2023/01/12,
政治

第三勢力的未來（上）：民眾黨的生存困境、時代力量的迷茫之旅

第三勢力的未來（上）：民眾黨的生存困境、時代力量的迷茫之旅
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

很多人都會說民進黨花13年時間就取得執政，但從1986年創黨作為起始點，忽略1950年代以來黨外人士陸續投入的各地選舉與深耕，等於綠營花了50年取得執政、66年取得全面執政。此外，民進黨在拓展勢力的道路上，也有許多今日政黨難以複製的條件......

文：曾國豪

此次九合一大選，民眾黨提名86名議員結果只有當選14席；時代力量提名46名議員結果僅當選6席，成績可謂非常不理想。民眾黨與時代力量作為如今政壇碩果僅存的第三勢力，各自都有自身的難題要去解決，面對藍綠夾殺下的困境，第三勢力還有生存的空間嗎？

未能廣積糧卻急稱王，民眾黨的生存困境

這次2022年大選，民眾黨支持黃珊珊參選台北市長，在這次開票前，朋友問我說，這兩天看到台北市的街頭民調，黃珊珊當選機會不是那麼大，怎麼會這樣。

我的答案，簡單講就是「藍綠歸隊」！

2014年，柯文哲表面上掛無黨籍參選，背後實際上是民進黨在幫他操盤打選戰。

2018年，白綠分裂，民進黨不再禮讓柯文哲推派姚文智參選，但綠營內部還是有幾個重量級的人在柯文哲競選團隊幫忙，因為當時這些人還是期望選後綠白能夠再次合作。

2018年之後，柯文哲逐漸跟綠營友軍漸行漸遠，當初從2014年還在北市府的，不是辭職，就是跑去綠營其他縣市任職。

當然後面還有很多故事可以講啦，比如2018年民進黨大敗，蔡英文急著想跟柯文哲合體挽救她的聲勢，但柯文哲在北門跟蔡英文見面一臉臭臉不給蔡英文面子。

再加上隔年柯文哲上遍各大電視的專訪，頻頻製造聲量，讓綠營紛紛覺得他的野心不止於台北市長。

其他還有柯文哲創黨之後黨內內鬥，搞到一部分綠營友軍被鬥失望離開。所以從2018年之後柯文哲當初還有的那群綠營盟友幾乎快走光了。

柯文哲是當初靠綠營扶上來的，黃珊珊選台北市長，要靠誰扶上來？僅靠尚不足成氣候的民眾黨，成嗎？尤其以台灣藍綠恆大的政治現實來說，最後的結果就是藍綠歸隊被夾殺出局。

以黃珊珊而言，競選市長雖未勝選，卻能在藍綠夾殺下還能獲得34萬張選票贏得25%得票率，實屬不易，甚至在她的拉抬下讓民眾黨在台北市贏得四席議員，這是她個人的成功；反觀柯文哲當了兩屆八年市長，卻未能厚植自身實力助攻黃珊珊贏得勝選，對柯文哲而言，實乃是他個人的挫敗。

柯文哲的野心暴露太快，尤其是把選總統當作目標，早就被綠營盯上。或許2018年那場選戰綠營各種潑髒水的操作惹毛柯文哲，但他還不夠懂得忍耐，作為成功的政治家要懂得忍耐，要懂得「夫唯不爭，天下莫能與之爭」的道理。

當初2018年選完之後，柯文哲最好的方式是：在北門會見蔡總統給個禮貌式微笑，並且說感謝當初蔡總統給我機會，才有我柯文哲可以服務台北市民的機會。然後默默做完市長後退休，或者回醫院行醫；再不然就是默默做完市長，然後廣結善緣，靜觀其變，在市長任內「高築牆、廣積糧」積蓄實力。

柯文哲就是心直，話太多，藏不住自己想法，太早暴露自己野心。

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Photo Credit: 中央社

分化分裂出走內訌，時代力量的迷茫之旅

時代力量在2018年尚有16位縣市議員當選，今年這次投入縣市議員選舉，全台僅當選六席，可謂成績非常不理想。

面對這樣的結果，有人把矛頭指向黃國昌，說因為黃國昌幫黃珊珊站台拖累全黨。而時力立委邱顯智、王婉諭更以此發難責難黨中央的不作為。

不能說黃國昌幫黃珊珊站台沒有影響，或多或少都影響，畢竟時力最一開始就是跟民進黨作為盟友，又藉由在太陽花運動後在政壇上站上一席之地。

爾後，因黃國昌當立委期間勇於揭發民進黨執政內的弊端，惹怒民進黨不少人，這段時間更少不了民進黨對時力的各種分化、滲透，造成一批出走潮。

所以說因為黃國昌當初勇於揭弊，想讓時力脫離「小綠」的標籤，會不會得罪民進黨的支持者？多少會吧。

認真說，黃國昌的個人行為影響最大的是南部的嘉義、台南、高雄、屏東這幾個縣市，這些本來就是民進黨大本營的縣市，因黃國昌的行為而落選是可以理解的。

看看台南林易瑩獲得5821票、高雄林于凱獲得9788票，人家在綠營大本營選這麼辛苦，落選後有出來責怪黃國昌嗎？何謂氣度，高下立判。

做民進黨的友軍跟民進黨結盟比較好選，一些重大法案政策互相合作有利時力發展，我當然也知道，但是民進黨這幾年有什麼像樣的法案拿出來，礦業法都在立法院躺多久了，說合作會不會太幽默了。

不跟民進黨合作，如果說拿不到綠的票；那跟民進黨合作，民進黨這幾年執政表現那麼臭，中間選民會怎麼看時力，「唉呦，『黑道治國』的執政黨你們時力挺得下去喔？」

時力選情不佳，大家都想找戰犯這不意外，但如果只是把矛頭指向黃國昌，然後得出一種結論 「黃國昌影響時力成敗」這種檢討也太廉價了，難道時力選情不佳只有黃國昌這個因素嗎？

與其說是黃國昌影響時力成敗，不如更深層的說是時力內部以黃國昌為首的「昌派」，對上以林昶佐為首的「昶派」互相拉扯，那才是最大問題。

當小綠的「昶派」好處是跟民進黨合作，要資源有資源，選上的機會高，但壞處是受制於民進黨。而「昌派」的好處是不再受制民進黨擺佈，但壞處就是跟綠白分裂的柯文哲處境一樣，沒有民進黨的幫助，落選機會高。

要當小綠，小綠現在有基進；要走自己的路砲轟藍綠，現在有柯文哲的民眾黨分食這塊餅。

敗選事小，進退失據還在路線之爭拉扯那對時力來說會更危險。沒有十全十美的路線，哪個路線都有利有弊，但如果只是把敗選原因歸咎於「黃國昌」，那還真是見樹不見林。

時力新北叫戰　黃國昌籲藍綠政二代參選人辯論
Photo Credit: 中央社

從黨外運動再到全面執政，以民進黨經驗為師

回過頭來看，不論是民眾黨還是時代力量，創黨至今仍然有許多經驗不足之處尚待學習，而最值得學習效仿的莫過於民進黨。


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