烏軍將赴美接受愛國者飛彈訓練，美駐歐陸軍前司令：防禦贏不了戰爭，對烏克蘭幫助有限
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去年12月，烏克蘭總統澤倫斯基訪美，與美方共同商討戰爭未來的走向。《CNN》報導指出，訪問前夕，美國承諾會提供價值約20億美元的軍事援助，其中包括愛國者飛彈防禦系統。此次對烏克蘭軍事訓練的行為，也是延續當時的約定。
根據《華盛頓郵報》報導，美國今日（當地時間10日）表示，計劃將烏克蘭軍隊帶到美國，進行愛國者飛彈防禦系統的訓練，最快於下週便會開始施行。美國五角大廈發言人瑞德（Patrick Ryder）透露，受訓的烏克蘭士兵約90至100名，受訓時長預計會持續好幾個月。美國此舉，象徵著美方將再一次挑戰俄羅斯，對西方國家介入烏俄戰爭的外交紅線。
據美國去（2022）年11月為止的統計，自烏俄戰爭爆發以來，兩方加總起來已有約20萬名軍人傷亡。烏克蘭近幾週一直遭受俄羅斯對能源和其他重要基礎設施的猛烈飛彈襲擊。烏克蘭民眾面臨停電，導致暖氣、電燈和網路無法運作。
去年12月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美，與美方共同商討戰爭未來的走向。《CNN》報導指出，訪問前夕，美國承諾會提供價值約20億美元的軍事援助，其中包括愛國者飛彈防禦系統。此次對烏克蘭軍事訓練的行為，也是延續當時的約定。
《華盛頓郵報》報導則表示，五角大廈準備從本（1）月開始，在位於德國的美國軍事場地中，同步訓練數百名烏克蘭士兵，將地面作戰與遠程火砲、航空和其他武器結合。德國也在上週宣布，將軍援烏克蘭，加強烏軍的防空能力。
愛國者飛彈是什麼？
結合《Fortune》與《華盛頓郵報》報導，愛國者飛彈系統是目前運行最廣泛、最可靠和最成熟的空中導彈防禦系統之一。它可以透過雷達發現敵軍飛彈，包括巡弋飛彈和彈道飛彈的威脅，並發射遠程飛彈攔截。
愛國者飛彈系統最先於使用於海灣戰爭，用作防禦伊拉克飛彈的武器。從2015年至今，愛國者飛彈系統已被用來進行超過150次導彈攔截。世界各個地區，包括德國、日本、韓國以及台灣皆有使用或購買愛國者飛彈。
美駐歐陸軍前司令：愛國者飛彈無法幫助烏克蘭
然而，有專家擔心，部署與讓烏軍受訓使用愛國者飛彈，會激怒俄羅斯，發射的飛彈也有可能擊中俄羅斯境內，進一步升級衝突。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）便一再警告，若俄國感受到外部勢力的威脅，將毫不猶豫地進行報復，且他已求助於伊朗和北韓，幫助補充武器庫存。
此外，愛國者飛彈是否能有效幫助烏克蘭也有待觀察。在培訓時長上，通常士兵在使用愛國者飛彈前，須先受將近一年的訓練，這對深陷戰爭泥沼的烏克蘭而言太長，如何縮短受訓時長是美國現在的難題。
愛國者飛彈的精準度亦不斷受質疑，1992年美國政府問責署（Government Accountability Office）的一份報告稱，沒有證據表明愛國者飛彈在海灣戰爭中，抵擋伊拉克飛彈的成功率超過70％。2018年，沙烏地阿拉伯成功使用愛國者飛彈抵擋葉門叛軍「青年運動」的消息，也因愛國者飛彈系統故障的影片流出，而受到懷疑。
據《CNN》報導，美國駐歐洲陸軍前司令赫特林（Mark Hertling）也指出，愛國者飛彈並不能在戰場上自由移動，且只能防衛規模約一座城市的領土，無法為整個國家提供全面保障。赫特林直言：「愛國者飛彈是一種防禦性武器，重點是防禦性。光靠防禦能力是無法贏得戰爭的。」
美國國內反彈聲音漸起，軍援計畫恐受到挑戰
自烏俄戰爭開打以來，美國已在烏克蘭投入了價值242億美元的武器。
美國12月的民意調查顯示，近幾個月，美國民眾對於援助烏克蘭的支持度逐漸下滑。去年7月，58％的受訪者強烈支持美國軍援烏克蘭，表示即使天然氣和食品價格上漲，美國仍應盡力援助烏軍。到了12月，已有47％的民眾認為，政府應給予烏克蘭壓力，讓烏軍盡快與俄軍和談。
