA濾網守護呼吸健康

經測試實驗證實，透過全新HEPA濾網捕集空氣中細微的懸浮病毒、細菌與過敏原等有害物質，可有效去其活化並保持濾網潔淨，同時達成有效抑制懸浮病毒達99%註1、去除PM2.5與粉塵等有害物質高達99.9%註2效果，空氣清淨效能CASR達3.8cmm註3。另外，「三效合一」空氣清淨除濕機新品同時搭載高除臭效能的活性碳濾網，讓空氣通過前置與HEPA濾網淨化後，進一步去除令人在意的菸味、異味及寵物氣味等，一機到位不只除濕更還原室內純淨好空氣、守護呼吸品質與健康。

圖片來源：台灣三菱電機 三菱電機「三效合一」空氣清淨除濕機新品，搭載HEPA與活性碳濾網，可有效去除空氣中多種過敏原與有害物質。

AI智能人性化設計：獨家智慧偵測及智慧側板強化效能

三菱電機全新「三效合一」空氣清淨除濕機，不僅外型乾淨簡約，更獨家設計開發以最新科技打造符合消費者真實需求的超強效能家電產品。獨家AI智慧偵測，讓機器可全天候依據感測的空間濕度、環境空氣狀態等條件，自動化切換最佳除濕與空氣清淨運轉模式。除濕機內建的獨家智慧側板設計，則依據感測到的空氣狀態，自動切換三種模式，關閉時所有空氣通過HEPA濾網達成淨化，開啟時讓所有進氣直接通往熱交換器，大幅提升空氣清淨與除濕效率，更同時實現節能省電，達一級能效等級標章標準。除此之外，三菱電機空氣清淨除濕機新品也考量使用者需求，產品設計搭配靜音送風扇、5.5公升大容量水箱、大出風口與135度廣角擺葉，提供大空間需求或夜間持續運轉使用。秉持不容妥協的產品品質與使用安全，三菱電機也在每個細節以高規格安全保護裝置，提供消費者安心信賴的產品，新品更獲得2022日本優良設計獎（Good Design Award）肯定。

強力三重除濕系統：用更節能省電的方法提升除濕力

劃世代革新的三菱電機獨家「三重除濕系統（Triple Decker Hex）」，以日本精工打造，在原冷凝器及蒸發器兩構造外加上一個副冷凝器，加速並強化除濕能力，以技術實力展現領先業界的產品效能與設計。而此次新品更將副冷凝器以285mm薄型設計，同時兼顧強力除濕與節能省電，還能減少風路阻力、達到靜音效果，讓一機多功用的空氣清淨除濕機外型更為輕巧；而針對除濕需求高的環境及地區，使用者還能於機身外接排水管，能連續不間斷排水，輕鬆打破使用水箱的儲水限制。

三菱電機最高規格「三效合一」空氣清淨除濕機好評上市

為提供消費者符合不同需求的空間解決方案，三菱電機繼過往的功能性除濕機種之後，再強勢推出「三效合一」空氣清淨除濕機新品。 全新升級搭配HEPA濾網、AI智慧偵測功能以及獨家智慧側板等特點，大幅提升除濕、空清與35dB靜音運轉註4的高超表現，以直覺式介面、人性化貼心細節設計，讓消費者不僅能輕鬆搬運，還能不費吹灰之力維持機器內部乾燥與濾網潔淨，大幅提升居家安心感與空氣品質，同時創造節能省電、高便利性的ME TIME生活體驗。