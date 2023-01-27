《查無此史》：2008年，以色列和黎巴嫩之間的「鷹嘴豆泥之戰」正式對決
我們想讓你知道的是
黎巴嫩視鷹嘴豆泥為國家之光，因此當以色列在2000年代初期出口自己品牌的鷹嘴豆泥到歐洲時，黎巴嫩人覺得這是在羞辱他們的文化。後來黎巴嫩又無法取得歐盟認可讓鷹嘴豆泥成為黎巴嫩所專有，這下事態就變得更加嚴峻了...
文：奧托．英格利希
人們就是喜歡清楚的陳述和簡單的確定，就是這麼簡單。因此，人們想要相信邱吉爾是偉大的英雄，也希望相信披薩是來自義大利、溫達盧咖哩（vindaloo）來自印度。可是，披薩其實是源自中東，溫達盧咖哩其實是變化葡萄牙菜的carne de vinha d'alhos（意為醃大蒜煮肉）而來。
你是要如何幫食物的來源地插旗呢？歐盟就在做這件事情，但你要如何確切指定某樣東西的出生地，以及是否「足夠道地」呢？你又要如何確定誰擁有了哪一道料理？還有料理應該要有的煮法是什麼呢？
我已故岳父艾倫總是堅持「只吃英國食物」，他最喜歡的餐點是炸魚薯條。每當我們週六晚上家族聚會吃著——非常英國的——外帶印度餐點，岳父會給自己吃的療癒餐點是本地菜鱈魚和薯條，但卻渾然不知他吃的其實是美好的異國料理。
到底什麼是「英國食物」呢？
沾了麵糊的鱈魚這道菜是在17世紀的時候，由西班牙裔猶太人（Sephardic Jews）——透過荷蘭——引介到英國來的，至於料理方式是來自西班牙南部的安達魯西亞（Andalucia），至今當地還有在吃這麼一道菜pescado frito（意為炸魚）。
1600年代，馬鈴薯從南美洲來到歐洲，但一直到19世紀晚期，英國才出現油炸過的條狀馬鈴薯，這是來自法蘭德斯（Flemish，差不多是今日的比利時北部一帶）的移民帶過來的。
碗豆泥的現代化身，要歸功給荷蘭人曼斯霍特（R.J. Mansholt），他從1901年開始在荷蘭種植碗豆，後來又出口到英國。醋的話（英國傳統吃薯條會加大量的醋），那是羅馬人帶來英國的，塔塔醬則是法國的。
岳父吃炸魚薯條與碗豆泥，享受的是來自世界各地的全球化食物——就各方面來說皆是如此。
民族的詛咒讓人類變成了占用與追討者。
製作香檳的過程——香檳釀造法（méthode champenoise）——是法國的，因為大家都知道是唐．貝里儂（Dom Pérignon）發明了香檳（時間點是在1697年），是吧？錯了！其實，至少在此時間點的前30年，英格蘭便創造了香檳的製作過程。克里斯多福．梅瑞特（Christopher Merrett），英國科學家、物理學家，於1662年首度把在白酒裡充氣的作法撰寫成文，並呈交給當時剛成立的皇家學會（Royal Society）。因此香檳是法國的，但釀造法是英國的。
英國人也有小心在守護的料理資產，舉例來說，神聖的司康（scone）是源自英國人這塊受賜福的土地。如果你刺激他們一下（拜託不要！），有些英國人甚至能胡扯果醬和鮮奶油塗抹的先後順序，一副是英國神明特別交代的細節。可是啊……連這神聖司康的起源地，也無法簡簡單單就搞懂。
英文scone這個單字是源自蘇格蘭語，從荷蘭語schoonbrood演變而來。司康和蘇格蘭的燕麥烤餅（bannock）關係密切，而且原住民因紐特人（Inuit）的料理之中，就有燕麥烤餅的足跡，遠遠早於英國首次與歐洲人接觸的時間點。因此司康有可能是蘇格蘭的，也有可能是荷蘭的，或是英格蘭的、紐特人的——或者是更久以前就有了——誰知道呢？
借用英國搖滾樂團「脊椎矯正」（Spinal Tap）的歌詞——你無法真的看清食物。
不過，人們是不會肯善罷甘休的。
有的時候，爭吵誰創造了什麼，會從區域仇視演變成在烹飪領域上吵鬧不休。舉個吵得很凶的例子：「誰發明了鷹嘴豆泥（hummus）」，此乃為希臘人、土耳其人、以色列人、黎巴嫩人、埃及人和敘利亞人之間的長篇故事，而且還繼續在上演，各方皆聲稱是他們發明了這道料理。
黎巴嫩視鷹嘴豆泥為國家之光，因此當以色列在2000年代初期出口自己品牌的鷹嘴豆泥到歐洲時，黎巴嫩人覺得這是在羞辱他們的文化。後來黎巴嫩又無法取得歐盟認可讓鷹嘴豆泥成為黎巴嫩所專有，這下事態就變得更加嚴峻了。短時間內，鷹嘴豆泥的爭吵變成用來比喻持續不斷扼殺中東人生命的仇恨與緊張關係。
2008年，以色列和黎巴嫩之間的「鷹嘴豆泥之戰」正式對決。
以色列這邊的鷹嘴豆泥支持者拿出經文，表示首次提及鷹嘴豆泥的文獻是在3000年前的《舊約．路得記》（Ruth）：
吃飯的時候，波阿斯對路得說：「你到這裡來吃點麵包，將你的麵包蘸點醋（hometz）裡。」（《路得記》2:14，新譯本）
這肯定是場設好的局，等人入局。這的確是出自聖經的一句話，所以鷹嘴豆泥是以色列的——這可是神說的話，誰敢懷疑鷹嘴豆泥不是以色列的，那就是褻瀆神了。
可是，別得意太早！黎巴嫩學者反駁指出，hometz這個字在希伯來文裡是指「醋」，並不是指hummus（鷹嘴豆泥），因此路得當時用來沾麵包的，完全是不一樣的東西。此外，正當大家尋求宗教經文的證據時，黎巴嫩觀光部長法迪．阿布德（Fadi Abboud）開啟了第二條戰線，要求訂製史上「最大一盆鷹嘴豆泥」，接著該國便於2009年為此取得金氏世界紀錄（Guinness World Record）。
煮完這批鷹嘴豆泥，新聞傳遍整個臨近區域，黎巴嫩也享受了一小段時間（真遺憾）的勝利，因為跨過黎巴嫩國界，有一間阿拉伯和以色列餐廳裡，老闆易卜．拉欣（Jawdat Ibrahim）正在攪拌另一盆鷹嘴豆泥來反擊！這次，共計有4000公斤的鷹嘴豆，連同油、檸檬汁一起倒入巨大的衛星盤裡，以色列因此宣布擁有最大盆鷹嘴豆泥的國家，並收到2010年的金氏世界紀錄。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。