共和黨對於軍援烏克蘭的支持也在下滑。去年3月，共和黨支持軍援烏克蘭的比例達80％，到了12月，僅剩55％的共和黨支持者表示贊同軍援。
據《美聯社》報導，在反對的聲音中，共和黨極右翼，尤其是支持前總統川普（Donald Trump）「美國優先」外交理念的議員，反對力度最大。他們認為，美國國內通膨嚴重，無力向烏克蘭提供數十億美元。極右翼團體自由黨團（Free Caucus）成員、眾議員格林 (Marjorie Greene) 便曾在一次川普支持者集會上說：「在共和黨的領導下，美國不會再給烏克蘭一分錢。」美國新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也在期中選舉前的採訪中表示，共和黨不會向烏克蘭開「空白支票」。
如今在共和黨贏得眾院多數，麥卡錫成為新任議長，極右翼共和黨員也因為麥卡錫的妥協，於眾院權力大增之後，美國在推動對烏克蘭的軍援計畫上，恐怕也將變得更加困難。
新聞來源
- U.S. involvement in Ukraine war deepens, with troops to train in Oklahoma（The Washington Post）
- ‘Well over’ 100,000 Russian troops killed or wounded in Ukraine, U.S. says（The Washington Post）
- 5 takeaways from Volodymyr Zelensky’s historic visit to Washington（CNN）
- Zelensky will finally receive Patriot missile systems from the U.S.—here is what they are and what they do（Fortune）
- Videos raise questions over Saudi missile intercept claims（AP News）
- Patriot missile systems will help Ukraine’s defense but experts caution they may have limited effect（CNN）
- Support slipping for indefinite U.S. aid to Ukraine, poll finds（The Washington Post）
- What US election results mean for the future of Ukraine aid（AP News）
- U.S. House Election Results: Republicans Win（The New York Times）
- What has Kevin McCarthy given up, and at what price?（BBC）
延伸閱讀
- 俄烏戰爭中，法國支援基輔的武器遠少於美國、波蘭與德國，馬克宏在顧慮什麼？
- 俄烏戰爭之國際法分析（一）：普亭以烏東為由主張「集體自衛權」「應邀干預」，站得住腳嗎？
- 俄烏戰爭的最後關鍵在克里米亞半島，萬一戰事進入冬季，壓力將會在俄羅斯這一邊
- 俄烏戰爭導致全球糧價上漲，暴露歐盟農業系統的根本弱點
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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【跨域生態系系列專訪】虛擬電廠結合電力交易跨域整合生態系 — 虛擬電廠神救援，搶進電力共享經濟
