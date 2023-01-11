2023/01/11,
中國

停發日韓旅客簽證反擊歧視性入境措施，中國外交部稱「採取對等措施」

停發日韓旅客簽證反擊歧視性入境措施，中國外交部稱「採取對等措施」
衛生工作者在仁川國際機場的COVID-19檢測中心前引導來自中國的旅客｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

隨著中國疫情升溫，各國透過檢疫措施防堵病毒擴散，日韓兩國卻意外引起中國不滿，遭質疑「缺乏科學依據」而設立防疫措施。10日，中國外交部發言人汪文斌就直言，中方將採取「對等措施」。此外，疫苗價格也成為中國疫情的爭議之一。

《路透社》報導，自從放棄清零政策以來，中國不僅放棄統計每日確診病例，更不斷釋出每日死亡數少於5人的消息，世界衛生組織認為，官方的數據與民間葬儀社提供的數據有所出入，顯然有造假的嫌疑。

國際專家預測，今年中國至少有100萬人死於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。

對此，中國駁斥外媒的批評，認為其他國家正以政治動機，企圖抹黑中國在防疫上的成就。中國外交部發言人汪文斌表示，疫情爆發以來，中國一直秉持公開透明的態度。

不過由於中國日漸升溫的疫情，加上疫情數據的不透明，各國仍紛紛針對中國旅客加強入境檢疫措施。

日韓對中入境檢疫措施加嚴，中方祭出反制措施

日本12月27日宣布，30日起將加強防疫措施，曾在7天內去過中國的「旅客」都須進行入境檢疫，若檢測呈陽性則須隔離7天。此外，日本不僅限制來往中國的航班數，更將4個主要機場作為入境口，以利檢測作業的落實。

韓國則在12月30日表示，1月底前將限制發放中國公民的短期簽證，並停止增加來自中國的航班，同時限制仁川機場為唯一入境韓國的門戶。另外，來自中國的旅客也被要求提交48小時內的陰性結果才能登機，抵達韓國後，還要在一天內進行PCR抗原檢測。

面對日本及韓國嚴密的防疫措施，中國感到相當不滿，《路透社》報導中指出，中國網上流傳一部影片，一名身穿制服的韓國士兵在機場為中國旅客協調特殊通道，並向旅客發放帶有二維碼的黃色掛繩，用來處理測試結果。

就有網友批評，單獨針對中國用戶是一種「侮辱」，就好像人們被當成「罪犯」一樣遊街示眾。中國官媒《環球時報》更懷疑韓國的檢疫措施是一場「政治秀」。

《紐約時報》引述中國外交部發言人毛寧說法，「部分國家採取針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法讓人無法接受。」更直言「我們對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。」

《衛報》報導，中國外交部發言人汪文斌昨（10）日也表示，「對中國遊客的入境限制是『歧視性的』，中國將採取『對等措施』。」

隨後中國駐韓國大使館便在10日暫停向韓國遊客發放短期簽證，而中國駐日本大使館也跟進宣布類似措施，他們表示，代表團及領事館已經暫停簽發簽證，而且並未提及何時恢復簽發作業。

日韓對中反應

《路透社》報導，韓國外交部長朴振對於中國發起反制行動深感遺憾，「韓國仍會出於緊急情況或人道主義目的向中國遊客發放簽證。」

同時朴振也要求中國根據科學和客觀的角度來決定隔離政策，韓國則會視疫情況狀調整措施，「我不認為這些措施會對中韓關係產生負面影響，我們將在檢疫措施方面保持以科學為基礎的客觀立場。」

對於中國旅客認為政策存在歧視性，韓國疾病預防控制署在一份聲明中解釋，「所有從中國來的旅客，不分國籍都受到新政策的約束，並不存在國籍歧視。」並表示，這些政策是「不可避免」且「暫時性的」。

相較於韓國，日本則有更激烈的反應，《路透社》指出，日本內閣長官松野博一在今天的記者會上，針對中國限制發放簽證一事提出抗議，「令人遺憾的是，中國出於疫情以外的其他原因，單方面暫停簽證行動。」他嚴正要求中國政府撤銷反制行動。

中國當局不滿輝瑞口服藥價格

除了邊境檢疫措施引起爭議，中國同樣不滿美國藥廠輝瑞（Pfizer）口服藥的高昂售價，《路透社》報導，官媒《環球時報》在一篇社論中批評，美國已經透過出售疫苗與藥物，賺取大量財富，這已經不是秘密。

輝瑞公司董事長布爾拉（Albert Bourla）1月9日表示，目前正與中國當局針對抗病毒口服藥倍拉維（Paxlovid）的價格進行協商，但不會討論學名藥在中國的許可問題。

報導中也提到，中國突然改變疫情政策，導致許多醫院設備不足，較小的城市爭先恐後購買退燒藥，導致基本藥物價格上漲與缺貨。

中國藥廠悅康藥業董事長也表示，在過去一個月內，該公司的退燒藥產量已提高了5倍，達到每天100萬盒。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。