《查無此史》：2008年，以色列和黎巴嫩之間的「鷹嘴豆泥之戰」正式對決

文：奧托．英格利希

人們就是喜歡清楚的陳述和簡單的確定，就是這麼簡單。因此，人們想要相信邱吉爾是偉大的英雄，也希望相信披薩是來自義大利、溫達盧咖哩（vindaloo）來自印度。可是，披薩其實是源自中東，溫達盧咖哩其實是變化葡萄牙菜的carne de vinha d'alhos（意為醃大蒜煮肉）而來。

你是要如何幫食物的來源地插旗呢？歐盟就在做這件事情，但你要如何確切指定某樣東西的出生地，以及是否「足夠道地」呢？你又要如何確定誰擁有了哪一道料理？還有料理應該要有的煮法是什麼呢？

我已故岳父艾倫總是堅持「只吃英國食物」，他最喜歡的餐點是炸魚薯條。每當我們週六晚上家族聚會吃著——非常英國的——外帶印度餐點，岳父會給自己吃的療癒餐點是本地菜鱈魚和薯條，但卻渾然不知他吃的其實是美好的異國料理。

到底什麼是「英國食物」呢？

沾了麵糊的鱈魚這道菜是在17世紀的時候，由西班牙裔猶太人（Sephardic Jews）——透過荷蘭——引介到英國來的，至於料理方式是來自西班牙南部的安達魯西亞（Andalucia），至今當地還有在吃這麼一道菜pescado frito（意為炸魚）。

1600年代，馬鈴薯從南美洲來到歐洲，但一直到19世紀晚期，英國才出現油炸過的條狀馬鈴薯，這是來自法蘭德斯（Flemish，差不多是今日的比利時北部一帶）的移民帶過來的。

碗豆泥的現代化身，要歸功給荷蘭人曼斯霍特（R.J. Mansholt），他從1901年開始在荷蘭種植碗豆，後來又出口到英國。醋的話（英國傳統吃薯條會加大量的醋），那是羅馬人帶來英國的，塔塔醬則是法國的。

岳父吃炸魚薯條與碗豆泥，享受的是來自世界各地的全球化食物——就各方面來說皆是如此。

民族的詛咒讓人類變成了占用與追討者。

製作香檳的過程——香檳釀造法（méthode champenoise）——是法國的，因為大家都知道是唐．貝里儂（Dom Pérignon）發明了香檳（時間點是在1697年），是吧？錯了！其實，至少在此時間點的前30年，英格蘭便創造了香檳的製作過程。克里斯多福．梅瑞特（Christopher Merrett），英國科學家、物理學家，於1662年首度把在白酒裡充氣的作法撰寫成文，並呈交給當時剛成立的皇家學會（Royal Society）。因此香檳是法國的，但釀造法是英國的。

英國人也有小心在守護的料理資產，舉例來說，神聖的司康（scone）是源自英國人這塊受賜福的土地。如果你刺激他們一下（拜託不要！），有些英國人甚至能胡扯果醬和鮮奶油塗抹的先後順序，一副是英國神明特別交代的細節。可是啊……連這神聖司康的起源地，也無法簡簡單單就搞懂。

英文scone這個單字是源自蘇格蘭語，從荷蘭語schoonbrood演變而來。司康和蘇格蘭的燕麥烤餅（bannock）關係密切，而且原住民因紐特人（Inuit）的料理之中，就有燕麥烤餅的足跡，遠遠早於英國首次與歐洲人接觸的時間點。因此司康有可能是蘇格蘭的，也有可能是荷蘭的，或是英格蘭的、紐特人的——或者是更久以前就有了——誰知道呢？

借用英國搖滾樂團「脊椎矯正」（Spinal Tap）的歌詞——你無法真的看清食物。

不過，人們是不會肯善罷甘休的。

有的時候，爭吵誰創造了什麼，會從區域仇視演變成在烹飪領域上吵鬧不休。舉個吵得很凶的例子：「誰發明了鷹嘴豆泥（hummus）」，此乃為希臘人、土耳其人、以色列人、黎巴嫩人、埃及人和敘利亞人之間的長篇故事，而且還繼續在上演，各方皆聲稱是他們發明了這道料理。

黎巴嫩視鷹嘴豆泥為國家之光，因此當以色列在2000年代初期出口自己品牌的鷹嘴豆泥到歐洲時，黎巴嫩人覺得這是在羞辱他們的文化。後來黎巴嫩又無法取得歐盟認可讓鷹嘴豆泥成為黎巴嫩所專有，這下事態就變得更加嚴峻了。短時間內，鷹嘴豆泥的爭吵變成用來比喻持續不斷扼殺中東人生命的仇恨與緊張關係。

2008年，以色列和黎巴嫩之間的「鷹嘴豆泥之戰」正式對決。

以色列這邊的鷹嘴豆泥支持者拿出經文，表示首次提及鷹嘴豆泥的文獻是在3000年前的《舊約．路得記》（Ruth）：

吃飯的時候，波阿斯對路得說：「你到這裡來吃點麵包，將你的麵包蘸點醋（hometz）裡。」（《路得記》2:14，新譯本）

這肯定是場設好的局，等人入局。這的確是出自聖經的一句話，所以鷹嘴豆泥是以色列的——這可是神說的話，誰敢懷疑鷹嘴豆泥不是以色列的，那就是褻瀆神了。

可是，別得意太早！黎巴嫩學者反駁指出，hometz這個字在希伯來文裡是指「醋」，並不是指hummus（鷹嘴豆泥），因此路得當時用來沾麵包的，完全是不一樣的東西。此外，正當大家尋求宗教經文的證據時，黎巴嫩觀光部長法迪．阿布德（Fadi Abboud）開啟了第二條戰線，要求訂製史上「最大一盆鷹嘴豆泥」，接著該國便於2009年為此取得金氏世界紀錄（Guinness World Record）。

煮完這批鷹嘴豆泥，新聞傳遍整個臨近區域，黎巴嫩也享受了一小段時間（真遺憾）的勝利，因為跨過黎巴嫩國界，有一間阿拉伯和以色列餐廳裡，老闆易卜．拉欣（Jawdat Ibrahim）正在攪拌另一盆鷹嘴豆泥來反擊！這次，共計有4000公斤的鷹嘴豆，連同油、檸檬汁一起倒入巨大的衛星盤裡，以色列因此宣布擁有最大盆鷹嘴豆泥的國家，並收到2010年的金氏世界紀錄。