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虛擬電廠是一種創新型態，配合台電做尖峰降載的任務具體而明確，且有其即時性，很適合成為價值及任務導向的生態系。由基石者整合聚合電力的企業端和協助提供解決方案的利基者，共同在平台上做串接。
要打入一個產業很難，但一旦進入成功，就可以不斷複製。
2022年8月24日這天進入節氣處暑，在秋老虎肆虐下，全台最高溫38.9度出現在宜蘭，雖然不算特別高，但因南部受到颱風影響、雨下不停，太陽光電無法發揮最大效用，讓台電的電力備轉容量率掉到5.01％，進入橘燈的「供電警戒」，此時只要有1.5個核電機組發生故障，台灣就可能出現缺電的窘境。
為了維持供電的穩定，台電決定提早執行夜尖峰（傍晚四點到晚上八點）電力調度。身為過改變用電來滿足供電需求）合作夥伴，安瑟樂威一收到指令，就同步要求虛擬電廠平台上的用電大戶配合減少用電，硬是從民間「擠」出電力，共同化解一場潛在的危機。
物聯網×AI智慧管理，平衡電力供需
「虛擬電廠」（Virtual power plant）對國人是陌生的名詞，但在國外已推展多年。顧名思義，「虛擬」電廠並非實體電廠，本身沒有發電機組，卻擁有可調度的電力，主要是運用物聯網（IOT，Internet of Things）和AI 人工智1台電最大的需量反應（Demand Response，透慧技術，並結合能源資通訊設備，將隱藏在民間的分散式電力資源聚合在一起，透過電力交易平台的機制，對供電系統提供輔助服務，以達到穩定的供需平衡，是一種電力市場創新的營運模式。
「過去是用電需求增加，就蓋電廠增加發電量；現在是在總供給電量不變下，從用電端稍微調整用電行為，以減少用電方式增加發電，就能用最低成本達到同樣效果。」台灣虛擬電廠先驅之一的安瑟樂威總經理陳威霖解釋。
虛擬電廠會在電力交易平台上，以投標方式事先承諾提供台電一定的備用電力，一旦系統需要，就立刻調度出這麼多的電力，以維持台灣電網的穩定。「虛擬電廠除了扮演電網的救援角色，也是一種『買保險』的概念，最好是備而不用，換來安心保障。」陳威霖強調。
隨著台灣電業走向自由化，2021年10月台電的電力交易平台上線，讓民間電力投入電網，電力共享經濟時代來臨。看好未來的百億商機，短短一年，可從事電力交易的合格業者從最初的四家倍增到三十家，更有上千人取得電力交易員的合格證照。
剛滿兩歲的安瑟樂威是國內第一家通過台電審核的電力合格交易者，公司雖然年輕，團隊成員參與電力交易的資歷和調度電力的實戰經驗，在業界鮮有人能比。兩位創辦人執行長鄭智文和總經理陳威霖本身是能源產業的老手，曾協助催生相關政策及參與法案制訂，不僅熟悉市場的遊戲規則，對推動台灣走向綠能減碳也抱持使命感。
跨域整合，共組電力救援特攻隊
2022 年1月，安瑟樂威加入經濟部中小企業處「跨域生態系」計畫，結合產官學研的力量，成立虛擬電廠服務平台生態系。由安瑟樂威帶頭，負責供電案場的開發、建置、維運及電力交易，透過生態系整合不同專長領域的利基者，大家一起把商機做大。而這些利基者夥伴也因透過這次合作，有機會搭上幫助企業走向淨零碳排的列車。
安瑟樂威攜手擅長做節能系統、做機電整合與技術諮詢的夥伴，前進不同產業，說服業內的用電大戶加入虛擬電廠的供電計畫並安裝智慧電表，同時結合建置軟體平台的夥伴，共組一支台灣電力救援特攻隊。
其中，實踐大學資訊科技與管理系副教授洪大為帶領的團隊，負責開發虛擬電廠的軟體平台，協助分析電力系統傳回的大數據，走出校園幫助企業找出能源利用效率的最佳模式，也提供安瑟樂威作決策參考。至於國內第一家高科技產業研究機構拓墣科技則扮演智囊的角色，負責市場需求量的調查，為生態系規劃未來的商業模式和發展策略。
「透過生態系計畫的跨領域合作，讓我們有機會將專業技術應用在幫助企業節能減碳上，對教學也很有助益。」洪大為說。
其實早在加入生態系之前，陳威霖就已經認識拓樸科技顧問服務中心協理陳永穎和實踐大學洪大為老師，只是礙於財力有限，苦無機會合作。在計畫輔導下，終於能跟過去未曾合作過的對象，變成關係密切的夥伴，加上有法人顧問從旁幫推，彌補了新創公司資源的不足。
