2023/01/11,
國際

烏軍將赴美接受愛國者飛彈訓練，美駐歐陸軍前司令：防禦贏不了戰爭，對烏克蘭幫助有限

烏軍將赴美接受愛國者飛彈訓練，美駐歐陸軍前司令：防禦贏不了戰爭，對烏克蘭幫助有限
烏克蘭軍隊將至美國接受軍事訓練｜Photo Credit: GettyImages

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去年12月，烏克蘭總統澤倫斯基訪美，與美方共同商討戰爭未來的走向。《CNN》報導指出，訪問前夕，美國承諾會提供價值約20億美元的軍事援助，其中包括愛國者飛彈防禦系統。此次對烏克蘭軍事訓練的行為，也是延續當時的約定。

根據《華盛頓郵報》報導，美國今日（當地時間10日）表示，計劃將烏克蘭軍隊帶到美國，進行愛國者飛彈防禦系統的訓練，最快於下週便會開始施行。美國五角大廈發言人瑞德（Patrick Ryder）透露，受訓的烏克蘭士兵約90至100名，受訓時長預計會持續好幾個月。美國此舉，象徵著美方將再一次挑戰俄羅斯，對西方國家介入烏俄戰爭的外交紅線。

據美國去（2022）年11月為止的統計，自烏俄戰爭爆發以來，兩方加總起來已有約20萬名軍人傷亡。烏克蘭近幾週一直遭受俄羅斯對能源和其他重要基礎設施的猛烈飛彈襲擊。烏克蘭民眾面臨停電，導致暖氣、電燈和網路無法運作。

去年12月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美，與美方共同商討戰爭未來的走向。《CNN》報導指出，訪問前夕，美國承諾會提供價值約20億美元的軍事援助，其中包括愛國者飛彈防禦系統。此次對烏克蘭軍事訓練的行為，也是延續當時的約定。

《華盛頓郵報》報導則表示，五角大廈準備從本（1）月開始，在位於德國的美國軍事場地中，同步訓練數百名烏克蘭士兵，將地面作戰與遠程火砲、航空和其他武器結合。德國也在上週宣布，將軍援烏克蘭，加強烏軍的防空能力。

愛國者飛彈是什麼？

結合《Fortune》《華盛頓郵報》報導，愛國者飛彈系統是目前運行最廣泛、最可靠和最成熟的空中導彈防禦系統之一。它可以透過雷達發現敵軍飛彈，包括巡弋飛彈和彈道飛彈的威脅，並發射遠程飛彈攔截。

愛國者飛彈系統最先於使用於海灣戰爭，用作防禦伊拉克飛彈的武器。從2015年至今，愛國者飛彈系統已被用來進行超過150次導彈攔截。世界各個地區，包括德國、日本、韓國以及台灣皆有使用或購買愛國者飛彈。

美駐歐陸軍前司令：愛國者飛彈無法幫助烏克蘭

然而，有專家擔心，部署與讓烏軍受訓使用愛國者飛彈，會激怒俄羅斯，發射的飛彈也有可能擊中俄羅斯境內，進一步升級衝突。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）便一再警告，若俄國感受到外部勢力的威脅，將毫不猶豫地進行報復，且他已求助於伊朗和北韓，幫助補充武器庫存。

此外，愛國者飛彈是否能有效幫助烏克蘭也有待觀察。在培訓時長上，通常士兵在使用愛國者飛彈前，須先受將近一年的訓練，這對深陷戰爭泥沼的烏克蘭而言太長，如何縮短受訓時長是美國現在的難題。

愛國者飛彈的精準度亦不斷受質疑，1992年美國政府問責署（Government Accountability Office）的一份報告稱，沒有證據表明愛國者飛彈在海灣戰爭中，抵擋伊拉克飛彈的成功率超過70％。2018年，沙烏地阿拉伯成功使用愛國者飛彈抵擋葉門叛軍「青年運動」的消息，也因愛國者飛彈系統故障的影片流出，而受到懷疑。

《CNN》報導，美國駐歐洲陸軍前司令赫特林（Mark Hertling）也指出，愛國者飛彈並不能在戰場上自由移動，且只能防衛規模約一座城市的領土，無法為整個國家提供全面保障。赫特林直言：「愛國者飛彈是一種防禦性武器，重點是防禦性。光靠防禦能力是無法贏得戰爭的。」

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美國駐歐洲陸軍前司令赫特林｜Photo Credit: GettyImages

美國國內反彈聲音漸起，軍援計畫恐受到挑戰

自烏俄戰爭開打以來，美國已在烏克蘭投入了價值242億美元的武器。

美國12月的民意調查顯示，近幾個月，美國民眾對於援助烏克蘭的支持度逐漸下滑。去年7月，58％的受訪者強烈支持美國軍援烏克蘭，表示即使天然氣和食品價格上漲，美國仍應盡力援助烏軍。到了12月，已有47％的民眾認為，政府應給予烏克蘭壓力，讓烏軍盡快與俄軍和談。

共和黨對於軍援烏克蘭的支持也在下滑。去年3月，共和黨支持軍援烏克蘭的比例達80％，到了12月，僅剩55％的共和黨支持者表示贊同軍援。

《美聯社》報導，在反對的聲音中，共和黨極右翼，尤其是支持前總統川普（Donald Trump）「美國優先」外交理念的議員，反對力度最大。他們認為，美國國內通膨嚴重，無力向烏克蘭提供數十億美元。極右翼團體自由黨團（Free Caucus）成員、眾議員格林 (Marjorie Greene) 便曾在一次川普支持者集會上說：「在共和黨的領導下，美國不會再給烏克蘭一分錢。」美國新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也在期中選舉前的採訪中表示，共和黨不會向烏克蘭開「空白支票」。

如今在共和黨贏得眾院多數，麥卡錫成為新任議長，極右翼共和黨員也因為麥卡錫的妥協，於眾院權力大增之後，美國在推動對烏克蘭的軍援計畫上，恐怕也將變得更加困難。

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