陡然開放疫情大爆發，中國經濟復甦陷困境，感染潮還會持續多久？

文：德國之聲中文網（美聯社）

中國取消「清零」防疫管控之後，王健（Wang Jian，音譯）迫不及待地想回去教孩子們打籃球。他是東北城市瀋陽的一位籃球教練。但是，他供職的健身房已經在一個月之前重新關閉了，因為所有教練都感染了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。

最樂觀的預測稱，中國的商業和消費者活動最早可能在今年第一季度復甦。但在此之前，企業經營者和家庭將面臨感染病例激增帶來的陣痛：僱主沒有足夠的健康員工上班，而顧客也將謹小慎微地遠離購物中心、餐館、美發沙龍和健身房。

今（2023）年33歲的王健說：「我希望情況能在3月或4月好轉，新冠疫情的打擊能夠緩解。」由於「清零」和解禁他供職的健身房都要關閉，他已經有四個月沒有領到薪水了。「如果父母擔心可能再次感染，他們根本不會送孩子來訓練。」

分析師表示，習近平領導的政府突然決定終止讓工廠關閉並將數百萬人鎖在家中的「清零」控制措施，將會讓經濟提前復甦。與此同時，這也將帶來混亂，企業不得不想辦法去適應。

「這將是一個坎坷的過程，」瑞士百達財富管理（Pictet Wealth Management）首席亞洲經濟學家陳東說。

「人們仍在與感染作鬥爭，但我們認為這可能是暫時的困難。」陳東說，「總的來說，我們認為這是一個積極的震蕩。」

在歐美多次因為減緩通膨壓力加息導致經濟疲軟之際，中國突然開放對全球經濟打了一劑強心針。

它可能有助於重振汽車銷售，並推動中國這個全球最大市場之一對進口消費品、石油和食品的需求。泰國等旅遊業發達的國家期待著中國遊客的重新湧入。

世界銀行和私營部門的分析師已將去（2022）年中國經濟增長的預估下調至2.2％，原因是10月初開始進行感染高峰。國際貨幣基金組織預計今年將恢復到4.4％，但這仍將是過去30年中國經濟增長的最低水準之一。

「清零」政策使中國的感染人數保持在較低水準，但去年上海和其他工業城市關閉了數月，給製造業和航運業帶來困境。商業機構表示，在此期間，因為要求外國遊客隔離一週的規定阻止了高管來訪，全球公司都在將投資計劃從中國轉移出去。

去年11月11日，中國政府發布「20條改善措施」，放鬆防疫管制。隨後，一系列出人意料的通告宣佈衛生專家和經濟學家預計將持續到2023年中期的「清零」限制措施提前告終。

從上週日（11月8日）開始，中國允許旅客無需隔離進入中國。中國政府尚未說明何時恢復發放旅遊簽證。

美國榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）的研究員羅森（Daniel H. Rosen）、韋斯特（Charlie Vest）和羅根（Rogan Quinn）在一份報告中表示：「防疫政策突然、混亂地發生變化，意味著經濟增長將以新的方式受阻。」大量感染使得「生產在2023年的大部分時間裡受阻的預測是務實的。」

分析師表示，隨著感染病例數上升以及零售支出和貿易下降，中國經濟可能會在2022年最後一個季度萎縮。

在美國和歐洲的消費需求因加息而受到抑制後，中國出口表現萎靡不振。中國經濟規劃者於是通過努力擴大內需來彌補海外銷售的損失。

「將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，是經濟快速恢復和高品質發展的關鍵。」中國金融界重要人士之一、中國人民銀行黨委書記郭樹清對官方通訊社新華社說。

公共和商業活動仍疲軟

民間市場跡象顯示公共和商業活動有所改善，但是仍然疲軟。

根據澳洲金融服務企業麥格理集團（Macquarie Group）的數據，本月中國10個大城市的地鐵客運量從上個月的30－35％恢復到一年前的55－60％。交通越來越擁擠。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示，將中國視為重要市場的外國公司歡迎這種變化，但仍在苦苦掙扎。

「這些公司沒有為這種突然的變化做好準備。」鄭藝說，他所在的組織擁有大約1000家成員公司。「當很多人生病時，很難管理勞動力。」

不過，「事情幾乎恢復正常了。」鄭藝說，「一旦生活恢復正常，消費者開始購物，情況肯定會好轉。」

感染潮會持續多久？

另一個企業團體中國美國商會表示，上個月的一項民意調查顯示，超過70％的受訪公司表示有信心認為感染浪潮不會持續超過三個月，並會在今年年初結束。

中共正試圖通過放寬對房地產融資的限制，以及逐步減少對科技公司的反壟斷和數據安全的打擊來推動經濟增長。這些打擊導致其股票市值暴跌。

去年12月，監管機構宣佈，被迫取消2020年公開發行數十億美元股票計劃的線上金融公司螞蟻金服，將被允許為其消費者部門籌集105億元人民幣（大約16億美元），使其資本增加一倍以上。

「這些措施是有幫助的，但還遠遠不足以起到推動作用。」麥格理集團的胡偉俊（Larry Hu）和張雨曉（Yuxiao Zhang，音譯）在一份報告中表示。

一些地方政府呼籲農民工取消可能傳播感染的傳統返鄉行程，這使得期待從本月農歷新年假期中重振旗鼓的飯店、餐館和其他行業受到打擊。

在東部城市合肥經營12間客房的東方飯店（Oriental Hotel）老闆只透露他姓黃，對記者說疫情爆發導致他每月損失4000元人民幣。他的飯店入住率為20％，遠低於收支平衡所需的50％。