陳永穎表示，拓墣在虛擬電廠生態系中屬於支援者的角色，參與這個計畫讓他們有機會了解能源產業和新的商業模式，也是研究報告的好題材；希望鼓勵更多有意於此的企業可以更了解這樣的新興產業模式。
「原本沒錢做的，我們趁機趕快做起來！」陳威霖對中企處的感謝溢於言表，「畢竟這個領域很難單打獨鬥，很需要夥伴一起『打群架』。」
負責輔導虛擬電廠生態系的金屬中心專案經理葉昌鑫觀察指出，這些利基者夥伴原本專注各自的領域，有自己的獲利模式，不像安瑟樂威主要靠這個新商業模式存活，但他們看好安瑟樂威的發展潛力和未來市場商機，而且彼此理念相近，所以願意出力賭一把。
從被當詐騙集團到被企業感謝
不斷開發用電客戶的新案場，增加更多聚合電力的來源，是安瑟樂威現階段的重心，也是一大挑戰。由於國內企業普遍保守，擔心洩漏公司的營業秘密，外面的陌生人想要進入內部了解企業的運作和用電模式，可說困難重重。因此安瑟樂威的首要任務，是突破企業心防，取得對方信任。
為了配合電力調度，企業在人力和排程上都要做不少調整，偏偏現在企業人力精簡、一人多工，增加額外工作量難免引起反彈。所以安瑟樂威除了要爭取老闆支持外，還要讓執行單位形成共識、願意配合，也要幫對方考量調整用電對上下游的影響和風險，過程必須經過不斷溝通、討論，最後企業才會點頭加入計畫。
幸好兩位創辦人的電力專業深厚，像陳威霖有興建電廠的經驗，對電力系統和廠內用電非常熟悉，跟企業相關人員有共同的溝通語言。取得對方信任後，才能進入廠區場勘，接著向企業詳細說明整個作業流程和可能的風險，並將所有資料做成報告，等企業確認後，團隊才能進場試作，安裝智慧電表。
許多加入虛擬電廠供電行列的企業，起初對安瑟樂威都抱持不信任或半信半疑的態度，但後來都心存感謝，成為長期合作的夥伴。
陳威霖記得，剛開始打電話向企業介紹業務，經常被直接掛電話，因為對方不相信怎麼會有這種好康，認為是騙子上門。「我們去拜訪企業時，曾常被當作是詐騙集團被趕出來；後來有了金屬中心的背書保證，就事半功倍。」陳威霖開玩笑地說，這是參與生態系計畫的一大好處。
「要打入一個產業很難，但一旦進入成功，就可以不斷複製。」陳威霖表示，只要第一個成功案例產生口碑，後面就有企業願意參與「借電」。
他還發現，在歷經2021年兩次全台大停電事故，以及2022年的「33大停電」後，許多企業的態度開始轉變，體認到自己有責任為穩定台灣供電出一份力，願意在用電尖峰時刻稍微少用點電，幫助大家共度難關，以節能減碳善盡企業社會責任。
比賣電收益更高的附加價值
安瑟樂威的客戶涵蓋高耗能的半導體、化工、金屬和鋼鐵製造業，也包括百貨、飯店等服務業，如中油、台泥、華碩、加賀屋飯店等都是供電夥伴。而不同產業的用電行為和降載方式不盡相同，必須給予客製化的節能方案。
以台灣的金屬製品製造業來說，多以中小企業為主，金屬加工、熱處理的電力使用就占七成之多。像加熱製程中使用的電熱式鍋爐，必須送電加熱達到高溫，過程非常耗電，但因不需要一直保持高溫，只要透過保溫維持一定溫度即可，所以可利用出爐冷卻的時段借電。
金屬中心平常就負責廠商輔導、協助其製程設備的改善，與業者關係深厚。在金屬中心引介下，安瑟樂威很快便獲得對方信任，先透過安裝智慧電表進行「用電健診」，幫助企業精準掌握自身的用電行為，接著會從SDGs永續發展目標（共17項核心目標，涵蓋169項細項目標）的角度給予建議，例如設備是否需要改善或升級、如何調整生產流程的用電行為等，然後協助調整排程。
像台北京站百貨為了維持賣場溫度，配置多組空調冰水機，空調系統的用電占比很大，需要電力調度時，只要將溫度從26度調高到27度，或暫時關閉其中一兩組空調，顧客和服務人員的感受不會很明顯，卻可省下不少電力。
陳威霖強調，鼓勵企業加入虛擬電廠計畫，前提是不能影響對方的生產活動，「就像這個空間設置很多盞燈，只關閉其中一兩盞，其實對整體照明的影響不大。」
桃園北區水資源回收中心是目前全台最大的BOT 污水處理廠，每天處理約十萬噸民生污水。在污水處理過程中，會加入微生物幫助分解污泥，除了需要機器攪拌，也需要使用鼓風機大量通入空氣，光是鼓風機就占了將近一半的用電。
當水資中心接到安瑟樂威的電力調度指令後，必須在十分鐘內降低用電，就關閉其中幾組鼓風機，通常會選在水量較小、凌晨一兩點的離峰時段配合降載，這只會稍微拉長污泥分解作業的時間。而節省下的電力，曾以每度8.6元的價格回賣給台電，在待命期間，台電也會給予每小時每度0.4元的費用，除了節電效益，還能額外增加每月平均15萬元左右的收入。對業者來說，省下的用電費用往往比借電的收益大，而參加電力調度方案的所得，還可以用來改善內部設備，不需另外編列預算，更重要的是有專家幫忙瞭解自身的「體質」，訓練自己面對突發狀況的韌性。
透過電力交易確保隔日用電
每天安瑟樂威會先將參與聚合的用電客戶進行排程，包括哪個時段誰能待命、降載、提供多少電力彙整出預估表，同時針對各種可能發生的狀況擬定應變計畫，然後去台電的電力交易平台投標。在安瑟樂威台北總部的戰情室內，24小時都有人留守，平台軟體也是全天候運作，每家企業客戶的實際用電狀況、得標時段和價格等，在不同的螢幕上一目了然。
目前交易平台上有三種電力商品，包括調頻備轉、即時備轉和補充備轉容量，差別在台電需要電力支援時，能立刻反應的時間。大部分合格交易者都集中在調頻備轉容量市場，參與者都是有能力投資儲能設備的大企業。
安瑟樂威採輕資本路線，主要採聚合用電客戶方式，專攻即時備轉和補充備轉項目；至於調頻備轉項目，則以委託代操切入，利用既有平台和人力替有儲能設備的企業維運。
現階段安瑟樂威以螞蟻雄兵之姿，已聚合出一座擁有37MW（百萬瓩）容量的隱形電廠。在淨零碳排的全球趨勢下，政府規定國內用電大戶必須在五年內設置一定容量的再生能源，履行提供或購買綠電的義務，因此未來安瑟樂威也將跟著客戶的需求，朝向綠電搓合交易和代操服務發展。
「等這個生態系站穩、存活下來，未來還可以衍生其他子生態系，由各利基者主導，形成新商業模式。」陳威霖的眼中充滿期待。
多元觀點 — 以創新優勢，再開發綠電、組國家隊
台灣創意工場投資長暨合夥人 ―― 何明彥專訪
虛擬電廠是一種創新型態，配合台電做尖峰降載的任務具體而明確，且有其即時性，很適合成為價值及任務導向的生態系。由基石者整合聚合電力的企業端和協助提供解決方案的利基者，共同在平台上做串接。
安瑟樂威從替企業客戶做用電分析，到幫台電做電力調度的需量反應服務。因為不同產業需要不同的用電模組，為了達成任務，就需要能源規劃專家的利基者（如龍圖科技）協助。對企業端來說，除了需要利基者協助提供IoT能源管理模組外，也需要安瑟樂威協助瞭解如何在不影響產值下供電。
雖然安瑟樂威提供的是客製化專案服務，但只要第一組企業施作任務成功，就可以複製到其他新案場，若能將這些解決方案的協作標準規格化並公開，就能讓更多的利基業者進入生態系協力，一起把這個生態系的規模放大，這是本生態系最重要的關鍵。
剛開始創新型企業要服務關鍵客戶，首先要得到對方的信任，而法人的背書保證扮演入門磚的角色，接下來要靠規格化和效能證明其服務品質。透過這個計畫的協助，前端客戶的體驗和價值會不斷被優化，從而展現生態系的效益。
生態系的「打群架」是一種有規格、有共同目標的作戰方式，關鍵在於彼此對任務的認知，以及將來可能的合作機會。利基者願意支持基石者完成關鍵任務，是相信對方未來能開創更多案場、取得更多客戶，因此安瑟樂威的挑戰，在於爭取更多新案場，這群人才不會散掉。
安瑟樂威提供的平台服務，現階段以台電的緊急電力調度任務為主，但台電的需求會慢慢被抒解，如何將台電作為管理效率的示範案例，運用既有的生態系，去開發綠電或國外新場域，平台型生態系 ╳ 虛擬電廠服務平台生態系虛擬電廠神救援，搶進電力共享經濟6應是未來長期要思考的定位。
(文/林宜諄、照片/游家桓)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。